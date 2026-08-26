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ભાવનગરમાં 15 દિવસથી વરસાદ બંધ, તાવ-ઝાડા-ઉલટીના કેસમાં વધારો

ભાવનગરમાં વરસાદ થંભ્યાના 15 દિવસ બાદ વાહકજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોએ માથું ઊંચક્યું છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા રોગ નિયંત્રણ માટે ખાસ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.

ભાવનગરમાં 15 દિવસથી વરસાદ બંધ, તાવ-ઝાડા-ઉલટીના કેસમાં વધારો
ભાવનગરમાં 15 દિવસથી વરસાદ બંધ, તાવ-ઝાડા-ઉલટીના કેસમાં વધારો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 2:14 PM IST

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ભાવનગર: શહેરમાં તાવ, ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા વગેરેના કેસોની સ્થિતિ ગત વર્ષની સરખામણીએ કેવી છે? વાહકજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોને લઈને મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

શહેરમાં વરસાદ થંભી ગયો તેને આશરે 15 દિવસથી વધારે સમય થવા આવ્યો છે. વરસાદ થંભી જવાને કારણે વાહકજન્ય અને પાણીજન્ય રોગો પણ સામે આવી રહ્યા છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન થતા વિવિધ પ્રકારના રોગોને લઈને કાર્યવાહી થઈ રહી છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરની સ્થિતિ છેલ્લા 15 દિવસમાં શું છે અને ગયા વર્ષની સરખામણી કેવી છે, ચાલો જાણીએ.

ભાવનગરમાં 15 દિવસથી વરસાદ બંધ, તાવ-ઝાડા-ઉલટીના કેસમાં વધારો (Etv Bharat Gujarat)

"હાલમાં વરસાદને લઈને જોવા જઈએ તો તાવ, ઝાડા, ઉલટી, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, મેલેરિયા જેવા કેસો નોંધાતા હોય છે. વાહકજન્ય અને પાણીજન્ય કેસ નોંધાય છે. ત્યારે ગયા વર્ષની પરિસ્થિતિમાં જોવા જઈએ તો ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં ડેન્ગ્યુના પાંચ કેસ નોંધાયા હતા, ત્યારે આ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં એક પણ કેસ નોંધાયો નથી." - ડૉ. વિજય કાપડિયા, રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

ઝાડા-ઉલટી, તાવ અને શરદીના કેસ

વાહકજન્ય અને પાણીજન્ય બંને પ્રકારના કેસો ચોમાસામાં નોંધાય છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી ડો. વિજય કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ઝાડા-ઉલટીના કેસ જોઈએ તો ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં 524 જેટલા કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે આ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં 563 જેટલા કેસો નોંધાયા છે. જ્યારે તાવમાં ગયા વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં 2011 કેસો નોંધાયા હતા, જ્યારે આ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં 1600 જેટલા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે મેલેરિયાના ગયા વર્ષે બે કેસ નોંધાયા હતા, ત્યારે આ વર્ષે પણ બે કેસ નોંધાવા પામ્યા છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (Etv Bharat Gujarat)

ઓગસ્ટ મહિનાની સરખામણી

કેસઓગસ્ટ 2025ઓગસ્ટ 2026
ઝાડા ઉલટી5241563
શરદી ઉધરસ1075881
તાવ20111639

જુલાઈ 2026ના કેસ

કેસજુલાઈ 2026
ઝાડા ઉલટી682
શરદી ઉધરસ907
તાવ2135

રોગ નિયંત્રણ વિભાગની કાર્યવાહી

વાહકજન્ય અને પાણીજન્ય રોગને નાથવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યવાહી થાય છે. ત્યારે રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી ડો. વિજય કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં રોગચાળા નિયંત્રણ માટે આપણી ટીમો ઘરે-ઘરે જઈને કાર્યવાહી કરી રહી છે. ચોમાસાના પાણી ભરાયેલા હોય કોઈપણ વસ્તુઓમાં અને પોરા થયા હોય તો તેનો નાશ કરવામાં આવે છે. મચ્છરોનો પણ નાશ કરવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે. પાણી માટે ક્લોરીનની ગોળીઓ પણ નાખવામાં આવી રહી છે. આ સાથે લોકોને ચોમાસામાં કેવા પ્રકારના ભોજન આરોગવા જોઈએ તેની પણ સમજણ અપાઈ રહી છે.

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TAGGED:

BHAVNAGAR DENGUE CASES
BHAVNAGAR DENGUE MALARIA
BHAVNAGAR HEALTH DEPARTMENT
BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
BHAVNAGAR DISEASE STATUS

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