"સગી માતાએ મોઢું દબાવ્યું, ભાઈએ છરીના ઘા ઝીંક્યા", ભાવનગરમાં યુવતીની હત્યાનો ભેદ ખુલ્યો
મજૂરી કરીને જીવન ગુજારતા પરિવારની દીકરીની ધનતેરસના દિવસે જ હત્યા કરી દેવામાં આવી. જાણો ભાવનગરનો ચોંકાવનારો કિસ્સો...
Published : October 24, 2025 at 8:36 AM IST
ભાવનગર : 18 ઓક્ટોબર એટલે ધનતેરસના દિવસે ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એક ઘરની લક્ષ્મીની હત્યા કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ હત્યા પાછળના આરોપી અન્ય કોઈ નહીં, પરંતુ ઘરના જ મોભી હતા. એટલું જ નહીં હત્યા કર્યા બાદ તેના મૃતદેહને પણ અવાવરુ જગ્યાએ મૂકી આવવામાં આવ્યો. મૃતકના પિતાએ આ બનાવની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી, તે બાદ થયો મોટો ખુલાસો...
ભાવનગરમાં ચકચારી હત્યાનો બનાવ
ભાવનગર વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી હિંમતભાઈ હરજીભાઈ સરવૈયાએ એક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેના અનુસાર તેમનો પરિવાર મજૂરીનું કામ કરીને ગુજરાન ચલાવે છે. તેમને મોટો 27 વર્ષીય મોટો દીકરો સાગર અને 26 વર્ષીય નાનો દીકરો પ્રકાશ બંને ડ્રાઇવિંગ કરે છે. વધુમાં 22 વર્ષીય એક નાની દીકરી પારુલ પણ છે, જે માતા સાથે ઘરકામ અને ખેત મજૂરી કરે છે. ભીકડા ગામના ભડીયા વિસ્તારમાં રહે છે.
22 વર્ષીય દીકરી થઈ ગુમ : ફરિયાદ પ્રમાણે હિંમતભાઈએ નોંધાવ્યુ કે 18 ઓક્ટોબરના રોજ તેઓ નિયત સમય પ્રમાણે પોતાના કામે ભડીયા પહોંચ્યા હતા. કામે ગયા બાદ તેના દીકરાનો ફોન આવ્યો હતો કે દીકરી સવારે ચેકડેમ બાજુ બીજી વખત ગયા બાદ પરત આવી નથી. સાંજે તેઓ ઘરે પરત ફર્યા ત્યારબાદ ગામના અન્ય તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે ખાલી ચેક ડેમ પાસે એક યુવતીનો મૃતદેહ પડ્યો છે. આથી તેને ઓળખ થઈ હતી. જો કે, ત્યારબાદ સમગ્ર ઘટનાને લઈને મારી પત્નીએ જણાવ્યું હતું અને અમને બચાવો તેમ કહ્યું હતું.
પ્રેમીને પામવાની જીદ બન્યું ગંભીર કારણ : ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મૃતક યુવતી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એક યુવક સાથે વાતચીત કરતી હોવાની જાણ નાના દીકરા પ્રકાશને એક વર્ષ પહેલા થઈ હતી. સિહોરના આ છોકરા સાથે વાત નહીં કરવા માટે યુવતીના માતા અને ભાઈ તેને વારંવાર ખીજાતા હતા. આમ છતાં પણ તે માનતી નહોતી. 18 તારીખના રોજ ફરી પ્રકાશે સિહોરના યુવક સાથે વાતચીત કરતા યુવતીને પકડી લીધી હતી.
યુવતીનું મોઢું દબાવી છરીના ઘા ઝીંક્યા : માતા દયાબેને યુવતીના બે મોટા ભાઈના લગ્ન બાકી હોવાથી તે યુવકને મૂકી દેવા જણાવ્યું હતું. ત્યારે યુવતીએ જણાવ્યું કે, હું લગ્ન કરીશ તો તેની સાથે જ કરીશ, નહીંતર ભાગી જઈશ. આ વાતથી ઉશ્કેરાઇને આરોપી માતાએ યુવતીના મોઢે હાથ દીધો અને આરોપી પ્રકાશે છરી લઈને ગળા અને અન્ય શરીરના ભાગ પર ઈજા પહોંચાડી હતી. જેના થોડીવારમાં યુવતીનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું.
મૃતદેહ સંતાડી રાત્રે સગે વગે કર્યો : ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મૃતદેહ મળ્યા બાદ પોલીસ વારંવાર ઘરે આવતા ફરિયાદીએ પત્નીને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે સમગ્ર ઘટના જણાવી હતી. યુવતીનું મૃત્યુ થઈ જતા લોકોને શંકા ન પડે માટે તેના મૃતદેહને તાપડામાં વીંટાળી દેવામાં આવ્યો, અને રાત્રી દરમિયાન ઘરની નજીક અવાવરું જગ્યામાં સંતાડી રાખ્યો. જેને બાદમાં ત્યાંથી લઈ જઈને દૂર ચેકડેમમાં મૂકી આવવામાં આવ્યો હતો.
આરોપી માતા-પુત્ર ઝડપાયા : આરોપી પ્રકાશનું લોહીવાળું પેન્ટ ધોઈ નાખ્યું તેમજ તાપડાને સળગાવી દેવામાં આવ્યું. પરંતુ પોલીસને જાણ થતા અને પૂછતાછ વધતા આરોપી માતા-પુત્ર ડરી ગયા અને હિંમતભાઈને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી. આથી હિંમતભાઈએ ફરિયાદ કરવામાં મોડું કર્યું હતું. જો કે, ફરિયાદ બાદ પોલીસ દ્વારા આરોપી માતા દયાબેન સરવૈયા અને આરોપી પુત્ર પ્રકાશ સરવૈયાને ઝડપી લીધા અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો...