ભાવનગરમાં 14 લાખનો દારૂ જપ્ત, બુટલેગરોએ દારૂ ભરેલી ટ્રકનું પાઇલોટિંગ કર્યું પણ પોલીસ બે સ્ટેપ આગળ નીકળી
એલસીબી પોલીસે ભાવનગર સોમનાથ હાઇવે ઉપર બરોડા ગામ જવાના પાટીયા પાસે વોચમાં રહેતા બાતમીવાળો ટ્રક મળી આવતા દારૂ સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો.
Published : June 20, 2026 at 10:10 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી. ત્યારે બાતમી મળી હતી કે સુરતથી એક ટ્રક અન્ય માલ સામાનની આડમાં દારૂ ભરીને આવી રહ્યો છે. જેને પગલે એલસીબી પોલીસે ભાવનગર સોમનાથ હાઇવે ઉપર બરોડા ગામ જવાના પાટીયા પાસે વોચમાં રહેતા બાતમીવાળો ટ્રક મળી આવતા દારૂ સાથે એક શખ્સને ઝડપી ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
બાઈક લઈને ટ્રક માટે પેટ્રોલિંગ
ભાવનગર એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે વિવેક ઉર્ફે દિપક ગુજરીયા મૂળ સુરતનો રહેવાસી અને અર્જુન મથુરભાઈ સોલંકી ભેગા મળીને એક આઇસર ટ્રકમાં વેસ્ટ કચરાની આડમાં સુરતથી મહુવા દારૂ લઈને નીકળ્યા છે. જેમાં બાઈક લઈને થોડાક આગળના અંતરે વિવેક ઉર્ફે દિપક ગુજરીયા પાયલોટિંગ કરી રહ્યો છે. જેથી પોલીસ ઉપર નજર રાખી શકાય. બાતમીના પગલે બોરડા ગામ જવાના પાટીયા પાસેથી આઇસર ટ્રક આવતા ઉભો રાખીને તપાસ પોલીસે હાથ ધરતા દારૂ મળી આવ્યો હતો.
આઇસર ટ્રકમાં મળ્યો દારૂને કોણ પકડાયું
કચરાની આડમાં દારૂ લાવતા ટ્રકને સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર બોરડા ગામ જવાના પાટીયા પાસે ઉભો રાખીને તપાસ કરતા પોલીસને તેમાંથી દારૂની બોટલો 1751 અને બીયર ટીન 1872 જેની કુલ કિંમત 14,36,206 નો મળી આવ્યો હતો. આ સાથે પોલીસે અર્જુન મથુરભાઈ તેજાભાઈ સોલંકી અમરેલી જિલ્લાવાળાને ઝડપી લીધો હતો. પોલીસે કુલ આઈશર ટ્રક, દારૂ મળીને 19,42,206 મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં પાંચ સામે ફરિયાદ
એલસીબી પોલીસે આઈશર ટ્રકની સાથે અર્જુન મથુરભાઈ તેજાભાઈ સોલંકીને ઝડપી લીધા બાદ આ ગુનામાં સંડોવાયેલા વધુ 4 શખ્સોમાં વિવેક ઉર્ફે દિપક ગુજરીયા, ભાવેશ રણછોડભાઈ વાજા, ભાવેશ કરસનભાઈ સોલંકી અને રાજુભાઈ વાઘ સામેલ હોય જેને ઝડપવાના બાકી હોય તેથી તમામ વિરુદ્ધ દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં મુદ્દામાલ સોંપી ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોપી હતી.
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