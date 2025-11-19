ભાવનગરના બાળરોગ નિષ્ણાત ડો. મેહુલ ગોસાઈને IMA તરફથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો 'બેસ્ટ મેડિકલ ટીચર' એવોર્ડ
આ એવોર્ડ તેમને આગામી 26 ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન અર્પણ કરવામાં આવશે.
Published : November 19, 2025 at 6:54 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરના જાણીતા બાળરોગ નિષ્ણાત ડો. મેહુલ ગોસાઈને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA)ના દિલ્હી હેડક્વાર્ટર તરફથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ‘બેસ્ટ મેડિકલ ટીચર’ એવોર્ડ એનાયત થયો છે. આ એવોર્ડ તેમને આગામી 26 ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન અર્પણ કરવામાં આવશે.
ઇટીવી ભારતે ડો. મેહુલ ગોસાઈ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં કુલ 808 મેડિકલ કોલેજ છે જેમાં એક લાખથી વધુ શિક્ષકો કાર્યરત છે. ગુજરાતમાં 43 મેડિકલ કોલેજ છે, જેમાંથી 6 સરકારી છે અને અહીં 3400થી વધુ નોંધાયેલા મેડિકલ શિક્ષકો છે. આટલા મોટા પુલમાંથી IMA દ્વારા મારી પસંદગી થઈ છે, જે મારા માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે.
ડો. ગોસાઈ હાલ સર ટી હોસ્પિટલ, ભાવનગરના બાળ આરોગ્ય વિભાગમાં સહ પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેઓ દર વર્ષે 200 MBBS વિદ્યાર્થીઓ અને 5 પીજી પીડિયાટ્રિક્સના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે, તેમના સંશોધનમાં માર્ગદર્શન આપે છે અને નવજાત શિશુઓથી લઈને 12 વર્ષ સુધીના બાળકોની ક્લિનિકલ સારવાર પણ કરે છે.
વિદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગત કાળજી લેવાના મામલે પણ ડો. ગોસાઈ અલગ તરી આવે છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓના ગ્રુપ બનાવે છે, વ્યક્તિગત રીતે માર્ગદર્શન આપે છે અને અભ્યાસ સિવાયની કોઈપણ મુશ્કેલી હોય તો ડીન સુધી વાત પહોંચાડે છે.
આ તમામ શૈક્ષણિક, ક્લિનિકલ અને વિદ્યાર્થી-કેન્દ્રિત કાર્યોને કારણે જ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનએ ડો. મેહુલ ગોસાઈને આ રાષ્ટ્રીય સન્માન માટે પસંદ કર્યા છે. ભાવનગર તેમજ સમગ્ર ગુજરાત માટે આ ગૌરવની ક્ષણ છે.
