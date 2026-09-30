ભાવનગરમાં કફ સિરપ સામે પોલીસનું અભિયાન, પોલીસની કાર્યવાહીમાં 31 આરોપી ઝડપાયા
ભાવનગર એસ.ઓ.જી પોલીસે મેડિકલ સ્ટોર્સનું વેરિફિકેશન હાથ ધર્યું, જેમાં 1,920 બોટલ સાથે પકડાયેલા શખ્સના ડોક્યુમેન્ટ બનાવટી હોવાનું ખુલ્યું.
Published : September 30, 2026 at 1:32 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં નશાકારક કફ સિરપના વેચાણને ડામવા પોલીસ મેડિકલ સ્ટોર્સનું વેરિફિકેશન અભિયાન ચલાવી રહી છે. આ દરમિયાન અગાઉ 1,930 બોટલ સાથે પકડાયેલા શખ્સના મેડિકલ સ્ટોરના ડોક્યુમેન્ટ બનાવટી હોવાનું ખુલ્યું છે. ત્યારે તાજેતરમાં જ શહેરના પીલ ગાર્ડનમાંથી પણ એક શખ્સ કફ સિરપ સાથે ઝડપાયો છે. છેલ્લા પાંચ મહિનામાં પોલીસે 10 કેસોમાં 31 જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જાણો સમગ્ર વિગત.
મેડિકલ સ્ટોરના લાયસન્સ માટે બનાવટી ડોક્યુમેન્ટ
ભાવનગર એસ.ઓ.જી પોલીસે મેડિકલ સ્ટોર્સનું વેરિફિકેશન હાથ ધર્યું હતું. જેમાં બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં 1,920 બોટલ સાથે પકડાયેલા ભાવેશ દુધેલાના મારુતિ મેડિકલ માટે રજૂ કરેલા ડોક્યુમેન્ટ બનાવટી અને ફોર્જ છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે જણાવ્યું કે ભાવેશ દુધેલાએ પોતાના મેડિકલ લાયસન્સ મેળવવા રજૂ કરેલું ગુરુકૃપા એજન્સી સિહોરના સિક્કાવાળું અનુભવ પ્રમાણપત્ર બનાવટી છે. જેને પગલે એસ.ઓ.જી.એ નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભાવેશ અમોલખભાઈ દુધેલા અને નરેન્દ્ર અરવિંદભાઈ જોશી વિરુદ્ધ 318(2), 336(2), 336(3), 340(2) અને 54 મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે.
છેલ્લા પાંચ મહિનામાં નશાકારક કફ સિરપના 10 કેસ
ભાવનગર પોલીસે જણાવ્યું કે કોડેઇન ફોસ્ફેટ ધરાવતી નશાકારક પ્રતિબંધિત કફ સિરપ સામે ચાલી રહેલા અભિયાનમાં છેલ્લા પાંચ મહિનામાં 10 જેટલા કેસ કરવામાં આવ્યા છે. મેડિકલ સ્ટોરની આડમાં ચાલતા નશાના વેપલામાં પોલીસે કરેલી કાર્યવાહીમાં 10 કેસમાં 31 જેટલા આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. પોલીસ હજુ પણ નશાકારક પ્રતિબંધિત કફ સિરપ સામે અભિયાન ચલાવી રહી છે. ત્યારે હાલમાં જ શહેરના મુખ્ય બગીચામાંથી એક શખ્સ ઝડપાયો છે.
પીલ ગાર્ડનમાંથી કફ સિરપ સાથે શખ્સ ઝડપાયો
ભાવનગર એસ.ઓ.જી પોલીસે તાજેતરમાં જ શહેરની મધ્યમાં આવેલા પીલ ગાર્ડનમાં કોડેઇન ફોસ્ફેટ તત્વ ધરાવતી પ્રતિબંધિત કફ સિરપ સાથે એક શખ્સને ઝડપી લીધો છે. એસ.ઓ.જી પોલીસે હિતેશ ઉર્ફે હેમાંગ રાજુભાઈ રાઠોડને 10 કફ સિરપની બોટલો સાથે ઝડપીને નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી સોંપી આપ્યો છે.
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