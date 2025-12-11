ETV Bharat / state

"સરકારી સહાયથી વંચિત 80 ટકા ખેડૂતો", કૃષિમંત્રીને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા ભાવનગરના ખેડૂત આગેવાન

ભાવનગર જિલ્લાના ડુંગળીના ખેડૂતો માટે સરકારે જાહેર કરેલી સહાયથી 80 ટકા ખેડૂતો વંચિત છે, આ અંગે ખેડૂત આગેવાન કૃષિમંત્રીને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા, જુઓ...

કૃષિમંત્રીને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા ખેડૂત આગેવાન
કૃષિમંત્રીને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા ખેડૂત આગેવાન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 12:32 PM IST

ભાવનગર : ડુંગળી પકવવાના પીઠું તરીકે ઓળખાતા ભાવનગરના ખેડૂતોની ડુંગળી ગત વર્ષે નીચા ભાવે વેચાઈ હતી. જેના પગલે સરકાર દ્વારા ડુંગળીના ખેડૂતો માટે સહાય પણ જાહેર કરવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ગેટ પાસ હોય તેવા ખેડૂતોને જ સહાય મળવા અંગેનો પરિપત્ર જાહેર થયા બાદ મોટાભાગના ખેડૂતો સહાયથી વંચિત છે. ભાવનગરના ખેડૂત આગેવાને કૃષિ મંત્રીની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ આ અંગે રજૂઆત કરી છે.

ડુંગળીના ખેડૂતો માટેની સહાય અંગે રજૂઆત

ભાવનગરના ખેડૂતો સરકારી સહાયથી વંચિત ન રહે તે માટે ભાજપ કિસાન મોરચાના પૂર્વ પ્રમુખ અને ખેડૂત આગેવાન નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલે કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણીની રૂબરૂ મુલાકાત લઈને રજૂઆત કરી છે. નરેન્દ્રસિંહે જણાવ્યું કે, 'ગયા વર્ષે ખેડૂતોને નીચા ભાવ મળ્યા હતા. જેને લઈને સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવી, અને ધારા ધોરણો મુજબ ફોર્મ ભરાયા હતા. ત્યારબાદ સરકારે સુધારા સાથે નવો પરિપત્ર આપ્યો, તેમાં ગેટ પાસ જોઈએ તેવો ઉલ્લેખ કર્યો હતો."

"સરકારી સહાયથી વંચિત 80 ટકા ખેડૂતો" (ETV Bharat Gujarat)

માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ગેટ પાસે ડખ્ખો : નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની આવક સમયે ટ્રાફિક અને વ્યવસ્થાને લઈને અથવા તો સ્ટાફને લઈને ગેટ પાસ મળી શક્યા ન હતા. ઘણા ખેડૂતોને હાથ ઉપર ગેટ પાસ રહ્યા નથી. આથી અમે કૃષિમંત્રીને રજૂઆત કરી છે કે યાર્ડના હરાજીપત્રકને ઓથોરાઈઝ કોપી જોડી માન્ય રાખવામાં આવે. તાત્કાલિક 80 ટકા બાકી રહી ગયેલા ખેડૂતોને સહાય મળી રહે તેવી માંગ કરી છે."

સરકારી સહાય માટે આવેલા ફોર્મ અને સ્થિતિ

ગયા વર્ષે ખેડૂતો માટે સરકારે સહાય જાહેર કરી અને તેની કામગીરી બાગાયત વિભાગને સોંપી હતી. આ અંગે ભાવનગરના બાગાયત અધિકારી એમ. બી. વાઘમશીએ જણાવ્યું કે, જે ખેડૂતોને ઓછા ભાવ મળ્યા હોય તેના માટે સરકાર દ્વારા માર્કેટ ઇન્ટરવેશન સ્કીમ જાહેર કરેલ છે. આવા ખેડૂતોને કિલો દીઠ 2 રૂપિયા સુધી સહાય મળવાપાત્ર થાય છે, જ્યારે વધુ ભાવ મળ્યા હોય તેને ઓછી સહાય મળવાપાત્ર થાય છે.

કૃષિમંત્રીને રજૂઆત
કૃષિમંત્રીને રજૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

સરકારી સહાય કોને મળવાપાત્ર ?

બાગાયત અધિકારી એમ. બી. વાઘમશીએ મૌખિક જણાવ્યું કે, વર્ષ 2024 માં વાવેતર થયું હોય અને 1/4/2025 થી 31/5/2025 દરમિયાન માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચાણ અર્થે આવેલ ડુંગળીના ખેડૂતોને સહાય મળવાપાત્ર છે. લાલ ડુંગળીમાં રૂ. 183 થી નીચેના ભાવ અને સફેદ ડુંગળીમાં રૂ. 157 થી નીચેના ભાવ મળ્યા હોય તેમને આ સહાય મળવાપાત્ર છે. લાલ ડુંગળીમાં પ્રતિ કિલો 9.16 પૈસા અને સફેદ ડુંગળીના પ્રતિ કિલો 7.85 પૈસા સહાય જાહેર કરી છે.

આ સહાય માટે 5861 જેટલી અરજીઓ આવી છે, તેની કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે. સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ ગેટ પાસ, વેચાણ બિલ, અરજીપત્રક, આધારકાર્ડ, બેંક પાસ બુક અને તલાટીના વાવેતરનો દાખલો પુરાવા રૂપે માગવામાં આવ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

