ભાવનગરની એક માત્ર વિજ્ઞાન પ્રવાહની સરકારી શાળા: રજવાડા સમયની સ્કૂલમાં નળિયામાંથી ધૂળ ખરે, શિક્ષકો કરે છે સફાઈ
ભાવનગર શહેરમાં આવેલી રજવાડા સમયની માજીરાજ ગર્લ્સ હાઇસ્કૂલમાં ETV ભારત દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. વાંચો ચિરાગ ત્રિવેદીનો અહેવાલ.
Published : July 2, 2026 at 2:29 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં જો કોઈ વિદ્યાર્થીને ડોક્ટર બનવું હોય, અથવા ધો.10 પછી સાયન્સમાં અભ્યાસ કરવો હોય તો મફતમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહનું શિક્ષણ આપે તેવી માત્ર એક જ સરકારી શાળા આવી છે. આ શાળા પણ માત્ર ગર્લ્સ હાઇસ્કૂલ છે. એટલે અહીં માત્ર વિદ્યાર્થિનીઓના જ એડમિશન થાય છે. જ્યારે સાયન્સમાં અભ્યાસ કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે તો ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળા સિવાય વિકલ્પ જ નથી.
જાણીને તમને પણ નવાઈ લાગશે કારણ કે સરકાર પાસે વિજ્ઞાન પ્રવાહ ધરાવતી શાળાની સંખ્યા તમને વિચારવા મજબૂર કરશે. આ સ્થિતિ વર્ષોથી ચાલી આવે છે તેમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ભાવનગરની એકમાત્ર સરકારી સાયન્સ સ્કૂલની ETV ભારતની ટીમે મુલાકાત લીધી હતી.
એક માત્ર સરકારી વિજ્ઞાન પ્રવાહની સ્થિતી
ભાવનગર શહેરમાં આવેલી રજવાડા સમયની માજીરાજ ગર્લ્સ હાઇસ્કૂલમાં ETV ભારત દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી આ શાળામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહને લઈને તેના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય જીગ્નેશભાઈ વેગડે જણાવ્યું હતું કે, અમારે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ધો. 11, 12 આવે છે અને આ વર્ષે તેમાં 37 જેટલી દીકરીઓએ એડમિશન લીધું છે. સાયન્સમાં પહેલા થિયરી હોય છે બાદમાં પ્રેક્ટિકલ હોય છે. સ્કૂલ શરૂ થઈ તે પહેલા વેકેશન હતું એટલે સ્કૂલ બંધ હોય અને ઉપર નળિયા છે એટલે ધૂળ ખરતી હોય છે. લેબોરેટરીની સાફ સફાઈ પ્રેક્ટીકલ શરૂ થાય તે પહેલા શિક્ષકો દ્વારા કરાય છે કારણ કે અહીંયા કોઈ પટ્ટાવાળા નથી.
11 માંથી 12માં ધોરણમાં આવેલી વિદ્યાર્થિનીના મત
આચાર્ય સાથે વાત કર્યા બાદ ETV ભારતે ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે વાત કરીને તેમની સમસ્યાઓ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેમાં હેમાંશી નામની વિદ્યાર્થિનીએ જણાવ્યું હતું કે, હું ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરું છું અને મેં B ગ્રુપ રાખેલું છે. અમારી લેબોરેટરીમાં બધા સાધનો છે. અમને બોર્ડ અને નીટની પણ તૈયારી કરાવવામાં આવે છે. અમે અહીંયા ધોરણ 11માં પણ પ્રેક્ટીકલ કરેલા છે. જ્યારે વધુ એક વિદ્યાર્થીની સંગીતાએ જણાવ્યું હતું કે, હું આજે સાયન્સમાં ધોરણ 12 માં અભ્યાસ કરું છું અને A ગ્રુપ રાખેલું છે. કેમેસ્ટ્રી પ્રેક્ટીકલ હોય તે પાર્ટ પૂરા થતા અમારે બધા સાધનો ઉપલબ્ધ હોવાથી પ્રેક્ટીકલ કરવામાં આવે છે.
શિક્ષણાધિકારીએ લેબોરેટરી પગલે સ્પષ્ટતા
ભાવનગર જિલ્લાના શિક્ષણાધિકારી હિતેન્દ્રસિંહ પઢેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની કુલ 461 શાળાઓ આવેલી છે તેમાં સરકારી 57 શાળાઓ છે. જે શાળામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહ ચાલે છે ત્યાં કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીની લેબોરેટરી હોય છે અને તે શરૂ હોય છે. જો કે શિક્ષણાધિકારીએ મૌખિક રીતે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં એક માત્ર વિજ્ઞાન પ્રવાહ હોય તેવી સરકારી શાળા માજીરાજ ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ છે. ત્યારબાદ જિલ્લાઓમાં અન્ય હાઇસ્કુલો છે પરંતુ કયા શાળામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહ છે તે માહિતી મેળવવા સમય લાગી શકે છે.
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