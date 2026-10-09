ભૂટાનની સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિને ગોવામાં દર્શાવતા ભાવનગરના ફોટોગ્રાફર: 30 ફોટામાં જાણો ભૂટાન
ભાવનગરના સુપ્રસિદ્ધ ફોટોગ્રાફર અમૂલ પરમારે ભૂટાનની મુલાકાત દરમિયાન સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિને કેમેરામાં કંડારીને તેનું પ્રદર્શન ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ ગોવામાં યોજ્યું હતું.
Published : October 9, 2026 at 7:55 PM IST
ભાવનગર કલાનગરીમાં જન્મેલા કલાકારો કોઈ પણ સ્થળની કલા અને સંસ્કૃતિને પારખવામાં નિપુણ હોય છે. આવા જ કલાકાર અમૂલ પરમારે ભૂટાનને કેમેરામાં કંડારીને તેના દર્શન ગુજરાતમાં નહીં, પરંતુ ગોવાના સ્થાનિકોને કરાવ્યા છે.
ભાવનગરના સુપ્રસિદ્ધ ફોટોગ્રાફર અમૂલ પરમારે ભૂટાનની મુલાકાત દરમિયાન ત્યાંની સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિને ફોટામાં કંડારી છે. આ સંસ્કૃતિ દર્શાવતી ફોટોગ્રાફીનું પ્રદર્શન ગુજરાતમાં નહીં, પરંતુ ગોવા ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું.
ભાવનગરના સુપ્રસિદ્ધ ફોટોગ્રાફર અમૂલ પરમારની ભૂટાન દરમિયાન કેમેરામાં કેદ થયેલી તસવીરોનું પ્રદર્શન ગોવામાં યોજાયું છે. આ પ્રદર્શન ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા અકાદમીના આર્થિક સહયોગથી યોજવામાં આવ્યું છે. તેનું શીર્ષક "અ ટાઈમલેસ જર્ની - ધ બ્યુટી ઓફ ભૂટાન" રાખવામાં આવ્યું છે. તારીખ 9, 10 અને 11 - ત્રણ દિવસ માટે ગોવાના પણજી ખાતે પ્રદર્શન ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે.
ફોટોગ્રાફીમાં દર્શાવાયેલ સ્થળો
અમૂલ પરમાર દ્વારા ખેંચવામાં આવેલી આશરે 30 જેટલી અદભુત તસવીરોનું પ્રદર્શન યોજાયું છે, જેમાં ભૂટાનની પ્રાકૃતિક ખીણો, હિમાલય પર્વતમાળાના પર્વતો, નદીઓ, બૌદ્ધ મઠો, પરંપરાગત ધાર્મિક ઉત્સવો અને લોકજીવનને દર્શાવતા ફોટાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઉદ્ઘાટનમાં ગોવાના કલ્ચરલ મિનિસ્ટર પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
લોકોએ વખાણ્યું પ્રદર્શન
ગોવામાં યોજાયેલા પ્રદર્શનને લઈને અમૂલ પરમારે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સ્ટેટ લલિત કલા અકાદમીના સહયોગથી ગોવા ખાતે નેશનલ ભૂટાન એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તારીખ 9, 10 અને 11 ઓક્ટોબરે કલા એકેડેમી, પણજી, ગોવા ખાતે પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું છે. ગોવાના લોકો અહીં આવી રહ્યા છે અને નિહાળી રહ્યા છે.
મુલાકાત લેનાર ડોક્ટર પ્રદીપે પણ જણાવ્યું હતું કે અમૂલ પરમાર દ્વારા લેવામાં આવેલા ખૂબ સરસ ફોટાઓ છે, જે ભૂટાનની પ્રકૃતિ અને સંસ્કૃતિ દર્શાવે છે.
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