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વરસાદ ખેંચાતા ભાવનગરના ખેડૂતો ચિંતામાં, ખેતીવાડી વિભાગે આપી જીવન રક્ષક પિયતની સલાહ

ખેડૂતોને જીવન રક્ષક પિયત આપવા, સળંગને બદલે આંતર પિયત કરવા અને માઇક્રો ઇરિગેશન તથા ડ્રીપ પદ્ધતિનો વધુ ઉપયોગ કરવા માટે ખેતીવાડી વિભાગે સલાહ આપી છે.

ખેતીવાડી વિભાગે આપી જીવન રક્ષક પિયતની સલાહ
ખેતીવાડી વિભાગે આપી જીવન રક્ષક પિયતની સલાહ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 8:10 PM IST

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ભાવનગર: જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા છે. ચોમાસાના પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ બીજા રાઉન્ડનો વરસાદ ન વરસતા તૈયાર થઈ રહેલા પાક પર ભારે અસર પડી છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને મહત્વની ભલામણો કરવામાં આવી છે. ત્યારે જિલ્લામાં કેટલો વિસ્તાર પિયત અને બિન પિયત છે, કયા પાકોનું વાવેતર થયું છે અને ડેમોમાં પાણીની શું સ્થિતિ છે, તે જાણીએ.

ચોમાસાના પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ બીજા રાઉન્ડનો વરસાદ વરસ્યો નથી, જેને કારણે ખેડૂતોના પાક તૈયાર થતા હોય ત્યારે પાછળથી વરસાદની જરૂરિયાત હોય છે, ત્યારે નહીં વરસવાને કારણે પાક ઉપર ભારે અસર થઈ છે. ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ કેટલા પાકોનું વાવેતર થયું છે અને જિલ્લામાં આવેલા ડેમોમાં પાણીની શું વ્યવસ્થા છે. આ સમયે ખેતીના પાકોમાં વરસાદ ખેંચાતા જીવાતનો પણ ઉપદ્રવ રહે છે. ખેતીવાડી વિભાગ અને સિંચાઈ વિભાગ શું કહે છે, તે જાણીએ.

ખેતીવાડી વિભાગે આપી જીવન રક્ષક પિયતની સલાહ (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં કયા પાકોનું થયું છે વાવેતર

ભાવનગરમાં ક્યાં પાકનું કેટલું વાવેતર?
ભાવનગરમાં ક્યાં પાકનું કેટલું વાવેતર? (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગર જિલ્લામાં સાડા ચાર લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર થાય છે. ત્યારે હાલમાં ખરીફ પાકને લઈને નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી ડી. પી. જાદવે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં આશરે ચાર લાખ ચાર હજાર હેક્ટર જેટલું વાવેતર થયેલું છે. જેમાં કપાસનું આશરે 2,00,000 હેક્ટરમાં અને મગફળીનું 1 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. વરસાદ ખેંચાવાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને કૃષિ વિભાગ અને કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેડૂતોને કેટલીક ભલામણો પણ કરવામાં આવી છે.

પિયત અને બિન પિયત માટે ખેડૂતોને સલાહ

પાકને બચાવવા શું કરવું?
પાકને બચાવવા શું કરવું? (Etv Bharat Gujarat)

વરસાદ ખેંચાયો છે ત્યારે નાયબ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ડી. પી. જાદવે જણાવ્યું હતું કે, ખાસ કરીને કપાસમાં આપણે પિયત આપીએ છીએ. તેમાં જીવન રક્ષક પિયત આપવાની ભલામણ છે. સળંગ પિયતની જગ્યાએ આંતર પિયત આપવું જોઈએ, જેથી પિયત વધારી શકાય. માઇક્રો ઇરિગેશન અને ડ્રીપનો વધારે ઉપયોગ થાય તો પિયત વધારી શકાય છે. આથી ખેડૂતોને ભલામણ છે કે, વધુ પિયત અપાય તે માટે કામગીરી કરે.

ભેજ જમીન પરથી ન જવો જોઈએ

ખેતરમાં જ્યારે પાક તૈયાર છે અને વરસાદ ખેંચાયો છે, ત્યારે આ સ્થિતિમાં પોતાના પાકને બચાવવા માટે નાયબ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ખાસ કરીને હાલમાં વરસાદ ખેંચાતા ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતનો ઉપદ્રવ રહ્યો છે. સાંજે અને સવારે દવાનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. લીમડા આધારિત દવાથી જીવાતને બળ મળતું નથી. નિંદામણ કરતા રહેવું જોઈએ અને જ્યારે આંતર ખેડ કરીએ તો તે ઓછી કરવી જોઈએ, જેથી જમીનમાંથી ભેજ ઉડી ન જાય. આ બધી બાબતોની ખેડૂતોએ કાળજી રાખવી પડશે.

ડેમોમાં પાણીની સ્થિતિ સારી

ભાવનગરના ડેમમાં કેટલું પાણી
ભાવનગરના ડેમમાં કેટલું પાણી (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલા ડેમોમાં મોટાભાગના સિંચાઈ માટેના ડેમો છે, ત્યારે આ ડેમોમાં પાણીની સ્થિતિને જાણવા અધિકારી સાથે વાતચીત કરી હતી. સિંચાઈ અધિકારી નરેન્દ્ર તલસાણીયાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આપણા જે ડેમો છે તેમાં શેત્રુંજી, રાજાવાડ, ખારો, રંઘોળા, હમીરપરા, હણોલ, બગદ, રોજકી, પીંગળી, માલણ આ બધામાં 80 ટકા કરતાં વધારે પાણી ભરેલું છે. જ્યારે બે ડેમ લાખણકા અને જસપરા-માંડવામાં આશરે 40 ટકા જેટલું પાણી છે. જોકે, હાલ સુધીમાં ખેડૂતો દ્વારા પાણી માટે કોઈ અરજી આપવામાં આવી નથી કે કોઈ માંગ કરવામાં આવી નથી.

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TAGGED:

BHAVNAGAR RAIN DEFICIT FARMING
BHAVNAGAR DISTRICT CROP SOWING
AGRICULTURE DEPARTMENT ADVISORY
BHAVNAGAR DAM WATER LEVEL
BHAVNAGAR AGRICULTURE ADVISORY

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