ભાવનગર પોલીસની સગીર ચાલકોને પકડવાની ડ્રાઈવ, 5 દિવસમાં વાલીઓ પાસેથી કેટલા લાખનો દંડ વસૂલાયો?

ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ દ્વારા દરેક પોલીસ સ્ટેશન અંતર્ગત સગીર વાહન ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ભાવનગરમાં સગીર ચાલકોને પકડવા પોલીસની ડ્રાઈવ
ભાવનગરમાં સગીર ચાલકોને પકડવા પોલીસની ડ્રાઈવ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં બાળકોને વાહનો આપવાનો ટ્રેન્ડ હોઈ તેમ રસ્તા પર સગીરો વાહન ચલાવતા નજરે પડતા હતા. પરંતુ પોલીસે 5 દિવસ ચલાવેલી દ્રાઈવ બાદ સગીરોને વાહન આપતા વાલીઓને દંડ જિકવામાં આવ્યો છે. આ સાથે અન્ય કાર્યવાહી પણ કરાઈ છે.

ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ દ્વારા દરેક પોલીસ સ્ટેશન અંતર્ગત સગીર વાહન ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં યોજાયેલી સગીર વાહન ડ્રાઈવમાં અનેક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જો કે પોલીસે પાંચ દિવસ કરેલી ડ્રાઈવમાં જે પગલાં ભર્યા છે તેની વિગતવાર જાણ કરવામાં આવી છે ત્યારે પોતાના સગીર બાળકોને વાહન આપતા વાલીઓએ પણ ચેતી જવા જેવું છે.

શહેરમાં પાંચ દિવસ યોજાઈ ડ્રાઈવ
ભાવનગર શહેરના દરેક પોલીસ સ્ટેશન જેવા કે બોરતળાવ, નીલમબાગ, ભરતનગર, ઘોઘા રોડ, ગંગાજળિયા, ઘોઘા, વરતેજ, વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તારીખ 13 થી લઈને 17 તારીખ સુધી વાહન ડ્રાઈવનું આયોજન પોતાના વિસ્તારમાં વિવિધ સ્થળો ઉપર કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સગીર વાહન ચલાવતો હોય તેવા સગીર વાહન ચાલકને પકડવામાં આવ્યા હતા. પાંચ દિવસની અંદર પોલીસે કરેલી કાર્યવાહીને પોલીસે જાહેર કરી છે. જો કે જાહેર કરેલી આ કાર્યવાહીએ સગીર માતા પિતાઓને ચેતવ્યા છે.

ભાવનગરમાં સગીર ચાલકોને પકડવા પોલીસની ડ્રાઈવ
ભાવનગરમાં સગીર ચાલકોને પકડવા પોલીસની ડ્રાઈવ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે પાંચ દિવસમાં કરેલી કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરમાં પાંચ દિવસમાં તમામ પોલીસ સ્ટેશને કરેલી કાર્યવાહીને જાહેર કરાય છે. જેમાં જોઈએ તો યોજાયેલી સગીર વાહન ડ્રાઈવમાં BNSના 30 કેસ, MV એક્ટ 207ના 93 કેસ, MV એક્ટ 185ના 10 કેસ નોંધાયા હતા. જ્યારે વસૂલ કરેલો દંડ 4,30,500 છે. MV એક્ટ NCના 3,403 કેસ, GP એકટ 135ના 3 કેસ, બ્લેક ફિલ્મ મેમાના 48 કેસ તથા સગીર સાથે વાહન ડિટેન કર્યા હોય તેવા 31 કેસ, સગીરના વાલી વિરુદ્ધ દંડ કરાયો, સગીર વિરુદ્ધ ગુનાના 21 કેસ, ઓવર સ્પીડ વાહનના 12 કેસ કરવામાં આવ્યા છે.

સગીરને વાહન આપતા પહેલા વિચારવું
સગીર બાળકોને ખાસ કરીને માતા-પિતાઓ શાળાઓ અને ટ્યુશનને જવા માટે વાહનો આપતા હોય છે. ત્યારે પોલીસ દ્વારા આ પ્રકારની સગીર વાહન ડ્રાઈવ ચલાવીને એ માતા-પિતાઓને ચેતવ્યા છે કે લાયસન્સ ના હોય ત્યાં સુધી વાહન ચલાવુ કાયદાનો ભંગ છે અને વાહન ચલાવું યોગ્ય નથી. આમ ભાવનગર શહેરમાં પાંચ દિવસ ચાલેલી વાહન ડ્રાઇવએ સગીરના માતા પિતાઓને ચેતવી દીધા છે.

સંપાદકની પસંદ

