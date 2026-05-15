'મધ્યમ વર્ગને આમા મરો જ છે, સાયકલ પણ ફેરવવી પડશે", પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધતા ભાવનાગરવાસીઓ શું બોલ્યા?
ભાવનગરવાસીઓએ ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગના લોકોએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં આવેલો ભાવ વધારો મુશ્કેલીવાળો ગણાવ્યો છે.
Published : May 15, 2026 at 10:30 PM IST
ભાવનગર: ઈરાન-અમેરિકાના યુદ્ધને પગલે સર્જાયેલા વૈશ્વિક કટોકટી વચ્ચે ભારત સરકાર દ્વારા પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNG ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે 15મી મેના રોજથી પેટ્રોલના ભાવમાં ₹3.14 અને ડીઝલના ભાવમાં ₹3.11નો અને CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલોએ 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. ત્યારે આજથી વધેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવને લઈને ભાવનગરવાસીઓએ ETV ભારત સમક્ષ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી
ભાવનગરવાસીઓએ ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગના લોકોએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં આવેલો ભાવ વધારો મુશ્કેલીવાળો ગણાવ્યો છે. જો કે ઘણાએ પોતાના અલગ અલગ મતો રજૂ કર્યા હતા.
ટ્રમ્પ જીનપિંગને નેતાના ઘટમાં પરમાત્મા ઊતરે
પેટ્રોલ-ડીઝલના વધેલા ભાવને પગલે ETV ભારતે કલેકટર કચેરી આમે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર આવતા સ્થાનિક નાગરીકો સાથે વાતચીત કરી હતી. ભાવનગરના નાગરિક દિનેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા, પ્રજા ઉપર ભારણ વધ્યું છે. પરમાત્મા હવે ટ્રમ્પ અને જિનપિંગના ઘટમાં વસે તો વિશ્વનું કલ્યાણ થાય. આપણે તો ભાવનગરની પ્રજા એટલે એકબીજાનું સારું જ ઈચ્છીએ. ત્યારે વધુ એક નાગરિક મનીષભાઈ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ફ્યુલના ભાવ વધે જ ને ભાઈ, આટલી ક્રાઇસીસ છે, ને વધવાના છે. તોય બીજા દેશો કરતા ઓછા વધ્યા છે. એટલે કાંઈ એવો વધારો ન કહેવાય. આ પરિસ્થિતિમાં આટલા વધે જ. કોઈ ભગવાન નથી કે તાત્કાલિક સારું કરી દે.
રિક્ષાવાળાએ અને મહિલાએ મત આપ્યા
ઈટીવી ભારતે રિક્ષાચાલક અમુભાઈ સાથે પણ વાત કરી હતી. વર્ષોથી રીક્ષા ચલાવતા અમુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા પણ એની સામે અમારા ભાડા વધવાના નથી. એટલે નાછુટકે અમારે આ ધંધો બંધ કરવો પડશે. સરકાર કહે છે મોંઘવારી વધતી જશે. મધ્યમ વર્ગને આમા મરો જ છે. આમાં રિક્ષાવાળા છે, લારીવાળા છે, આ બધાને જીવવા વગર છૂટકો નથી, ગળે ફાંસો ખાય થોડું મરી જવાય છે, નહીંતર ધંધો બંધ કરવો પડશે. ત્યારે નયનાબેન નામના મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે, સાચું વધી ગયા? બોલો આમાં શું કરશું? ચલાવવામાં કંટ્રોલ કરવો પડશે બચાવવાનું બીજું શું કરીશું.
સાયકલ ચલાવવાના વારા છે નજીકમાં ચાલીને જવું પડશે
પેટ્રોલના ભાવને લઈને ધર્મેન્દ્રભાઈ આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવ વધ્યા બરોબર છે, વધે જ ને આ હોર્મુજ ખાડી ખુલે તો થાય, બરોબર નિર્ણય છે. ચોક્કસ ઈલેક્ટ્રીક વાહનો લેવા પડશે, સાયકલ પણ ચલાવી પડશે અને નજીકમાં ચાલીને પણ જવું પડશે. ત્યારે હર્ષદભાઈ નામના નાગરિકે જણાવ્યું હતું કે, આ સરકાર કરે એમ કરવાનું આપણું કાંઈ ચાલતું નથી. જે જોઈએ એ જોઈએ છે, જેમ ખાધા વગર ચાલે નહીં તેમ આના વગર ચાલે નહીં. ઈલેક્ટ્રીક વાહનના પૈસા ક્યાંથી લાવવા અને આ છે તેનું શું કરવાનું. આનો રસ્તો કાંઈ નીકળે નહીં. આપણી પાસે એક વાહન હોય તે કાઢી નાખીએ તો અડધા ભાવ આવે આની કરતા ગાડા ફેરવીએ સારું.
આ પણ વાંચો: