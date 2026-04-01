ભાવનગર શહેરમાં PM e-Busનું સમયપત્રક જાહેર: 9 રૂટની બસો ક્યારે ક્યાંથી ઉપડશે, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા તમામ કાર્યરત PM e-Bus માટે સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે. ગંગાજળિયા તળાવ, રેલવે સ્ટેશન સહિતના મુખ્ય મથકોથી 9 રૂટ પર દોડશે બસો.
Published : April 1, 2026 at 10:48 AM IST
Updated : April 1, 2026 at 11:27 AM IST
ભાવનગર: શહેરના મુસાફરો માટે સારા સમાચાર છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં ચાલતી PM ઇ ઇલેક્ટ્રિક બસોનું સમયપત્રક જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં 9 રૂટ પર દોડતી બસો ક્યારે ક્યાંથી ઉપડશે અને ક્યારે પહોંચશે તેની માહિતી હવે લોકો માટે ઉપલબ્ધ થઈ છે.
મહાનગરપાલિકાને કેન્દ્ર સરકારની PM ઇ બસ યોજના અંતર્ગત કુલ 50 બસો ફાળવવામાં આવી ચૂકી છે, જ્યારે ભવિષ્યમાં 100 જેટલી બસો મળવાની ધારણા છે. ગત 14 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આ બસોને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી. મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ 17 રૂટ નક્કી કરાયા છે, જે પૈકી હાલમાં 9 રૂટ કાર્યરત છે. આ રૂટ પર બસોની આવજાવ અંગેની અનિશ્ચિતતા દૂર કરતું સમયપત્રક હવે જાહેર કરાયું છે.
કયા રૂટ પર કઈ બસ?
મહાનગરપાલિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગના અધિકારી અભિષેક પટેલે જણાવ્યું કે, હાલ કાર્યરત 9 રૂટ અને તેના મુખ્ય મથકો નીચે મુજબ છે. તમામ બસોનું સંચાલન મુખ્યત્વે ગંગાજળિયા તળાવ ખાતેના બસ સ્ટેન્ડ પરથી કરવામાં આવે છે.
|નંબર
|રૂટ નંબર
|બસ ક્યાંથી ક્યાં જશે
|1
|1
|ગંગાજળિયા તળાવથી ટોપ થ્રી
|2
|4
|ગંગાજળિયા તળાવથી અધેવાડા
|3
|6
|ગંગાજળિયા તળાવથી અકવાડા
|4
|8
|ગંગાજળિયા તળાવથી શાંતિલાલ શાહ
|5
|9
|રેલવે ટર્મિનસ સ્ટેશનથી ભંડારીયા
|6
|10
|ગંગાજળિયા તળાવથી કમળેજ (વાયા નારી)
|7
|11
|ગંગાજળિયા તળાવથી સિહોર (વાયા આરટીઓ સર્કલ)
|8
|12
|ગંગાજળિયા તળાવથી વાળુકડ (વાયા જવેલ્સ સર્કલ)
|9
|13
|ગંગાજળિયા તળાવથી નિષ્કલંક
આ દરેક રૂટ પર બસોના ઉપડવા અને આવવાના સમયની વિગત સાથેનું સમયપત્રક મહાનગરપાલિકા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ભાડું અને એપ્લિકેશન વ્યવસ્થા
PM ઇ બસમાં મુસાફરી માટે કિલોમીટરના આધારે ભાડું નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે.
|કિલોમીટર
|ભાડું
|0 થી 3
|5 રૂપિયા
|3 થી 5
|10 રૂપિયા
|5 થી 8
|15 રૂપિયા
|8 થી 5
|20 રૂપિયા
આ ઉપરાંત, મુસાફરોની સગવડ માટે એક ખાસ મોબાઇલ એપ્લિકેશન પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ એપના માધ્યમથી આગામી દિવસોમાં મુસાફરો GPS લોકેશનના આધારે બસ ક્યાં પહોંચી છે તે રીયલ ટાઇમમાં જાણી શકશે. આનાથી બસની રાહ જોતા લોકોને ખાસ કરીને મોટી રાહત મળશે.
