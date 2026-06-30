ભાવનગર: પોલીસ ક્વાર્ટરમાંથી પોલીસના સામાનની ચોરી, ચોર ઝડપાયો
ફરિયાદ મુજબ તા. 1/11/2025 થી તા. 2/2/2026 દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા શખ્સે પાછળની બારીના સ્ક્રૂ ખોલીને ચોરી કરી હતી.
Published : June 30, 2026 at 10:11 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં પોલીસની ત્રીજી આંખ કહેવાતા CCTV કેમેરાના સામાનની ચોરી કરનાર અજાણ્યા શખ્સને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે.
ભાવનગર શહેરના વિદ્યાનગર વિસ્તારમાં આવેલા પોલીસ લાઈનના માઉન્ટેડ કંડમ ક્વાર્ટર્સમાં નેત્ર વિભાગના પડેલા CCTV કેમેરા સહિતની વસ્તુઓની ચોરીની ફરિયાદ નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ હતી. ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને ચોરને ઝડપી લીધો છે.
વિદ્યાનગરમાં કંડમ રૂમમાં ચોરી
નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નેત્ર વિભાગના અધિકારી ધર્મદીપસિંહ મહાવીરસિંહ ગોહિલે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, નેત્ર વિભાગનો માલસામાન પોલીસ લાઈનના માઉન્ટેડ કંડમ ક્વાર્ટર્સના રૂમ નંબર B/2 અને તેની સામેના રૂમમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સામાન અગાઉના નેત્ર વિભાગના અધિકારી ડી.ડી. સોરઠીયા દ્વારા ત્યાં મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ક્યારે અને શું ચોરાયું?
ફરિયાદ મુજબ તા. 1/11/2025 થી તા. 2/2/2026 દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા શખ્સે પાછળની બારીના સ્ક્રૂ ખોલીને ચોરી કરી હતી.
ચોરી થયેલા માલસામાનમાં નેત્ર વિભાગના 36 CCTV કેમેરા, એક PTZ કેમેરા, સર્વર એસેસરીઝ, IBM કંપનીનું સર્વર-2 અને 10 હાર્ડ ડિસ્ક સામેલ છે. આ સામાનની કુલ કિંમત રૂ. 1.75 લાખ જેટલી છે.
પોલીસે ચોરને ઝડપ્યો
નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં તા. 2 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ પોલીસે ત્વરિત તપાસ કરીને વિજય હિંમતભાઈ સોલંકીને ઝડપી લીધો છે. પોલીસ આ કેસમાં આગળની કાર્યવાહી કરી રહી છે.
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