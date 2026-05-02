ETV Bharat / state

ભાવનગરની યાત્રાળુ બસને માંગરોળ નજીક નડ્યો અકસ્માત; નીલગાય આડી પડતા બસે મારી પલટી, બે મહિલાના મોત

ભાવનગરથી સોમનાથ-દ્વારકા જતી યાત્રાળુની બસ સાથે નીલગાય ટકરાતા બસે પલટી મારી દીધી હતી જેમાં બે મહિલાના મોત થયા છે અને 15-20 પ્રવાસીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 9:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: માંગરોળ નજીક રહીજ ગામ પાસે ભાવનગરથી સોમનાથ અને ત્યાંથી દ્વારકા દર્શને જતી યાત્રાળુની બસના માર્ગમાં નીલગાય આડી પડતા બસે પલટી મારી દીધી હતી જેમાં બે મહિલાના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે અને 15 થી 20 પ્રવાસીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે પહેલા માંગરોળ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ત્યારબાદ જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલે ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અકસ્માત સર્જનાર નીલગાયનું પણ આમાં મોત થયું છે.

ભાવનગરના યાત્રિકો સોમનાથ અને દ્વારકા દેવ દર્શને પ્રવાસ માટે નીકળ્યા હતા. સોમનાથ દર્શન પૂર્ણ કરીને પરત દ્વારકા તરફ જઈ રહ્યા હતા જેમાં માંગરોળ તાલુકાના રહીજ ગામ નજીક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર નીલગાય આડી પડતા બસના ચાલકે બસ પરનો કંટ્રોલ ગુમાવી દીધો હતો. બસમાં સવાર બે મહિલાના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા છે તો અન્ય 15 થી 20 જેટલા યાત્રાળુઓને નાની મોટી ઈજા થવા પામી છે. સામુહિર આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ફરજ બજાવતા ડૉ.સમીરે જણાવ્યું કે, તમામ ઇજાગ્રસ્ત પ્રવાસીઓને પ્રથમ માંગરોળ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ત્યાંથી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે વધુ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં સારવાર રહેલા મોટાભાગના પ્રવાસીઓની હાલત સ્થિર અને ખતરાની બહાર હોવાનો સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો જણાવી રહ્યા છે. જે બે મહિલાના મોત થયા છે તેમના મૃતદેહ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માંગરોળ ખાતે રખાયા છે

અકસ્માત બાદ માંગરોળ પોલીસની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને અકસ્માતે મોત થયાનો ગુનો રજીસ્ટર કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. બે મૃતક મહિલા સિવાયના અન્ય લોકો ખતરાથી બહાર હોવાનું જાણવા મળેલ છે.

TAGGED:

JUNAGADH ACCIDENT
WOMEN DEATH GUJARAT NEWS
NILGAI ACCIDENT
ACCIDENT MANGROL
WOMEN DEATH GUJARAT NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.