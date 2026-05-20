પેટ્રોલ-ડીઝલના જથ્થાને લઈને પંપ એસોસિયેશનની બેઠક: એસોસિયેશને જથ્થા અંગે સ્પષ્ટતા કરી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 4:10 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ડીઝલ માટે લાંબી લાઈનો જોવા મળતાં તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. પેટ્રોલ પંપ એસોસિયેશન સાથે સીટી મામલતદાર કચેરીએ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જથ્થા અંગે એસોસિયેશને સ્પષ્ટતા કરી છે. જોકે હજુ વધુ બેઠકો થવાની છે.

દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની બચત માટે વડાપ્રધાન દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લા પેટ્રોલ-ડીઝલ એસોસિયેશને સીટી મામલતદાર કચેરીના પુરવઠા વિભાગમાં બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં જથ્થા અંગે એસોસિયેશને સ્પષ્ટતા કરી છે.

પેટ્રોલ-ડીઝલની આવક પંપ પર કેટલી?

ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ડીઝલની અછતને કારણે પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી લાઈનો જોવા મળી છે. આ અંગે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લા પેટ્રોલ પંપ એસોસિયેશને સીટી મામલતદાર કચેરી ખાતે પુરવઠા વિભાગમાં બેઠક યોજી હતી.

એસોસિયેશનના પ્રમુખ સોહિલભાઈ ધોળકિયાએ જણાવ્યું કે, “મુદ્દો એ હતો કે પેટ્રોલ-ડીઝલનો જથ્થો જનતા સુધી પહોંચાડી શકીશું કે નહીં? અમે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે બધા પેટ્રોલ પંપો પર ડીઝલ-પેટ્રોલ આવી રહ્યું છે, પરંતુ થોડું વહેલું-મોડું થઈ શકે છે.”

પંપ દ્વારા સેલ્ફ કંટ્રોલ માટે નિશ્ચિત જથ્થો વિતરણ

જિલ્લામાં ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ડીઝલ માટે પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી લાઈનો જોતાં પુરવઠા વિભાગે પેટ્રોલ-ડીઝલ એસોસિયેશન સાથે બેઠક કરી હતી.

પ્રમુખ સોહિલભાઈ ધોળકિયાએ કહ્યું, “અમે એક સેલ્ફ કંટ્રોલ કર્યો છે. હજાર-પંદરસો લીટર સુધી ફોરવ્હીલ વાહનોને સામાન્ય જથ્થો આપવામાં આવશે અને મોટી ગાડીઓને થોડો વધુ જથ્થો આપવામાં આવશે. જેથી કોઈ પણ પંપ પર ડીઝલ-પેટ્રોલ સંપૂર્ણ ખાલી દેખાય નહીં અને બધાને થોડું-થોડું મળી રહે તેમજ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી શકે.”

બેરલ લઈને આવે તો નિયમ મુજબ પંપે વર્તવું પડે

સોહિલભાઈ ધોળકિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, “અમને અન્ય કોઈ તકલીફ નથી. પરંતુ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે થોડી-થોડી તકલીફ બધાને રહેવાની છે. જ્યારે પબ્લિકમાં પેનિક ફેલાય છે અને લોકો બેરલ લઈને આવે છે ત્યારે પંપ માલિકો નિયમોને અનુસરીને જ તેલ આપી શકે છે. જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં છે, પરંતુ તેની આવક ધીરે ધીરે થાય છે.”

