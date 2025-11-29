મહારાષ્ટ્રથી નીકળેલી ટ્રક ભાવનગરમાં પોલીસે ઝડપી, મકાઈના દાણાની આડમાં મળ્યો બિયરનો મોટો જથ્થો
ભાવનગર જિલ્લામાં મહારાષ્ટ્રની એક ટ્રકની તપાસ દરમિયાન મકાઈની આડમાં છુપાવીને લાવેલો બિયરનો મોટો જથ્થો ઝડપાયો છે.
Published : November 29, 2025 at 8:09 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં માદક પદાર્થો ઘુસાડવાના પ્રયાસો યથાવત છે. ત્યારે જિલ્લાના ઘોઘા પંથકમાં ટ્રક મારફતે દારૂનો મોટો જથ્થો ઘુસાડવાના પ્લાન પર પોલીસે પાણી ફેરવી નાખ્યું. પોલીસે દારૂ ભરેલી ગુજરાત પાસીંગની ટ્રક સાથે બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યાં છે. જોકે, દારૂનો આ જથ્થો મહારાષ્ટ્રથી ભાવનગર કઈ રીતે પહોંચી ગયો તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે. કારણ કે, મહારાષ્ટ્રથી નીકળેલી આ ટ્રકને રોડ મારફતે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. આમ છતાં ભાવનગરમાં ઘૂસતા દારૂના જથ્થાને ભાવનગર પોલીસ પકડવામાં સફળ રહી છે.
પોલીસને મળી મોટી સફળતા
ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા પંથકમાં પેરોલ ફર્લો સ્કવોડની ટીમને દારૂની મળેલી બાતમીને પગલે ઘોઘા તાલુકાના પીપળીયા પુલ થી રોરો ફેરી સર્વિસ જવાના માર્ગ પર વોચ ગોઠવી હતી. વોચ દરમિયાન બાતમી વાળી ટ્રક આવી પહોંચતા પેરોલ ફર્લો સ્કવોડની ટીમે બળપ્રયોગ કરીને ટ્ર્કને ઉભી રાખવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે ચાલક અને તેની સાથેના શખ્સને ઉતારી ટ્રકની તપાસ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરતા દારૂનો જથ્થો પકડાઈ ગયો હતો. જેથી પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
મકાઈના દાણાની આડમાં બિયરનો જથ્થો મળ્યો
પેરોલ ફ્લો સ્કોર્ડ દ્વારા ટ્રક ચાલકનું નામ પૂછતા તેનું નામ વિશાલ વિનુભાઈ શેખ હોવાનું જણાવ્યું હતું. જ્યારે તેની પાસેની સીટમાં બેઠેલા શખ્સનું નામ મહેશ બાલાભાઈ ખમલ હોવાનું જણાવ્યું હતું. પોલીસે બંનેને ઉતારીને ટ્રકની પાછળના ભાગમાં તાલપત્રી ઊંચી કરીને તપાસ કરતા મકાઈના દાણા ભરેલા કંતાન જોવા મળ્યા હતા. પોલીસે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરતા મકાઈના દાણાની આડમાં છુપાવેલો બિયરનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. તેથી પોલીસે બિયરનો જથ્થો, બે શખ્સ અને ટ્રકને કબ્જે લઈને ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો હતો.
મહારાષ્ટ્રથી લવાયો હતો બિયરનો જથ્થો
ટ્રકમાં સવાર વિશાલ વિનુભાઈ શેખ અને મહેશ બાલાભાઈ ખમલ બંનેની પૂછપરછ કરતા આ બિયરનો જથ્થો મહારાષ્ટ્રથી મહેશ ગાલાણી નામના શખ્સે મોકલાવ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું. જો કે આ દારૂના જથ્થો મહારાષ્ટ્રના વેપારી વિષ્ણુભાઈને ત્યાંથી ભરવામાં આવ્યો હોવાનું ખુલ્યું છે. પોલીસે હાલ વિશાલ વિનુભાઈ શેખ અને મહેશ બાલાભાઈ ખમણને ઝડપીને વિષ્ણુભાઈ અને મહેશભાઈ ગાલાણી મળીને કુલ ચાર વિરુધ્ધ ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો દાખલ કર્યો છે. પેરોલ ફર્લો સ્કવોડે ટ્રકમાંથી 22 પેટી બીયરની જે 528 ટીન નંગ મળી 1,14,96 નો મુદ્દામાલને તેમજ દસ લાખનો ટ્રક મળી કુલ મુદ્દામાલ 11,24,96 નો કબ્જે લઈને ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.