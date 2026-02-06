ભાવનગરના ખેડૂતની અનોખી ખેતી, જીવાત કે વરસાદની ચિંતા જ નહીં
Published : February 6, 2026 at 10:02 PM IST
ભાવનગર : આધુનિક ટેકનોલોજીના સમયમાં પણ કમોસમી વરસાદ અને જીવતોના કારણે ખેડૂતોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, ત્યારે સરકાર 65 ટકા સબસિડી આપીને ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ત્યારે નેટ હાઉસનો 10 વર્ષથી ખેતી કરતા ભાવનગરના કિશોરભાઈને મળી છે. ચાલો ભાવનગર જિલ્લામાં કેટલા ખેડૂતોએ લાભ લીધો અને કેવી ખેતીમાં સફળતા ખેડૂતો મેળવી રહ્યા છે, જાણીએ વિગતે...
ગ્લોબલ વોર્મિંગના પગલે વાતાવરણમાં આવેલા ફેરફારોને કારણે ખેતી ઉપર અસર જરૂર થાય છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા ખેડૂતો નિયમિત પાક મેળવી શકે તે માટે નેટ હાઉસ જેવી યોજના મલમાં મૂકેલી છે. ભાવનગર જિલ્લામાં પણ કેટલાક ખેડૂતો નેટ હાઉસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જો કે નેટ હાઉસને પગલે ખેડૂતોને કેવો ફાયદો થાય છે, તે માટે ઈટીવી ભારતની ટીમે ગ્રાઉન્ડ રીપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે.
વાતાવરણની અસરથી બચવા સુરક્ષીત ખેતી
ભાવનગર જિલ્લાના બાગાયતી વિભાગના અધિકારી એમ. બી. વાઘમશીએ જણાવ્યું હતું કે, "આમ જોઈએ તો વાતાવરણને ખાળવા માટે રક્ષિત ખેતી એટલે નેટ હાઉસ સ્ટ્રક્ચરમાં ખેતી કરવામાં આવે તો સારામાં સારું ઉત્પાદન મળે છે. સારામાં સારી ક્વોલીટી એટલે ગુણવત્તા ભર્યું ઉત્પાદન મેળવી સારામાં સારા પૈસા મેળવી શકાય છે અને ભાવ પણ મળી શકે છે. હાલમાં ભાવનગર જિલ્લામાં 55 જેટલા યુનિટ એટલે સ્વ રોજગાર નર્સરી અને નેટ હાઉસ થઈને 55 યુનિટ બનેલા છે."
"ગયા વર્ષે મને સરકારનું મોટું નેટ હાઉસ 2000 ચોરસ મીટરનું મળ્યું છે, તેમાં 65 ટકા સબસીડી 9.59 લાખ અને જેમાં મેં 3.12 લાખ પોતાના નાખીને 12 લાખમાં નેટ હાઉસ તૈયાર કર્યું છે. તેમાં ખીરા કાકડી અને ટામેટા હાલ મેં કર્યા છે. ફાયદો જોઈએ તો કમોસમી વરસાદ, ઝાકળ કે જીવાતની સમસ્યા નેટ હાઉસમાં આવતી નથી. જેથી ઉત્પાદન વધી જાય છે, હું મોટાભાગે કેપ્સીકમ મરચાં અને ખીરા કાકડીની ખેતી વધારે કરું છું અને ઉત્પાદન મેળવીને કમાણી મેળવી રહ્યો છું" - કિશોરભાઈ વેગડ, ખેડૂત અંધારીયાવાડ
સબસીડી કેટલી મળે ખેડૂતોને નેટ હાઉસ માટે
બાગાયત અધિકારી એમ.બી. વાઘમસીએ જણાવ્યું હતું કે, "બિયારણ સાથે નેટ હાઉસમાં ટમેટા, કાકડી વગેરે જેવું ઉત્પાદન મેળવી કમાણી ખેડૂત કરે છે. સરકાર દ્વારા નેટ હાઉસ માટે 1000 ચોરસ મીટરથી લઈને 4,000 ચોરસ મીટર સુધી સબસીડી આપવામાં આવે છે. 65 ટકા જેવી રકમ સબસીડીની આપવામાં આવે છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "જો કોઈ સ્વરોજગાર નર્સરી ખેડૂતને 55 ચોરસ મીટરમાં બનાવવાની હોય તો 3.50 લાખ થાય છે, તેમાં સરકાર દ્વારા 2,27,500 સ્ટ્રક્ચર માટે આપવામાં આવે છે. જિલ્લામાં જોઈતો છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 144 લાખ જેટલી રકમ સ્વરોજગાર નર્સરી અને નેટ આઉટ માટે આપવામાં આવી છે."
ખેતરથી નેટ હાઉસનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
ભાવનગરથી દુર ઘોઘા તાલુકામાં આવેલા અંધારીયાવાડમાં 2016થી નેટ હાઉસમાં ખેતી કરતા કિશોરભાઈ વેગડ સાથે ઈટીવી ભારતની ટીમે મુલાકાત કરી હતી. કિશોરભાઈ વેગડે જણાવ્યું હતું કે નેટ હાઉસમાં તેઓ 2016થી ખેતી શરૂ કરી છે. પહેલા સાદું નેટ હાઉસ હતું, પછી સરકારની સબસીડી લીધી તેમાં પહેલુ નર્સરીનું નેટ હાઉસ લીધું, તેમાં 65 ટકા સબસીડી મળી છે, તેમાં સવા લાખ મેં ભર્યા અને 2.27 લાખ સરકારના આવ્યા, તે નેટ હાઉસમાં મેં ખીરા, કાકડી, કેપ્સીકમ મરચાં, લાલ કોબીનો પાક લીધો હતો.
