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ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ

મહાનગરપાલિકાએ નિયમોનું બહાનું આપીને બમ્પ બનાવવાની માંગને અવગણી હતી.

ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 10:03 PM IST

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ભાવનગર: રીંગરોડ અધુરો હોવાને કારણે વિવાદમાં રહેલા આ રોડ પર હવે બમ્પરને લઈને નવો વિવાદ ઊભો થયો છે. તાજેતરમાં થયેલા અકસ્માતમાં બે વ્યક્તિઓના મોત બાદ સ્થાનિકોમાં આક્રોશ જાગ્યો છે. છ મહિના પહેલાં જ સ્થાનિક સોસાયટીઓએ અકસ્માતના ભયને ધ્યાનમાં રાખીને બમ્પ બનાવવાની માંગ કરી હતી, પરંતુ મહાનગરપાલિકાએ નિયમોનું બહાનું આપીને તેને અવગણી હતી.

છ મહિના પહેલાં કરેલી ફરિયાદને મનપાએ નિયમો બતાવીને રદ કરી

શ્રીજી પાર્ટી પ્લોટ સામે આવેલી સોસાયટીમાં રહેતા સુરેશભાઈ બાંભણિયાએ જણાવ્યું, “આ વિસ્તારમાં વારંવાર અકસ્માત થાય છે. તેથી અમે છ મહિના પહેલાં ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી હતી. અમારી સોસાયટી સામે ઢાળ હોવાથી વાહનો ઝડપથી રીંગરોડ પર આવી જાય છે અને અકસ્માત થાય છે. અમારા સોસાયટીના એક વૃદ્ધને પણ પગમાં ફ્રેક્ચર આવ્યું હતું. પરંતુ મહાનગરપાલિકાએ ‘રીંગરોડ હોવાથી બમ્પ મૂકી શકાય નહીં’ કહીને અમારી ફરિયાદ ક્લોઝ કરી દીધી હતી.”

ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)

“જીવ કરતાં નિયમો વધુ મહત્ત્વના છે?”

ઓમ રેસીડેન્સીમાં રહેતા ભાવિકભાઈ પારેખે કહ્યું, “અમારી સોસાયટીમાં ૮૦ ઘરો છે. આસપાસની શિવ આરાધના અને શિવ અમૃત સોસાયટીના લોકોએ પણ ફરિયાદ કરી હતી. અહીં વૃદ્ધો અને બાળકો વસે છે. બમ્પ બનાવવાથી અકસ્માત અટકી શકે છે, પરંતુ મનપા નિયમોનું બહાનું આપે છે. લોકોના જીવ જાય પછી જ તેઓ જાગે છે? લોકોના જીવ મહત્ત્વના છે કે નિયમો? નિયમોને કાયદા પાળવાના હોત તો ગાંધીજીએ આટલી મહેનત ન કરી હોત અને દેશ આઝાદ ન થાત. લોકોના જીવ બચાવવા હોય તો તુરંત બમ્પ બનાવવા જોઈએ.”

ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)

મનપાની સક્રિયતા: ત્રણ સ્થળે બમ્પ બનાવવાનું આયોજન

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે જણાવ્યું કે, “શહેરમાં અકસ્માત ઘટાડવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં રીંગરોડ પર થયેલા અકસ્માતના સ્થળની તપાસ કરવામાં આવી અને અન્ય સ્થળો સાથે મળીને કુલ ત્રણ સ્થળો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં બમ્પ બનાવવામાં આવશે.”

ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)

અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું કે ટોપ થ્રી સર્કલથી મંત્રેશ સુધી આઇકોનિક રોડ બનાવવાનું આયોજન છે. જેમાં સર્વિસ રોડ અને નિશ્ચિત એક્ઝિટ પોઇન્ટ્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. રોડ બનાવવાની પ્રક્રિયાને મંજૂરી મળી ગઈ છે.

ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ
ભાવનગર: રીંગરોડ પર 6 મહિના પહેલાં ફરિયાદ કરવા છતાં બમ્પ નથી બનાવાયો, જનતામાં આક્રોશ (ETV Bharat Gujarat)

TAGGED:

PUBLIC ANGER AS NO SPEED BUMP
NO SPEED BUMP CONSTRUCTED
DESPITE A COMPLAINT FILED
BHAVNAGAR
RING ROAD BHAVNAGAR

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