ETV Bharat / state

ભાવનગર પોલીસે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને ઉઠાવ્યા, ભાવનગરમાં કાર્યકરોએ DSP-કલેક્ટર કચેરીને માથે લીધી

કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખની અટકાયતથી ભાવનગર કોંગ્રેસ લાલઘૂમ થઈ અને ડીએસપી કચેરી સહિત કલેકટરને રજૂઆત કરી, અંતમાં મનોહરસિંહ ગોહિલ ઉર્ફ લાલભા ગોહિલને પોલીસે મુક્ત કર્યા. \

શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની અટકાયતથી કોંગ્રેસના કાર્યકરો રોષે ભરાયા
શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની અટકાયતથી કોંગ્રેસના કાર્યકરો રોષે ભરાયા
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 7:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલ ઉર્ફે લાલભા ગોહિલે પોતાના જ વડવા અના ઉમેદવારનું અપહરણ કર્યું હોવાની ફરીયાદ ગઈકાલે નોંધાયા બાદ પોલીસે બુધવારે બપોરે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો સમય પૂર્ણ થયા બાદ ઉઠાવ્યા હતા. આખી કોંગ્રેસ DSP અને કલેકટર પાસે દોડી ગઈ અપહરણ નહિં હોવાના પુરાવા આપ્યા અંતમાં મોડી રાતે નોટિસ પર છોડી મુકવામાં આવ્યા હતા.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ફોર્મ પરત ખેંચવાનો સમય બુધવારે બપોરે પૂર્ણ થતા જ પોલીસે કોંગ્રેસના જ ઉમેદવારના અપહરણ કેસમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખને ઉઠાવી લીધા હતા. ઘટના કોંગ્રેસ ઉમેદવારો અને પૂર્વ પ્રમુખ પાસે પહોંચતા ડીએસપી કચેરી ખાતે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો દોડી ગયા હતા. જો કે ત્યારબાદ ડીએસપીને જેનું અપહરણ નહિ થયાના પુરાવા આપ્યા હતા. આમ છતાં આખી કોંગ્રેસ કલેકટરને પણ રજૂઆત કરવા પહોંચી ગઈ અને ભાવનગર બંધના એલાનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. જો કે મોડી રાત્રે શહેર પ્રમુખને નોટિસ ઉપર છોડી દેવામાં આવ્યા હતા.

શું છે સમગ્ર મામલો ?

ભાવનગરના બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં 14 તારીખના રોજ ફરિયાદી શૈલેષ રમેશભાઈ મંગાભાઈ કાંબડે ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેમના ઉપર તેમના ભાભી સંગીતાબેનનો ફોન આવેલો કે તેમના ભાઈ સવારના ઘરેથી આવું છું કહીને ગયા છે. પાનવાડી બાજુ જુઓ હોય તો મોકલજો. આથી મારા ભાઈના ફોન ઉપર મે ફોન કરતા તેમનો ફોન સ્વીચ ઓફ આવ્યો હતો. આથી મે આજુબાજુમાં શોધખોળ કરતા તે મળી આવ્યા નહીં.

શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ પર કોંગ્રેસના જ ઉમેદવારનું અપહરણ કરવાનો આરોપ
ત્યારબાદ મારા મિત્ર તુષારભાઈ મને મળતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, મારી ઉપર ગઈકાલે (બુધવારે) ભરતભાઈનો ફોન આવ્યો હતો. તેઓ કહેતા હતા કે, મારે ચૂંટણીમાં ઉભું રહેવું નથી છતાં પણ મને ઉભો રાખ્યો છે. મારા ઓરીજનલ દસ્તાવેજ લઈ લીધા છે. હું બહુ પરેશાન છું મને બહુ જ બીક લાગે છે. લાલભા પ્રમુખ મને દબાણ કરીને હેરાન કરે છે, તેમ વાત કરેલી. મારો ભાઈ વડવા અ ની ચૂંટણી લડવાનો હોવાથી તેનું અપહરણ કરી ગુપ્ત જગ્યાએ લઈ જઇ ગોંધી રાખેલો છે. મારા ભાઈને ગાયબ કરી દબાણપૂર્વક વીડિયો ઉતારેલ છે તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજમાં સહીઓ કરાવી લીધેલી હશે. હરદેવસિંહ અને લાલભાએ ગુપ્ત જગ્યાએ તેમને ગોંધી રાખેલા છે.

શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની અટકાયતથી કાર્યકરોમાં ભારે રોષ
અટકાયત અને કોંગ્રેસનો DSP કચેરીમાં ધસારો

ફોર્મ ભરવાની 15 તારીખ હોય ત્યારે કોંગ્રેસના એક ઉમેદવારે ઉમેદવારી પત્ર સવારે પરત ખેંચી લીધું હતું. જો કે બપોરે સમય પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસે લાલભા ગોહિલની અટકાયત કરી લીધી હતી. આ વાતની જાણ કોંગ્રેસ ઉમેદવાર અને પૂર્વ પ્રમુખો સહિત કાર્યકરોને થતા સમગ્ર કોંગ્રેસ ડીએસપી કચેરીએ દોડી ગઈ હતી. જ્યાં ડીએસપી નિતેશ પાંડેયને કોંગ્રેસ ઉમેદવાર અને આગેવાનોએ જે અપહરણ તેમના ઉમેદવારનું થયું છે તેનું ફેસબુક લાઈવ અને સોગંદનામુ અને વીડિયો સાથે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, તેનું કોઈ અપહરણ થયું નથી અને તેની મરજીથી અમરેલી પોતાના મિત્રો સાથે ગયા છે. આમ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર કોંગ્રેસ ડીએસપી કચેરીથી નીકળીને કલેકટર મનીષ બંસલને રજૂઆત કરવા પહોંચી હતી.

મોડી રાતે મનોહરસિંહ ગોહિલ ઉર્ફ લાલભા ગોહિલને પોલીસે મુક્ત કર્યા
પોલીસની કામગીરી પર ઉઠાવ્યા સવાલ

કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ હિતેશભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, લાલભાની જે ધરપકડ થઈ છે તેમાં ઉમેદવારના તેમના ભાઈ જે છે ઉમેદવારના તેમને ફરિયાદ કરી છે, જે તેમની સાથે રહેતા નથી. ઉમેદવારની સાથે રહેનારે કોઈ ફરિયાદ કરી નથી. સહયોગી ઉમેદવાર અને પ્રમુખનું નામ ફરિયાદમાં લખાવ્યું હશે એટલે પોલીસે ઇન્કવાયરી કરવાને બદલે સુપ્રીમ કોર્ટના ઘણા જજમેન્ટ અને કાયદાઓ છે કે જ્યારે ગંભીર ગુનામાં કોઈ ફરિયાદ આવે રજૂઆત આવે ત્યારે પૂરતી ઇન્કવાયરી કરવી, સ્ક્રૂટીની કરવી અને રેપ્યુટેડ માણસો હોય તો બાદમાં કાર્યવાહી હાથ ધરવી. આમ છતાં કોઈ ઇન્કવાયરી કર્યા વગર તેમની ધરપકડ કરી લેવાય છે.

કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ DSP અને કલેક્ટર કચેરી માથે લીધી
કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ ઉમેદવાર મિત્રો સાથે અમરેલીમાં હતા

પૂર્વ પ્રમુખે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વીકટીમ છે જે પોતાના મિત્ર સાથે અમરેલીમાં હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ત્રાસથી જતા રહ્યા હતા. ત્યાંથી તેમને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે સોગંદનામાં કર્યા છે. ફેસબુક પર લાઈવ પણ કર્યું છે કે મારૂ કોઈ અપહરણ થયું નથી. કોઈ અત્યાચાર થયો નથી. ડીએસપીને રજૂઆત કરી છે. અમે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશન ગયા હતા ત્યાં કોઈ હતું નહીં આથી પીઆઇના રાઇટરને મળીને આવ્યા છીએ. નવાઈની વાત છે ચૂંટણી ટાણે આખું પોલીસ સ્ટેશન ખાલી હતું. સિહોરના પીઆઇ ગઢવી સાહેબને આ કેસ માટે ખાસ મોકલ્યા એટલે તેમને પેન દ્રાઈવ આપીને આવ્યા છીએ. અમે કલેકટર સાહેબને મળીને પણ રજૂઆત કરી છે પેન ડ્રાઈવ આપી છે. અમને લાગે કે કાર્યવાહી થતી નથી તો અમે ભાવનગર બંધનું એલાન કરશું.

મોડી રાત્રે પ્રમુખનો છૂટકારો

જો કે બપોર થી રાત સુધીમાં કોંગ્રેસની ડીએસપી અને કલેકટરને થયેલી રજૂઆત બાદ અંતમાં મનોહરસિંહ ગોહિલ ઉર્ફ લાલભા ગોહિલને પોલીસે મુક્ત કર્યા હતા. લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, હું મારા એક મિત્રને ત્યાં રણનીતિ તૈયાર કરતો હતો, ત્યારે આવીને મને પોલીસવાળાએ કહ્યું તમારી અટકાયત કરવાની છે. ત્યારે મે કહ્યું આપણે ગુનો ન કર્યો હોય તો શું ડર, એટલે હું સાથે ગયો પછી મેં પૂછ્યું ત્યારે મને જાણવા મળ્યું કે, મારા ઉપર અપહરણની ફરિયાદ છે. મે કહ્યું હું મારા જ ઉમેદવારનું શા માટે અપહરણ કરું. ત્યારબાદ મને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો. મારી પૂછપરછ કરવામાં આવી. અમારા ઉમેદવાર તેના મિત્ર સાથે ફરવા ગયા છે તેના ભાઈ કોણ છે ખબર નથી. મારા ઉમેદવારનો ફોન નંબર પણ મારી પાસે નથી. કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓનો આભાર માનીશ કાર્યકરોનો સૌ કોઈનો કે જેઓ એટલી જહેમત ઉઠાવી છે. ભાજપ સરકાર ડરાવાની કોશિશ કરે તો એટલું કહીશ કોંગ્રેસનો સૈનિક છું ડરો મત ડરો મત.

TAGGED:

BHAVNAGAR CONGRESS PRESIDENT
BHAVNAGAR POLICE
LOCAL BODY ELECTION 2024
BHAVNAGAR NEWS
KIDNAPPING CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.