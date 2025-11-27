ભાવનગર પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં રહેતા 120 ભાડુઆતને નોટીસ, ત્રણ દિવસમાં થશે કડક કાર્યવાહી
ભાવનગર સુભાષનગર પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં સર્વે બાદ 120 ભાડુઆત મળી આવતા મહાનગરપાલિકાએ નોટીસ ફટકારી છે.
ભાવનગર : ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તકના પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાનો મૂળ માલિકો દ્વારા ભાડે આપતા હોવાની ફરિયાદ મહાનગરપાલિકાને મળતી રહી છે. આ મુદ્દે હાલ કડક પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે. ચાર ટીમ બનાવીને મહાનગરપાલિકાએ સર્વે કર્યો, જેમાં ભાડુઆત મળી આવતા નોટિસ આપવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકા આગામી એક-બે દિવસમાં કાર્યવાહી કરી શકે છે, વાંચો વિગતવાર...
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં નિયમભંગ
ભાવનગર શહેરમાં આવેલા સુભાષનગર પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં મૂળ માલિકો મકાન ભાડે આપી દેતા હોવાની ઉઠેલી ફરિયાદને પગલે મહાનગરપાલિકાએ પગલાં ભર્યા છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન. વી. વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હમીરજી પાર્ક સુભાષનગર ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 29 માં 320 ફ્લેટ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત છે. તેમાં વારંવાર રજૂઆત હતી કે ભાડુઆતો રહે છે અને ન્યુસન્સ થાય છે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો એકશન મોડ
આ ફરિયાદ બાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા ચોર ટીમ બનાવવામાં આવી હતી, જે આવાસ યોજનાની ચાર વિંગમાં કામગીરી કરવાની હતી. શનિવારના રોજ મહાનગરપાલિકાની ટીમો દ્વારા 320 આવાસનો સર્વે કરવામાં આવ્યો. આ સર્વે દરમિયાન 115 આવાસમાં મૂળ લાભાર્થી માલિક રહેતા હતા. જ્યારે 120 ફ્લેટમાં ભાડુઆત તરીકે લોકો રહેતા હતા. આ ઉપરાંત 95 જેટલા મકાન બંધ હાલતમાં હતા.
120 ભાડુઆતોને નોટીસ ફટકારી
એન. વીય વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સુભાષનગર પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં કરેલા સર્વે બાદ 120 મકાનમાં ભાડે રહેતા લોકોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. આ સાથે આવાસ ખાલી કરવા માટે ત્રણ દિવસ આપવામાં આવ્યા છે. જો, મકાન ખાલી કરવામાં નહીં આવે તો સીલ કરવા સુધીની કાર્યવાહી મહાનગરપાલિકા હાથ ધરશે. અહીં માત્ર 115 લાભાર્થી મૂળ માલિક રહેતા હતા.
આવાસ ખાલી ન થાય તો...
પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં ભાડુઆત હોવાની અગાઉ પણ વારંવાર ફરિયાદ ઉઠી છે. એન. વી. વઢવાણિયાએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, ભાડુઆત હોય તેવા અલગ અલગ આવાસોને પગલે આજદિન સુધીમાં અંદાજે 800 જેટલી નોટીસ આપી અને કાર્યવાહી પણ થયેલી છે. હાલમાં જે નોટિસ આપવામાં આવી છે તેને લઈને એક-બે દિવસમાં પોલીસ તરફથી વ્યવસ્થા મળતાની સાથે જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જેમાં સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
