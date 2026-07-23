ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
ખેતીવાડી અધિકારી રિઝવાન ઘાંચીએ જણાવ્યું કે આ વરસાદ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ સારો છે. ધીમી ધારના વરસાદથી પાકોને સારો ફાયદો થશે.
Published : July 23, 2026 at 7:10 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં સવારથી વરસાદે ધમાલ મચાવી છે. વરસાદ સાંજ સુધી યથાવત્ રહ્યો હતો. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે, જ્યારે ખેડૂતો માટે આ ધીમીધાર વરસાદ સોની વરસાદ સમાન માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ભાવનગર શહેર તેમજ જિલ્લામાં મોડી રાતથી વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થયાં હતાં. વહેલી સવારે ૮ વાગ્યાથી અવિરત વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ અને બપોર પછી પણ તે ચાલુ રહ્યો. આ અવિરત વરસાદને કારણે જનજીવન અસરગ્રસ્ત બન્યું છે, તો બીજી તરફ ખેતી માટે ધીમી ધારે વરસેલો વરસાદ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયો છે.
શહેરમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા
ભાવનગર શહેરમાં સવારે ૮ વાગ્યાથી અવિરત વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયાં છે. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણીની સમસ્યા જોવા મળી છે. રાહદારીઓએ રેઈનકોટ અને છત્રીનો સહારો લેવો પડ્યો.
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કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણીનો નિકાલ ન થવાને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયાં છે. લોકો પાણી વચ્ચેથી મુસાફરી કરવા મજબૂર બન્યા છે. ભાવનગર શહેરમાં સવારે ૬થી બપોરે ૨ વાગ્યા સુધીમાં ૫૭ મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.
જિલ્લામાં તાલુકાવાર વરસાદ
ખેતીવાડી અધિકારી રિઝવાન ઘાંચીએ જણાવ્યું કે આ વરસાદ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ સારો છે. ધીમી ધારના વરસાદથી પાકોને સારો ફાયદો થશે.
જિલ્લાના ૧૦ તાલુકાઓમાં નોંધાયેલો વરસાદ (સવારે ૬થી બપોરે ૨ સુધી):
- વલભીપુર: ૪૮ મિમી
- સિહોર: ૫૬ મિમી
- ઘોઘા: ૨૯ મિમી
- મહુવા: ૨૧ મિમી
- તળાજા: ૧૮ મિમી
- ઉમરાળા: ૧૭ મિમી
- પાલીતાણા: ૧૧ મિમી
- ગારીયાધાર: ૫ મિમી
- જેસર: ૬ મિમી
સીઝનનો કુલ વરસાદ (મિમીમાં)
|તાલુકો
|આજનો વરસાદ
|કુલ સીઝન વરસાદ
|વલભીપુર
|૪૮
|૨૪૦
|ઉમરાળા
|૧૭
|૨૬૨
|ભાવનગર
|૫૭
|૩૪૩
|ઘોઘા
|૨૯
|૩૩૯
|સિહોર
|૫૬
|૨૭૫
|ગારીયાધાર
|૫
|૨૭૯
|પાલીતાણા
|૧૧
|૨૨૬
|તળાજા
|૧૮
|૧૯૫
|મહુવા
|૨૧
|૪૪૮
|જેસર
|૬
|૨૬૫
કુલ (૧૦ તાલુકા): આજનો વરસાદ ૨૬.૮ મિમી, સીઝનનો કુલ વરસાદ ૨૮૭.૨ મિમી