ભાવનગરના 30 હજાર વિદ્યાર્થીઓને મળશે કોમન આઈકાર્ડ, શિક્ષણ સમિતિએ લીધો ઐતિહાસિક નિર્ણય

ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના દરેક વિદ્યાર્થીઓને કોમન આઈ-કાર્ડ આપવા રૂ. 10 લાખ ફાળવવામાં આવ્યા બાદ વધુ 5 લાખ માંગવામાં આવ્યા છે.

ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ
ભાવનગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 13, 2025 at 1:29 PM IST

ભાવનગર : ભાવનગરના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત એક ઘટના બનવા જઈ રહી છે. બાળકોની ઓળખાણ નિશ્ચિત થાય તે હેતુસર ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને કોમન આઈ-કાર્ડ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તેના માટે ફાળવવામાં આવેલ બજેટમાં ઘટ પડતા મહાનગરપાલિકા પાસેથી વધુ નાણાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે કોમન આઇકાર્ડ : ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ હેઠળ કુલ 68 જેટલી શાળાઓ આવેલી છે. જેમાં હાલ સુધીમાં 30 હજાર જેટલા બાળકો નોંધાયા છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુધી ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત કોમન આઈકાર્ડ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓને કોમન આઈ-કાર્ડ આપવામાં આવશે, જેમાં તેનું નામ, સરનામું અને શાળા દર્શાવવામાં આવશે.

ભાવનગરના 30 હજાર વિદ્યાર્થીઓને મળશે કોમન આઈકાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

કોમન આઇકાર્ડના ખર્ચનો બજેટમાં સમાવેશ : નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાસનાધિકારી મુંજાલ બડમલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના વર્ષ 2025 અને 26 ના બજેટમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓને કોમન આઈકાર્ડ મળી રહે તે માટે રૂપિયા દસ લાખની જોગવાઈ સાથે આયોજન કરાયું છે. જો કે, ગત વર્ષ કરતા ચાલુ વર્ષે બાળકોની સંખ્યા 30,000 જેટલી થઈ ગઈ છે. બાળકોને દોરી અને પ્લાસ્ટિક સાથેનું સારું આઈકાર્ડ આપવાનું આયોજન છે.

શિક્ષણ સમિતિનો ઐતિહાસિક નિર્ણય : મુંજાલ બડમલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા બજેટમાં રૂપિયા દસ લાખનું આયોજન કરાયું હતું. એક આઈકાર્ડની કિંમત રૂ. 50 લેખે જોવા જઈએ તો 30,000 બાળકોના પંદર લાખ થાય છે, માટે રૂપિયા પાંચ લાખની ઘટ હતી. વધારે રકમ માટે મંજૂરી માંગતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મંજૂરી મળી છે. આગામી દિવસોમાં દરેક બાળકોને ઓળખ પૂરું પાડતું એક કોમન આઈકાર્ડ આપવામાં આવશે. ખાનગી શાળાઓની જેમ હવે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ પણ પોતાના બાળકોને કોમન આઈકાર્ડ આપશે, જે ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત થવા જઈ રહ્યું છે.

