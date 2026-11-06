ભાવનગરમાં 20 વર્ષથી ચાલતી રંગોળી સ્પર્ધા: અનાજ, કલર અને ચોકલેટથી કલાકારોએ બનાવી અનોખી રંગોળીઓ
કલા સંઘ દ્વારા દિવાળી અને ગુજરાતી નવા વર્ષના વધામણા માટે આયોજન, અનાજ, કલર, ચોકલેટની રંગોળી.
Published : November 6, 2026 at 1:39 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં વર્ષોથી રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન જાહેરમાં કરવામાં આવે છે. 20 વર્ષથી ચાલી આવતી સ્પર્ધામાં આજે અનાજ, કલર અને ચોકલેટથી પણ કલાકારોએ રંગોળીઓ બનાવી છે. જો કે, કલાકારોએ રંગોળી બનાવવાના ફાયદા પણ જણાવ્યા હતા.
દિવાળી પર્વમાં ઘરના આંગણે બનતી રંગોળી સુશોભનનું માધ્યમ માનવામાં આવે છે. ભાવનગર શહેરમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી દિવાળીના સમયમાં રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન થાય છે. ત્યારે વર્ષ 2026ના અંતમાં પણ રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન ઘોઘા સર્કલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં અહીં કલાકારો જોડાયા હતા. રંગોળીઓ વિવિધ પ્રકારની જોવા મળી છે. પરંતુ એક કલાકાર દ્વારા રંગોળીથી શું ફાયદો થાય તેના વિશે પણ પોતાનો મત વ્યક્ત કર્યો હતો.
ઘોઘા સર્કલમાં યોજાયેલી રંગોળી સ્પર્ધા
ભાવનગર શહેરના ઘોઘા સર્કલમાં રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે કલા સંઘના સંચાલક અજય ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે અહીં આગળ રંગોળી પાર્ટિસિપન્ટ છે, તેમાં 90 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ જોડાયા છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી કલા સંઘ દ્વારા હરીફાઈ કરવામાં આવે છે. દિવાળીના વધામણા, ગુજરાતી નવા વર્ષે એટલા માટે રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરીએ છીએ. ચોકલેટથી, અનાજથી વગેરે વિવિધ પ્રકારની અલગ રંગોળીઓ અહીંયા જોવા મળી રહી છે.
કલાકારોએ રંગોળીને લઈને આપ્યા પ્રતિભાવ
ઘોઘા સર્કલની રંગોળી સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર દેવાંશી માંડલિયાએ જણાવ્યું હતું કે પારંપરિક રંગોળી બનાવી છે. પહેલા કોઈ કલર નહોતા, રાજસ્થાનમાં ચોખાના લોટનો કલર બનાવાતો હતો, તેની રંગોળી બનાવવામાં આવતી. પરંતુ અત્યારે તે પગમાં આવે તો અનાદર થાય, એટલે મેં શિક્ષકો જે ચોકથી લખે છે તેનો કલર બનાવ્યો અને ગુરુની સાથે રંગોળી બનાવી છે. ઘણા કલાકારો દેશભક્તિ અને ભગવાનની પણ રંગવાળી બનાવે છે. પરંતુ પછી તે લોકોના પગમાં આવે તો તેનો અનાદર થાય, એટલે હું એવું માનું છું કે મેં જે રંગોળી બનાવી એ પ્રકારની જ રંગોળી લોકોએ બનાવવી જોઈએ.
રંગોળીથી થતા મનના ફાયદા
રંગોળી સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર વધુ એક કલાકાર ગોપાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે મને ખૂબ આનંદ થયો કે ભાવનગરમાં આવું આયોજન થાય છે. રંગોળી માત્ર સુશોભનની વસ્તુ નથી. રંગોળી બનાવવા બેસો ત્યારે ભૂતકાળની બાબતો અને ભવિષ્યની ચિંતા તમે ભૂલી જાવ છો. મેં રંગોળી બનાવી છે, તેમાં વચ્ચે આંખ બનાવી છે અને પછી ધીરે ધીરે લાઇટ કલર આવતા જાય છે, એટલે કે તમારા મનનું સાચું સુખ ધન છે. બીજું બધું સોના, ચાંદી, પૈસા નથી. રંગોળી બનાવવાથી મનને શાંતિ મળે છે.
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