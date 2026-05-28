'...તો ઈમર્જન્સી માટે સ્ટોક રાખવો કે નહીં' ? ભાવનગરમાં તંત્રની નોટિસ બાદ પંપ માલિકોનો જવાબ

ભાવનગર જિલ્લામાં મર્યાદિત માત્રામાં ડીઝલ આપવાના પેટ્રોલ પંપના એસોસિએશનના નિર્ણય બાદ તંત્ર તરફથી કેટલાંક પેટ્રોલ પંપ માલિકોને નોટિસો આપવામાં આવી છે. જાણો વિસ્તૃત સમાચાર...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 8:00 AM IST

ભાવનગર: જિલ્લામાં મર્યાદિત માત્રામાં ડીઝલ આપવાના પેટ્રોલ પંપોના એસોસિએશનના નિર્ણય બાદ તંત્રની ટકોર પેટ્રોલ પંપના માલિકો ઉપર થવા લાગી છે. જેને પગલે ભાવનગર જિલ્લા પેટ્રોલ ડીઝલ ડીલર એસોસિએશનના પુરવઠા અધિકારી અને પ્રાંત અધિકારીને મળવા પહોંચ્યા હતા.

પેટ્રોલ પંપ માલિકોને તંત્રની નોટિસ

ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલા પેટ્રોલ પંપના માલિકોને નોટિસ આપવામાં આવી હોવાને પગલે, જિલ્લા પેટ્રોલ ડીઝલ ડીલર એસોસિએશન કલેકટર કચેરીએ પ્રાંત અધિકારીને રજૂઆત કરવા દોડી ગયું હતું. એસોસિએશનના પ્રમુખ સોહિલભાઈ ધોળકિયા જણાવ્યું હતું કે, સમસ્યા એવી છે કે ઇમરજન્સી માટે 900 કે 2000 લિટર પડ્યું રહેવા દીધું હોય, જેમકે 108 છે, ખીલખીલાટ છે, આ બધાને ઇન્ડિયન ઓઇલના કાર્ડ છે, તે જે ત્યાં પુરાવવા આવતા હોય છે. એના માટે જે સ્ટોક રાખ્યો હતો તે, મામલતદાર એ માથે રહીને અપાવડાવી દીધો અને નોટિસ આપી કે 900નો સ્ટોક કેમ પંપ રાખ્યો ? અને પંપ બંધ કેમ કરી દીધો ? એટલે અમે એ રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા કે ઇમર્જન્સી માટે સ્ટોક રાખવો કે નહીં ? પછી ડ્રાય થઈ જાય તો અમારી જવાબદારી રહેશે નહીં.

કેટલા પંપને તંત્રેએ આપી નોટિસ

ભાવનગરના પુરવઠા અધિકારી તેમજ પ્રાંત અધિકારીને મળવા માટે જિલ્લા પેટ્રોલ ડીઝલ ડીલર એસોસિએશન પહોંચ્યું હતું. જ્યાં લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ત્યારે એસોસિએશનના પ્રમુખ સોહિલભાઈ ધોળકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, લગભગ પાંચ થી છ પંપને નોટિસ આપી છે અમે વાંચી નથી. પરંતુ પાલીતાણાના એક પમ્પની નોટિસ અમારી પાસે આવી છે. જેથી અમે ડી.એસ.ઓની જગ્યાએ પ્રાંત અધિકારીને રજૂઆત કરી છે. તેઓએ અમને કહ્યું છે કે અમારે રોજ VC થાય છે અમને ખબર છે, વાંધો નહીં ભલે ખાલી થઈ જાય, ઇમરજન્સી સ્ટોક રાખવાની જરૂર નથી.

IOC માંથી કોઈ સૂચના નહીં

એસોસિએશનના પ્રમુખ સોહિલભાઈ ધોળકિયા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, IOCના નિયમ એવો છે કે 2500 લીટર પડ્યું રહે એટલે પંપમાં બંધ થઈ જાય છે, એટલે અમે કીધું તમે IOCમાં કહી દો કે અમને 2500 માંથી 1000 રહે તેવું કરાવી દે એટલે પંપવાળા બીજું પંદરસો લિટર કાઢી શકે. જો કે આઇઓસીમાંથી એવું કાંઈ અમને કહેવામાં આવ્યું નથી.

