શેત્રુંજી પર્વત પર સિંહ, વનવિભાગે લોકોને આ પ્રકારે કર્યુ સૂચન, જાણો ભાવનગર પંથકમાં કેટલાં સિંહ સહિત કેટલાં પ્રાણીઓ ?
ભાવનગરનો શેત્રુંજી પર્વત જૈન ધર્મનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે, જોકે, આ પર્વત સિંહોના વસવાટનું પણ સ્થળ બની ગયું હોય તેમ અવાર-નવાર અહીં સિંહ જોવા મળે છે.
Published : December 23, 2025 at 2:51 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 3:48 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં પાલીતાણા શેત્રુંજી ડેમ વિસ્તાર સિહોનું કેન્દ્ર બિંદુ બની ગયો છે, ત્યારે ત્યાં આવેલા શેત્રુંજી પર્વત ઉપર પગપાળા જતા યાત્રાળુઓને હવે સિંહદર્શન પણ થવા લાગ્યા છે.
શેત્રુંજી પર્વત ઉપર સિંહ દર્શન વારંવાર ભક્તોને થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેના વીડિયો પણ વાયરલ થતા વન વિભાગ દ્વારા જાગૃતિ લાવવાના પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. જો કે સિંહ તે વિસ્તારમાં કેટલા છે અને સિંહની ઉંમર કઈ રીતે હોય છે અન્ય ક્યાં પ્રાણીઓ છે અને શું સાવચેતી રાખવી ચાલો વિગતથી જાણીએ.
શેત્રુંજી પર્વત પર સિંહનો વીડિયો વાયરલ
ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા શેત્રુંજી પર્વતના સીડી ઉપર ચાલતા શ્રદ્ધાળુઓને રસ્તામાં આવતા સિંહનો વીડિયો ઉતાર્યા બાદ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેને લઈને પાલીતાણા રેંજના ફોરેસ્ટર દિગ્વિજયસિંહે ટેલીફોનિક વાતચીત કરી હતી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વીડિયો 22 તારીખનો સવારે 10 કલાક આસપાસનો છે, તેને લઈને અમારા દ્વારા હાલ ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે. જો કે આ વિસ્તાર સિહોનો વસવાટ છે. આ સીડી ઘેટીપાળ થી ઉપર જવાના વિસ્તારમાં ત્યાંથી સીડી પસાર કરીને જતા હતા ત્યારે લેવામાં આવેલો છે.
કેટલા વિસ્તારમાં જંગલ અને પ્રાણીઓ
વન વિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારમાં ચેકિંગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફોરેસ્ટર દિગ્વિજયસિંહ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે અહીંયા 08 જેટલા સિંહ છે, જેમાં 2 નર 2 માદા અને 4 પાઠડા છે.
આ વિસ્તારમાં જોઈએ તો વન વિભાગમાં પાલીતાણા રાઉન્ડ હેઠળ 1,574.92 હેક્ટર જમીન અનામત જંગલ જાહેર થયેલું છે, જ્યારે શેત્રુંજી ડુંગર અને તેની આજુબાજુમાં આદપુર, જીવાપુર, રોહીશાળા, ગણઘોળ, ડુંગરપુર જેવા ગામોની ગૌચર અને માલિકીની જમીન ડુંગરના સર્વે નંબર આવેલા છે. જેનો કુલ અંદાજિત વિસ્તાર 4500 હેક્ટર છે. આ તમામ વિસ્તારમાં સિંહ, દીપડા, ઝરખ, ઘોરખોડિયા અને અન્ય હિંસક પ્રાણીઓ વસવાટ કરે છે.
શેત્રુંજી પર્વત પર જતા કેટલા લોકોને સાવધાન
વન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે પાલીતાણા ક્ષેત્રમાં આદપુર તળેટી અને જીવાપુર બીટ આવેલી છે. જૈન ધર્મનું આસ્થાનું કેન્દ્ર હોય અને શેત્રુંજી ડુંગર ઉપર કુલ 104 જગ્યા પર ધાર્મિક સ્થાનો આવેલા છે.
જેમ કે શેત્રુંજી ડુંગર પર મુખ્ય રસ્તો જય તળેટીથી આદેશ્વર ભગવાનના દેરાસર થી દોઢગાઉ, ત્રણ ગાઉ, છગાઉ ઘેટીબાગ થી આદેશ્વર ભગવાનના મંદિર સુધી શ્રદ્ધાળુ, યાત્રાળુ, ડોલીવાળા, પૂજારીઓ, ફૂલવાળા, તેડાગર, વોચમેનો તમામનો આવવા જવાનો રસ્તો છે, તે રોજબરોજ ઉપયોગ કરે છે. જેથી જંગલી પ્રાણી અને માણસ વચ્ચે ઘર્ષણ ન બને તે માટે કેટલાક સૂચનો પણ જાગૃતિ માટે કરાયેલા છે.