ETV Bharat / state

ભાવનગર: સીદસરથી વાળુકડ બિસ્માર રોડ મામલે વિપક્ષે કર્યા પ્રહાર, 40 કરોડના ખર્ચે બનશે રોડ

જિલ્લા માર્ગ મકાન વિભાગે ટેન્ડર પાસ થઈ ગયું હોવાનું કહી ટુક સમયમાં કામગીરી શરૂ થવાના એંધાણ આપ્યા છે.

ભાવનગર: સીદસરથી વાળુકડ બિસ્માર રોડ મામલે વિપક્ષે કર્યા પ્રહાર, 40 કરોડના ખર્ચે બનશે રોડ
ભાવનગર: સીદસરથી વાળુકડ બિસ્માર રોડ મામલે વિપક્ષે કર્યા પ્રહાર, 40 કરોડના ખર્ચે બનશે રોડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગરના સીદસરથી વાળુકડથી ખોખરા તરફનો રોડ બિસ્માર હાલતમાં છે. સવાર સાંજ હજારો લોકોનો અવર-જવર કરે છે. બિસમાર રોડ મામલે જિલ્લા પંચાયતના વિપક્ષી નેતાએ પ્રહાર કર્યો છે ત્યારે જિલ્લા માર્ગ મકાન વિભાગે ટેન્ડર પાસ થઈ ગયું હોવાનું કહી ટુક સમયમાં કામગીરી શરૂ થવાના એંધાણ આપ્યા છે.

ભાવનગર શહેરના સીદસર થઈને વાળુકડ જતો રોડ છેલ્લા ઘણા સમયથી બિસ્માર હાલતમાં છે. ત્યાંથી પસાર થતાં તમામ લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. જિલ્લા પંચાયતના વિપક્ષના નેતાએ શાસકો સામે પ્રહાર કર્યા છે. જો કે આ માર્ગ જિલ્લા માર્ગ અને મકાન વિભાગ હસ્તક છે પરંતુ જિલ્લા પંચાયતના વિપક્ષના નેતાએ અન્ય ગ્રામ્ય વિસ્તારના નાના-મોટા માર્ગો પણ બિસ્માર હોવાના આક્ષેપ સાથે પ્રહાર કર્યા હતા.

ભાવનગર: સીદસરથી વાળુકડ બિસ્માર રોડ મામલે વિપક્ષે કર્યા પ્રહાર, 40 કરોડના ખર્ચે બનશે રોડ (ETV Bharat Gujarat)

વાળુકડથી ખોખરાનો બિસ્માર માર્ગ:

ભાવનગર શહેરના સીદસર ગામથી વાળુકડ જવાનો મુખ્ય માર્ગ છેલ્લા પાંચ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખખડધજ હાલતમાં છે. ત્યાંથી પસાર થતા ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. જિલ્લા પંચાયતના વિપક્ષના નેતા બળદેવ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, વાળુકડ રોડ છેલ્લા ઘણા સમયથી બિસ્માર હાલતમાં છે. અમે પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓને પણ રજૂઆત કરેલી છે. પરંતુ શાસકોને અને અધિકારીઓને કામ કરવામાં રસ ના હોય તેવું પ્રાથમિક લાગી રહ્યું છે. અમારી માંગ છે કે ગ્રામ્યના લોકોને રસ્તાની સુવિધા સત્વરે મળી રહે તે માટે રોડ બનાવવો જોઈએ.

ભાવનગર: સીદસરથી વાળુકડ બિસ્માર રોડ મામલે વિપક્ષે કર્યા પ્રહાર, 40 કરોડના ખર્ચે બનશે રોડ
ભાવનગર: સીદસરથી વાળુકડ બિસ્માર રોડ મામલે વિપક્ષે કર્યા પ્રહાર, 40 કરોડના ખર્ચે બનશે રોડ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લા માર્ગ મકાન વિભાગ હસ્તક રોડ

જિલ્લા પંચાયતના રોડ વિભાગના અધિકારી એ. એમ. ઝા એ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, સીદસરથી વાળુકડવાળો રોડ જિલ્લા માર્ગ અને મકાન વિભાગમાં આવે છે જેથી તેઓ સંપૂર્ણ સંચાલન તેઓ કરે છે. જિલ્લા માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી ડી. એલ. મેરે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, વાળુકડથી સીદસર સુધીના રોડને પગલે ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. ટેન્ડરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાની સાથે જ રસ્તો બનાવવાની કામગીરી પણ શરૂ થવાની છે.

જિલ્લા માર્ગ મકાન વિભાગ હેઠળ ચાલુ કામો:

જિલ્લા માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી ડી. એલ. મેરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સીદસરથી વાળુકડથી તણસા સુધીનો 27 કિલોમીટરનો અંદાજિત માર્ગ છે જે 40 કરોડની આસપાસ મંજુર કરવામાં આવ્યો છે. ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે. આગામી દિવસોમાં 15 કે 20 દિવસ પછી કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવનાર છે. જો કે આ સાથે જિલ્લામાં સિહોર અને ટાણા, વરલ જેવા માર્ગનું પણ કામ ચાલુ છે, એ સિવાય નાના મોટા અનેક વિકાસના રોડ બનાવવાના કામ ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BHAVNAGAR
OPPOSITION ATTACKS
ROAD TO BE BUILT
COST OF RS 40 CRORE
SIDSAR VALUKAD ROAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.