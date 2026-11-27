ભાવનગર: રાસાયણિક ખાતર-દવા વગર કુદરતી રીતે પાકેલા શાકભાજી-ફળોની માંગ વધી, શહેરમાં ત્રણ પ્રાકૃતિક કેન્દ્રો ગ્રાહકોની ભારે ભીડ
ભાવનગર શહેરમાં ત્રણ સ્થળે પ્રાકૃતિક કેન્દ્રો ઊભા કરવામાં આવ્યા, હાલ 30 જેટલા ખેડૂતો પ્રાકૃતિક રીતે વાવેતર કરેલા શાકભાજી અને ફળો લઈને આવે છે.
Published : November 27, 2026 at 9:10 PM IST
ભાવનગર: રાસાયણિક ખાતર અને દવાના ઉપયોગ વગર કુદરતી રીતે પાકેલા શાકભાજી અને ફળોની માંગ ભાવનગર શહેરમાં સતત વધી રહી છે. શહેરમાં ઊભા કરાયેલા ત્રણ પ્રાકૃતિક કેન્દ્રો પર ખરીદી માટે મહિલાઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો દૂર-દૂરથી આવી રહ્યા છે. ખેડૂતો લાવતા શાકભાજી અને ફળો ખરેખર ઓર્ગેનિક છે કે કેમ, તેની ખાતરી માટે વિભાગ દ્વારા મહિનામાં તપાસ પણ કરવામાં આવે છે.
આજના સમયમાં શાકભાજી, અનાજ અને ફળો પકવવામાં રાસાયણિક દવા અને ખાતરનો ઉપયોગ વ્યાપક પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે. તેની સામે ભાવનગર શહેરમાં પ્રાકૃતિક કેન્દ્રો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ઓર્ગેનિક શાકભાજી અને ફળો મળી રહ્યા છે. સરકારના આ અભિગમને મહિલાઓ અને સ્થાનિક લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ETV ભારતે આ પ્રાકૃતિક કેન્દ્ર પર ખરીદી કરતા ગ્રાહકો, મહિલાઓ અને ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરી હતી.
શહેરમાં ક્યાં-ક્યાં છે પ્રાકૃતિક કેન્દ્રો, કેટલા ખેડૂતો જોડાયા
ખેતીવાડી વિભાગના રાજ્ય તાલીમ કેન્દ્રના અધિકારી જે. એન. પરમારે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં કુલ ત્રણ પ્રાકૃતિક કેન્દ્રો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે.
"ભાવનગર શહેરમાં કુલ ત્રણ જેટલા પ્રાકૃતિક કેન્દ્રો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. એક જ્વેલ્સ સર્કલ નજીક યુનિવર્સિટીના ગેટ પાસે, બીજું જવાહર મેદાન નજીક જોગર્સ પાર્ક પાસે અને ત્રીજું ડી-માર્ટના મોલ નજીક છે. 30 જેટલા ખેડૂતો પ્રાકૃતિક રીતે વાવેતર કરેલા શાકભાજી અને ફળો લઈને આવે છે. અમારા દ્વારા મહિનામાં એકથી બે વખત તેમના ખેતર અને ફાર્મની મુલાકાત લઈને તપાસ કરવામાં આવતી હોય છે." - જે. એન. પરમાર, અધિકારી, ખેતીવાડી વિભાગ, રાજ્ય તાલીમ કેન્દ્ર
ઓર્ગેનિક શાકભાજીને લઈને ગ્રાહકોનો મત
જ્વેલ્સ સર્કલ નજીક યુનિવર્સિટી ગેટ પાસે આવેલા પ્રાકૃતિક કેન્દ્ર પર ETV ભારતની ટીમ પહોંચી ત્યારે અનેક લોકો ખરીદી કરતા જોવા મળ્યા હતા.
ખરીદી કરવા આવેલા નટુભાઈ જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, રાસાયણિક કરતા ઓર્ગેનિક શાકભાજી વધુ સારા લાગે છે.
"રાસાયણિક કરતા ઓર્ગેનિક ખાતર કરતા સારું લાગે છે. પહેલા હું અહીંથી તુરીયા લઈ ગયો હતો, ત્યારબાદ કાકડી અને આજે જમરૂખ લેવા આવ્યો છું. આમાં વિટામિન ભરપૂર હોય છે." - નટુભાઈ જાની, ગ્રાહક
અન્ય ગ્રાહક ચંદ્રેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ રોજ આ રસ્તા પરથી પસાર થાય છે, પરંતુ આજે કેન્દ્ર પર ભીડ જોઈને રોકાયા હતા.
"હું રોજ રસ્તા પરથી નીકળું છું, પણ અહીં ભીડ હોય છે. આજે ઉભો રહ્યો છું. રાસાયણિક કરતાં ઓર્ગેનિક શાકભાજી સારું હોય છે. આ ખાવાથી કોઈ તકલીફ ન થાય." - ચંદ્રેશભાઈ, ગ્રાહક
મહિલાઓ બે કિલોમીટર દૂરથી ખરીદી કરવા આવે છે
જ્વેલ્સ સર્કલથી આશરે બે કિલોમીટર દૂર આવેલા કાળીયાબીડમાંથી શાકભાજી લેવા આવેલા પૂજાબેન ધોળકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ અગાઉ પણ અહીંથી કેળા લઈ ગયા હતા અને તેનો સ્વાદ સારો લાગતા બીજી વખત ઓર્ગેનિક શાકભાજીની ખરીદી કરવા આવ્યા છે.
"હું કાળીયાબીડથી અહીં શાકભાજી લેવા આવી છું. પહેલા એક વખત કેળા લઈ ગઈ હતી, તેનો ટેસ્ટ ખૂબ સારો હતો. બહારથી જે કેળા લેતા હોઈએ છીએ, તેના કરતા અહીંના કેળાનો ટેસ્ટ ખૂબ સારો છે, એટલે બીજી વાર ફરી અહીં આવી છું. ઓર્ગેનિક છે એટલે બીજી વખત આવી છું. બહારનું શાકભાજી રાસાયણિક, દેખાવમાં સારું હોય એટલે છંટકાવ કરેલો હોય, ખબર હોય. આ કુદરતી રીતે પાકેલા હોય, તેની મીઠાશ વધારે હોય, તે દેખાઈ આવે છે." - પૂજાબેન ધોળકિયા, ગ્રાહક, કાળીયાબીડ
ખેડૂતો શું કહે છે
મામસા ગામના પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત દેવશીભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા છે અને દર મંગળવારે અને શુક્રવારે અન્ય ખેડૂતોનો માલ પણ લઈને આવે છે.
"મારું ફાર્મ મામસામાં છે. દર મંગળવાર, શુક્રવારે બીજા સાત-આઠ જેટલા ખેડૂતોનો માલ લઈને હું આવું છું. પ્રાકૃતિક બધા શાકભાજીની ખેતી કરું છું. ત્રણ વર્ષથી ખેતી કરું છું. પ્રાકૃતિક છે તે ખાવ તો ખબર પડે અને અમારી વાડીએ અધિકારીઓ પણ તપાસ કરવા આવે છે. ટામેટા, રીંગણા, ભીંડો, ચોળી, ગુવાર, ડુંગળી જેવા પાકો 21 વીઘામાં હું કરું છું." - દેવશીભાઈ મકવાણા, પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત, મામસા ગામ
કોબડી ગામના ખેડૂત નરેશભાઈ સુતરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ વર્ષથી પ્રાકૃતિક કેન્દ્ર પર આવતા થયા છે અને ચાર વીઘા જમીનમાં પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા છે.
"હું આ વર્ષથી આવતો થયો છું. મારે ચાર વીઘા જમીન છે, તેમાં પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યો છું. અત્યારે મરચા, હળદર, તુવેર, શીંગ, કોથમરી વગેરેનું વાવેતર કર્યું છે. કસ્ટમર લઈ ગયા પછી ફરીવાર આવે છે અને મંગાવે છે. આઠ મહિનાથી મારી વાડી સંભાળી છે, પણ રાસાયણિક ખાતર નાખ્યું નથી, માત્ર પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યો છું." - નરેશભાઈ સુતરીયા, પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત, કોબડી ગામ
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