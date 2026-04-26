ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીમાં બુથ બદલાવ અને સ્લીપ ન મળતાં વૃદ્ધ મતદારો ગોટે ચડ્યા, કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચની વ્યવસ્થા સામે ઉઠાવ્યા સવાલ
દર વર્ષે મહિલા કોલેજમાં મત આપનાર વૃદ્ધનું આ વર્ષે ત્યાં નામ ન મળતાં સ્લીપ શોધવા ભટક્યા, એસઆઈઆર બાદ બદલાયેલા બુથની મૂંઝવણ સામે આવી.
Published : April 26, 2026 at 5:22 PM IST
ભાવનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં સવારથી મતદાનની કામગીરી શરૂ થઈ, પરંતુ અનેક મતદારો માટે આ લોકશાહી પર્વ મૂંઝવણ લઈને આવ્યો. શહેરમાં એસઆઇઆર (ખાસ સંક્ષિપ્ત પુનરાવર્તન)ની પ્રક્રિયા બાદ મતદાર યાદીમાં ફેરફાર સાથે અનેક મતદાન મથકો બદલાઈ ચૂક્યા છે. જૂના બુથ પર પહોંચેલા ખાસ કરીને વૃદ્ધ મતદારો પોતાના નામની ગેરહાજરીથી ગોટે ચડી ગયા અને નવું મતદાન મથક શોધવા ભટક્યા હતા.
વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે જ્યાં મતદાન કર્યું તે સ્થળ પર જ અનેક નાગરિકો સવારે હાજર થઈ ગયા. પરંતુ ત્યાં તેમના નામ ન નોંધાયેલા હોવાથી તેઓએ હાથમાં માત્ર આધારકાર્ડ લઈ સ્લીપ શોધવાની દોડાદોડી કરી. શહેરના મહિલા કોલેજ વિસ્તારમાં એક વૃદ્ધ મનોહરભાઈ જેન્તીલાલ દર વર્ષે મત આપવા આવતા પરંતુ આ વર્ષે તેમની પાસે મતદાર સ્લીપ નહોતી અને મતદાર આઈડી કાર્ડ પણ ઉપલબ્ધ નહોતું. નવું મતદાન કેન્દ્ર કયું તેની જાણકારીના અભાવે તેઓ માત્ર આધારકાર્ડ દેખાડી સ્લીપ શોધવા ફરતા જોવા મળ્યા. આ પ્રસંગે જ સાબિત થયું કે સ્લીપ ન પહોંચવાના કારણે જાગૃતિનો અભાવ વૃદ્ધો માટે કેટલો અગવડભર્યો સાબિત થયો.
આ મુદ્દે ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે પણ ચૂંટણી પંચની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા. પોતાના સરિતા સોસાયટી નિવાસસ્થાન નજીકના બુથ પર મતદાન કર્યા બાદ તેમણે જણાવ્યું, “હાલની ચૂંટણીમાં અનેક વિસંગતતાઓ સામે આવી રહી છે. સીનિયર સિટીઝનોથી લઈને યંગસ્ટર પણ આજની ચૂંટણી જોઈ રહ્યા છે. જૂના બુથ પર નામ ન હોવા અને મતદાર સ્લીપ ન મળવાને પગલે ખાસ કરીને વૃદ્ધો ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા કરાયેલી આ વ્યવસ્થા શું સંદેશ આપવા માંગે છે એ અમને સમજાતું નથી.” તેમણે સ્લીપ વિતરણ અને બુથ સ્થળની માહિતી ન પહોંચવાના મામલે આકરા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા.
બીજી તરફ, ભાવનગર શહેરમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રીને આંબી ગયો છે. આકરી ગરમીના કારણે બપોરના સમયે શેરીઓ સુમસામ બની ગઈ. સવારથી મતદાન શરૂ થયા બાદ બપોરના 3 વાગ્યા સુધી મહાનગરપાલિકાનું માત્ર 40 ટકા જેટલું મતદાન નોંધાયું. એક તરફ મતદાન મથકો પર પાણી અને છાંયડાની વ્યવસ્થા હોવાનો દાવો છે, તો બીજી તરફ બુથ શોધવાની મૂંઝવણ અને ગરમીએ મતદારોનો ઉત્સાહ ઠંડો પાડ્યો. પોતાના જૂના મતદાન મથકના સ્થળની જ માહિતી ધરાવતા નાગરિકો સ્લીપના અભાવે નવી જગ્યાએ પહોંચી ન શકવાથી સમગ્ર મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન અજાણતાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો...