ભાવનગર પોલીસે ફિલ્મના સીનની જેમ ડ્રોનથી જુગારીઓને દોડાવી-દોડાવીને થકવી નાખ્યા, પછી જુઓ શું થયું?

ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે શહેરના મોતીતળાવ ગ્રાઉન્ડની પાછળ ખાર વિસ્તારમાં મોબાઈલ ફોનના અંજવાળે જુગાર રમાડવામાં આવી રહ્યો છે.

ભાવનગરમાં પોલીસે ડ્રોનથી જુગારીઓને પકડ્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 9:39 PM IST

1 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે કેટલાક શખ્સો જાહેરમાં જુગાર રમાડી રહ્યા છે. આથી પોલીસને જુગાર રમવાના સ્થળની ખબર પડતા ત્રીજી આંખની મદદ લેવામાં આવી હતી. જો કે આગળ આરોપીઓ દોડતા જોવા મળતા હતા અને પાછળ પોલીસ આવી રહી હતી. જેના દ્રશ્યો પણ ફિલ્મ જેવા સામે આવ્યા છે.

ડ્રોનથી પોલીસે કરી રેડ
ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમા હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે ભાવનગર શહેરના મોતીતળાવ ગ્રાઉન્ડની પાછળ ખાર વિસ્તારમાં કેટલાક શખ્સો ભેગા કરીને મોબાઈલ ફોનના અંજવાળે જુગાર રમાડવામાં આવી રહ્યો છે. આથી પોલીસે તેમને પકડવા માટે ડ્રોન ઉડાડ્યું હતું. ઈરફાન ઉર્ગે પાનિયો અશરફભાઈ સુમરા અને તેનો ભાઈ અક્રમ ઉર્ફે ભોપો અશરફભાઈ સુમરા જુગાર રમાડતા હતા.

ભાવનગરમાં પોલીસે ડ્રોનથી જુગારીઓને પકડ્યા
ફિલ્મ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા
પોલીસે બાતમીના પગલે ડ્રોન ઉડાડ્યું અને ખાર વિસ્તારમાં નાળાની બાજુમાં બાવળની કાટમાં જુગાર રમતા શખ્સોને ખબર પડી કે ઉપર ડ્રોન ઉડી રહ્યું છે. પોલીસ આવવાની ભણક લાગવાની સાથે જ જુગારીઓ મુઠ્ઠી વાળીને ભાગ્યા હતા. આ સમગ્ર દ્રશ્યો ડ્રોનમાં કેદ થઈ ગયા હતા. જો કે પોલીસે હાલ ત્રણ જેટલા શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. જ્યારે કેટલાક શખ્સો નાસી છૂટ્યા છે. જો કે તમામ વિરુદ્ધ ધોરણસર ગુનો નોધી કાર્યવાહી હાથ કરાય છે.

ભાવનગરમાં પોલીસે ડ્રોનથી જુગારીઓને પકડ્યા
3 જુગારીઓ ઝડપાયા
એલસીબી પોલીસે ખાર વિસ્તારમાં રેડ કરી ત્યારે ઝાહિદ ઉર્ફે મૌલાના અલીભાઈ સીદાતર, દિલીપભાઈ મફાભાઈ થારતીયા, ઈમ્તિયાઝ રસુલભાઇ સમા ઝડપાઈ ગયા હતા. જ્યારે ઈરફાન ઉર્ફે પાનિયો અસરફભાઈ સુમરા, અક્રમ ઉર્ફે ભોપો અશરફભાઈ સુમરા, નજીર રહીમભાઈ શેખ, આરીફ ઉર્ફે ચીનો બકાલી અને યાસીન ઉર્ફે બાવકો તૈયાબાણી ફરાર થઈ ગયા હતા. એલસીબી પોલીસે 39,900 રોકડ કબ્જે કરીને ત્રણ શખ્સો સાથે તમામ આઠ વિરુદ્ધ બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

