T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં ભારતની ભવ્ય જીતનો ભાવનગરમાં જશ્ન, સાંભળો શું કહ્યું ભાવેણાવાસીઓએ...

ICC T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ભવ્ય જીત હાંસલ કરી છે. જેના પગલે ભાવનગરમાં પણ ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં ઉત્સાહીત જોવા મળ્યા.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
ભાવનગર: અમદાવાદમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાની શાનદાર જીત થઈ છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં કોઈએ પોતાના ઘરે, તો કોઈએ સોસાયટીમાં, તો કોઈએ હોટલોમાં બુકિંગ કરાવીને મોટા પડદા ઉપર અને નાના પડદા ઉપર મેચ નિહાળી હતી. ભારતની જીત બાદ મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયેલા ક્રિકેટ પ્રેમીઓએ પોતાના અભિપ્રાયો ઈટીવી ભારત સમક્ષ વ્યક્ત કર્યા હતાં.

ભાવનગર શહેરના જવેલ્સ સર્કલથી કાળિયાબીડ ટાંકીના રોડ ઉપર આવેલા બેઝીલ હોટલ ખાતે યુથ ફ્યુઝન ગ્રુપ દ્વારા T20 વર્લ્ડકપની ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની ફાઇનલ મેચના પગલે મોટા પડદા ઉપર મેચ નિહાળવા માટેનું આયોજન કર્યું હતું. 250 થી વધુ લોકો મેચ નિહાળવા માટે સાંજથી મોડી રાત સુધી ગોઠવાઈ ગયા હતા. સંગીત સુર, ઢોલ નગારાની સાથે મેચને સહપરિવાર બાળકો સહિત ક્રિકેટ પ્રેમીઓએ ફાઇનલ મેચ નિહાળી હતી.

યુથ ફ્યુઝનના મેમ્બરો એકઠા થઈને ભારતની જીતની ઉજવણી કરી હતી ત્યારે પાર્શ્વ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે જૈન સમાજના યુથ ફ્યુઝનવાળા બધા ભેગા થયા છીએ ખૂબ જલસો કર્યો છે, અને ભારતના લોકો જે રીતે એન્ટાયર સીરીઝ રમી રહ્યા છે. આજે વનસાઇડર કહેવાય તેઓ વ્હાઇટ વોશ કર્યો છે જે રીતે એક્સપેક્ટેડ સીઝન હતી અને જે રીતે ખેલાડીઓએ કન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું છે ખૂબ જોરદાર છે.

હિસ્ટ્રી રીપીટ કરેંગે સાથે સૂર્યા જલતા નહી કહ્યું

જો કે મેચ નિહાળવા આવેલા કેમીલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે બધા જ લોકો એકઠા થયા છીએ હોટલમાં આમ જોઈએ તો ક્યાંક 50 હોય તો ક્યાંક 100 લોકો એકઠા થતા હોય. પરંતુ અમે અહીંયા ભારતને સપોર્ટ કરવા માટે 250 થી વધુ લોકો ભેગા થયા છીએ. ભારતે દેખાડી દીધું કે હિસ્ટ્રી ડિફીડ કરેંગે હિસ્ટ્રી રીપીટ કરેંગે વિશ્વને આ દેખાડી દીધું છે. જ્યારે અંકિત દોષીએ જણાવ્યું હતું કે, હું કેપ્ટન માટે એટલું જ કહીશ સૂર્યા જલતા નહીં જલાતા હૈ.

મહિલાઓએ પણ માણી મેચની મજા

250 થી વધુ લોકોના યુથ ફ્યુઝનના સભ્યોમાં સમગ્ર પરિવાર સાથે આયોજન હતું. ત્યારે મેચ નિહાળનાર મહિલા બેનીતાબેન તળાજીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમને આ મેચ જોઈને ખૂબ મજા આવી છે. જ્યારે વૈશાલીબેન મણીયારે જણાવ્યું હતું કે જો જીતેગા વો ખેલેગા ઔર જો ખેલેગા વો જીતેગા. જ્યારે અન્ય એક ક્રિકેટપ્રેમીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇન્ડિયા આજે ખાલી રેકોર્ડ નથી બનાવ્યો પણ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર તેની સામે કોઈ નહીં આવી શકે તે બતાવી દીધું છે.

