ભાવનગરના રામમંત્ર મંદિરમાં 11000 કરોડ વખત રામ મંત્ર લખેલી પુસ્તિકાઓ હાલ પણ સચવાઈ
11000 કરોડ રામનામ લખેલી પુસ્તિકાઓ ભાવનગરના રામ મંદિરમાં, પુસ્તિકાઓને સાચવવામાં આવી રહી છે વર્ષોથી.
Published : November 9, 2026 at 8:49 PM IST
ભાવનગર: "જપલે હરી કા નામ મનવા" ભજનની આ લાઇન રામ ભક્તો માટે જ લખાયેલી છે. વાત કરવી છે ભાવનગરના એવા મંદિરની કે જ્યાં ભગવાન રામનું નામ લખીને જપવામાં આવ્યું છે. માત્ર હજાર કે લાખમાં નહીં પરંતુ કરોડોમાં ભગવાન રામનું નામ લખીને ભક્ત પોતાની શ્રદ્ધાને છતી કરી છે. શહેરના આ મંદિરમાં કરોડોમાં લખેલા રામ નામની પુસ્તિકાઓ સંગ્રહ કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ આ મંદિર વિશે.
રામના મંદિરમાં 11 હજાર કરોડ રામ લખેલી પુસ્તિકાઓ
ભાવનગર શહેરનું સુપ્રસિદ્ધ રામમંત્ર મંદિરથી સૌ કોઈ વાકેફ છે. રામમંત્ર મંદિરમાં કરોડો વખત લખવામાં આવેલા ભગવાન રામનું નામવાળી પુસ્તિકાઓ આજે પણ જીવંત છે.
"ભાવનગરમાં 1989માં રામમંત્ર મંદિરની સ્થાપના થઈ. અમારા હરિહર મુનિ મહારાજનો અહીં આદેશ હતો કે રામમંત્ર મંદિરનું નામ મંત્ર ઉપરથી એટલે રામમંત્ર પાડવામાં આવે. તેમને પોતાના જીવનની મૂડી રામનામમાં પસાર કરી હતી. તેઓ સિધાવ્યા ત્યારે 500 કરોડ મંત્ર હતા અને અત્યારે 11000 કરોડ મંત્રની મૂડી સાચવી રાખેલી છે." - સતિષભાઈ માંડલિયા, પ્રમુખ, રામમંત્ર મંદિરના હરિહર મુનિ મહારાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
રામ લખેલી પુસ્તિકાને સાચવવા રૂમો ભરાયા
રામમંત્ર મંદિરમાં આવતા રામ ભક્તો દ્વારા ભગવાનનું નામ ઝડપીને લખવામાં આવતું હોય ત્યારે ભગવાનના લખેલા નામ સાથેની પુસ્તિકાને સાચવવાની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે.
"અહીં પૂજ્ય મુની બાપાનો ઉદ્દેશ હતો કે જેઓ રામ નામ લખીને આવે તેનો અમે અહીંયા સંગ્રહ કરીએ. મંદિરમાં માતાજીના મંદિરના ભાગ ઉપર ચાર પાંચ રૂમ ભરેલા છે. જ્યારે અહીંયા નીચે પણ ત્રણ જેટલા રૂમ પુસ્તિકાઓથી ભરેલા છે જેને સાચવવામાં આવ્યા છે. બાપાની ઈચ્છા હતી જેટલા થાય એટલા રામમંત્ર એકઠા કરવા, જે અમે કરી રહ્યા છીએ." - નરેશભાઈ છાબરા, ટ્રસ્ટી, હરિહર મુનિ મહારાજ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
ફક્ત એ ભાવના દાખવી રામરામ લખવામાં
રામમંત્ર મંદિર ખાતે નિયમિત આવતા રામભક્ત ઉપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે હું રામમંત્ર મંદિરના ધ્યાન હોલમાં ઊભો છું. અહીં બાપા હયાત હતા ત્યારથી અહીં રામ નામ લખેલા છે. એક સામાન્ય દાખલો આપું કે બાપાના એક ભક્ત હતા જેઓ સોલાપુરમાં રસ્તા ઉપર સ્ટ્રીટ લાઈટ નીચે ટેબલ અને બુક મૂકી હતી રામ નામ લખવા માટે. જો લીમકા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં આપ્યું હોત તો અહીંયા હોત. જો કે હવે અયોધ્યામાં રામ નામ વધી ગયા હશે. મેં પણ 50000 લખેલા છે રામ નામ.
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