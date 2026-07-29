ભાવનગરનો પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ 70 વર્ષથી અડીખમ, 20થી 25 હજાર લોકોને આપે છે રોજગારી
હાલઆ ઉદ્યોગની શું સ્થિતિ છે? તેના વિશે વિગતે જાણો આ અહેવાલમાં...
Published : July 29, 2026 at 10:20 AM IST
ભાવનગર : શહેરના મૂળમાં રહેલો વર્ષો જૂનો ઉદ્યોગ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ પણ છે. આજે વર્ષો પછી પણ આ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ ઘરે ઘરે ધમધમે છે. જીઆઇડીસીમાં પણ ધમધમતો જોવા મળે છે. ગૃહ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ અને ફેકટરીમાં ચાલતા યુનિટની સ્થિતિને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. લોકોએ આ ઉદ્યોગમાં પોતાનું જીવન હોમી દીધું છે. દોરી દોરડા થી લઈને ફિશિંગ નેટ બનાવતા પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ 20 થી 25 હજારને રોજગારી આપે છે.
ભાવનગરના શહેરમાં કુંભારવાડામાં વર્ષોથી પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ ચાલી રહ્યો છે. ETV BHARATની ટીમએ કુંભારવાડાની મુલાકાત લીધી હતી. હાલ કુંભારવાડામાં આ ઉદ્યોગની શું સ્થિતિ છે? અને કેટલા પરિવારો હાલ આ વ્યવસ્યાય સાથે જોડાયેલા છે, તેના વિશે વિગતે જાણો આ અહેવાલમાં...
કુભારવાડાના નાના વેપારી, જીવરાજભાઈ રાઠોડએ જણાવ્યું હતું કે, "હું છેલ્લા 42 વર્ષથી આ ધંધા સાથે સંકળાયેલો છું." ત્યારબાદ, જીવરાજભાઈએ તેમણે જે સાધનોથી કામ કરી રહ્યા હતા તે સાધનો દર્શાવ્યા હતા. આજુબાજુના ધરોમાં પણ મોનાફીલામેન્ટ યાનના અવાજો આવતા હતા અને ઘણા લોકો કામ કરી રહ્યા હતા.
12 વર્ષની ઉંમરથી જોડાયેલા છીએ પણ વિકાસ નથી થયો
જીવરાજભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા દલિત સમાજના લોકો ઘર આંગણે જ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ ચલાવીને પોતાનું ગુજરાત ચલાવે છે. અમને વેપારીઓ પાસેથી જે કામ મળે છે તેમાં જેવું જોઈએ તેવું વળતર મળતું નથી. અમે લોકો માંગ કરી તો તે લોકો હાલમાં ઉદ્યોગની સ્થિતિ બરાબર ન હોવાનું કહીને બહાના બતાવે છે. મારી વાત કરું તો હું 12 વર્ષની ઉંમરથી અહીંયા જોડાયેલો છું અત્યારે મારો 55 રનિંગ ચાલુ છે. અત્યારે આશરે 3500 જેટલા લોકો જોડાયેલા છે જે ઘરે આંગણે આ જ કામ કરે છે."
કુંભારવાડામાં આશરે 150થી 200 જેટલા નાના યુનિટો
કુંભારવાડામાં ચાલતા પાટીના કારખાનામાં યુનિટ ચલાવતા આસિફભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું 20 વર્ષથી આ કામ કરું છું અને કુંભારવાડામાં આશરે 150થી 200 જેટલા આ પ્રકારે નાના યુનિટો આવેલા છે. આમાં જેટલી મહેનત કરો છો તેટલું જ મળે છે. આમાંથી ખાસ કરીને પ્લાસ્ટિકની બેગો બને છે."
શહેરનો મુખ્ય મોનાફીલામેન્ટ પ્લાન્ટ પ્લાસ્ટિક
ભાવનગરના મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિયેશનના પ્રમુખ ભુપતભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતુંં કે, "ભાવનગરનો પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ 1960થી 1965થી ચાલ્યો આવે છે, એટલે આજે 70 વર્ષ જેટલો સમય થઈ ચૂક્યો છે. ધીરે ધીરે આ ઉદ્યોગ પ્રગતિ કરતો રહ્યો અને આજે ઘણા યુનિટ કાર્યરત છે. અમારી મુખ્ય પ્રોડક્ટ અને તેની બાય પ્રોડક્ટ દોરી દોરડા, કાપડ, ખાટલાની પાટી, ફિશિંગ નેટને બનાવવાનું છે, જેનું ઉત્પાદન અહીંયા થાય છે અને અહીંથી નિકાસ પણ થઈ રહ્યો છે."
આખા ઉદ્યોગમાં આશરે 20 થી 25 હજારને રોજીરોટી
ભુપતભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ ઉદ્યોગમાં 275થી 300 જેટલા મોનાફીલામેન્ટ યુનિટથી જોડાયેલો છે. મોના ફિલામેન્ટ યાન વગેરે અને બાય પ્રોડક્ટ બનાવે છે, તેવી રીતે 500થી 1000 જેટલા યુનિટ જોબ વર્ક કરે છે. જેમાં પાટીના કાપડ સામાન્ય માણસો પોતાના ઘરમાં ચલાવતા હોય છે. મોના ફિલામેન્ટ પ્લાન્ટના ઉત્પાદક પાસેથી કાચો માલ લઈને વેવિંગ કરી આપી તેઓ પાછો આપી જાય છે. મોટાભાગના ચિત્રા, આનંદનગર, વણકરવાસ, કુંભારવાડા, બંદર રોડ ઉપર ચલાવી રહ્યા છે. ગૃહ ઉદ્યોગ જેમ ચાલતા ઉદ્યોગમાં બેથી પાંચ લોકોને રોજગારી મળે છે અથવા તો આખું ઘર તેમાં કામ કરતું હોય છે. આમ જોઈએ તો 20થી 25000 જેટલા લોકોને આ ઉદ્યોગથી રોજગારી મળે છે."
કાચા માલને યુદ્ધની અસર કઈ રીતે
ભુપતભાઈ વ્યાસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "યુક્રેન રૂસના યુદ્ધના કારણે અમારે કાચા માલમાં 50થી 60 રૂપિયાનો વધારો થઈ ગયો છે. વચ્ચે શાંતિ રહી તો દસ રૂપિયા ઘટી ગયા હતા પણ ફરી શરૂ થતા સ્થિતિ તેની તે થઈ ગઈ છે. એકંદરે અમારી પ્રોડક્ટમાં ભાવ વધતા થોડા માલની માંગ ઘટી છે. રીલાયન્સ, IOC, હલ્દીયા જેવી કંપની પાસેથી કાચો માલ મળે છે. જ્યારે કાચો માલ આયાત કરવામાં આવે છે. હાલ કિલોના 95થી 150 રૂપિયા થઈ ગયા છે, જે અગાઉ 95થી 100ની વચ્ચે હતા. વાર્ષિક જોઈએ તો 5000 ટર્ન ઓવર સમગ્ર ઉદ્યોગનું રહેલું છે."
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