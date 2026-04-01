ભાવનગર શહેરમાં PM e-Busનું સમયપત્રક જાહેર: 9 રૂટની બસો ક્યારે ક્યાંથી ઉપડશે, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા તમામ કાર્યરત PM e-Bus માટે સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે. ગંગાજળિયા તળાવ, રેલવે સ્ટેશન સહિતના મુખ્ય મથકોથી 9 રૂટ પર દોડશે બસો.

ભાવનગર શહેરમાં 9 રૂટ પર દોડશે PM e-Bus
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 10:48 AM IST

Updated : April 1, 2026 at 11:27 AM IST

ભાવનગર: શહેરના મુસાફરો માટે સારા સમાચાર છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં ચાલતી PM ઇ ઇલેક્ટ્રિક બસોનું સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં 9 રૂટ પર દોડતી બસો ક્યારે ક્યાંથી ઉપડશે અને ક્યારે પહોંચશે તેની માહિતી હવે લોકો માટે ઉપલબ્ધ થઈ છે.

મહાનગરપાલિકાને કેન્દ્ર સરકારની PM ઇ બસ યોજના અંતર્ગત કુલ 50 બસો ફાળવવામાં આવી ચૂકી છે, જ્યારે ભવિષ્યમાં 100 જેટલી બસો મળવાની ધારણા છે. ગત 14 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આ બસોને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી. મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ 17 રૂટ નક્કી કરાયા છે, જે પૈકી હાલમાં 9 રૂટ કાર્યરત છે. આ રૂટ પર બસોની આવજાવ અંગેની અનિશ્ચિતતા દૂર કરતું સમયપત્રક હવે જાહેર કરાયું છે.

PM e-Busનું સમયપત્રક જાહેર
કયા રૂટ પર કઈ બસ?
મહાનગરપાલિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અધિકારી અભિષેક પટેલે જણાવ્યું કે, હાલ કાર્યરત 9 રૂટ અને તેના મુખ્ય મથકો નીચે મુજબ છે. તમામ બસોનું સંચાલન મુખ્યત્વે ગંગાજળિયા તળાવ ખાતેના બસ સ્ટેન્ડ પરથી કરવામાં આવે છે.

નંબરરૂટ નંબર બસ ક્યાંથી ક્યાં જશે
1 1 ગંગાજળિયા તળાવથી ટોપ થ્રી
2 4 ગંગાજળિયા તળાવથી અધેવાડા
3 6 ગંગાજળિયા તળાવથી અકવાડા
4 8 ગંગાજળિયા તળાવથી શાંતિલાલ શાહ
5 9 રેલવે ટર્મિનસ સ્ટેશનથી ભંડારીયા
6 10 ગંગાજળિયા તળાવથી કમળેજ (વાયા નારી)
7 11 ગંગાજળિયા તળાવથી સિહોર (વાયા આરટીઓ સર્કલ)
8 12 ગંગાજળિયા તળાવથી વાળુકડ (વાયા જવેલ્સ સર્કલ)
9 13 ગંગાજળિયા તળાવથી નિષ્કલંક

આ દરેક રૂટ પર બસોના ઉપડવા અને આવવાના સમયની વિગત સાથેનું સમયપત્રક મહાનગરપાલિકા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

ભાડું અને એપ્લિકેશન વ્યવસ્થા
PM ઇ બસમાં મુસાફરી માટે કિલોમીટરના આધારે ભાડું નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે.

કિલોમીટર ભાડું
0 થી 3 5 રૂપિયા
3 થી 5 10 રૂપિયા
5 થી 8 15 રૂપિયા
8 થી 5 20 રૂપિયા

આ ઉપરાંત, મુસાફરોની સગવડ માટે એક ખાસ મોબાઇલ એપ્લિકેશન પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ એપના માધ્યમથી આગામી દિવસોમાં મુસાફરો GPS લોકેશનના આધારે બસ ક્યાં પહોંચી છે તે રીયલ ટાઇમમાં જાણી શકશે. આનાથી બસની રાહ જોતા લોકોને ખાસ કરીને મોટી રાહત મળશે.

