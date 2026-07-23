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ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ

ખેતીવાડી અધિકારી રિઝવાન ઘાંચીએ જણાવ્યું કે આ વરસાદ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ સારો છે. ધીમી ધારના વરસાદથી પાકોને સારો ફાયદો થશે.

ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 7:10 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં સવારથી વરસાદે ધમાલ મચાવી છે. વરસાદ સાંજ સુધી યથાવત્ રહ્યો હતો. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે, જ્યારે ખેડૂતો માટે આ ધીમીધાર વરસાદ સોની વરસાદ સમાન માનવામાં આવી રહ્યો છે.

ભાવનગર શહેર તેમજ જિલ્લામાં મોડી રાતથી વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થયાં હતાં. વહેલી સવારે ૮ વાગ્યાથી અવિરત વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ અને બપોર પછી પણ તે ચાલુ રહ્યો. આ અવિરત વરસાદને કારણે જનજીવન અસરગ્રસ્ત બન્યું છે, તો બીજી તરફ ખેતી માટે ધીમી ધારે વરસેલો વરસાદ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયો છે.

ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

શહેરમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા

ભાવનગર શહેરમાં સવારે ૮ વાગ્યાથી અવિરત વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયાં છે. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણીની સમસ્યા જોવા મળી છે. રાહદારીઓએ રેઈનકોટ અને છત્રીનો સહારો લેવો પડ્યો.

ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

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કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણીનો નિકાલ ન થવાને કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયાં છે. લોકો પાણી વચ્ચેથી મુસાફરી કરવા મજબૂર બન્યા છે. ભાવનગર શહેરમાં સવારે ૬થી બપોરે ૨ વાગ્યા સુધીમાં ૫૭ મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.

ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં તાલુકાવાર વરસાદ

ખેતીવાડી અધિકારી રિઝવાન ઘાંચીએ જણાવ્યું કે આ વરસાદ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ સારો છે. ધીમી ધારના વરસાદથી પાકોને સારો ફાયદો થશે.

ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
ભાવનગરમાં સવારેથી બપોર સુધીમાં 57 મિમી વરસાદ: રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયાં, ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લાના ૧૦ તાલુકાઓમાં નોંધાયેલો વરસાદ (સવારે ૬થી બપોરે ૨ સુધી):

  • વલભીપુર: ૪૮ મિમી
  • સિહોર: ૫૬ મિમી
  • ઘોઘા: ૨૯ મિમી
  • મહુવા: ૨૧ મિમી
  • તળાજા: ૧૮ મિમી
  • ઉમરાળા: ૧૭ મિમી
  • પાલીતાણા: ૧૧ મિમી
  • ગારીયાધાર: ૫ મિમી
  • જેસર: ૬ મિમી

સીઝનનો કુલ વરસાદ (મિમીમાં)

તાલુકોઆજનો વરસાદકુલ સીઝન વરસાદ
વલભીપુર૪૮૨૪૦
ઉમરાળા૧૭૨૬૨
ભાવનગર૫૭૩૪૩
ઘોઘા૨૯૩૩૯
સિહોર૫૬૨૭૫
ગારીયાધાર૨૭૯
પાલીતાણા૧૧૨૨૬
તળાજા૧૮૧૯૫
મહુવા૨૧૪૪૮
જેસર૨૬૫

કુલ (૧૦ તાલુકા): આજનો વરસાદ ૨૬.૮ મિમી, સીઝનનો કુલ વરસાદ ૨૮૭.૨ મિમી

TAGGED:

BHAVNAGAR RAIN
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BHAVNAGAR
BHAVNAGAR RECEIVES 57 MM OF RAIN

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