ભાવનગરમાં ઠંડીમાં શેલ્ટર હોમ બન્યા આશીર્વાદ, ખોટા લોકોને લાભ લેતા રોકવા નિયમ બનાવવાની માંગ કરાઈ
ઘરવીહોણા લોકો માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાં આવેલા છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં બનેલા શેલ્ટર હોમમાં લોકો લાભ પણ લઈ રહ્યા છે.
ભાવનગર: શહેરમાં છેલ્લા ત્રણ ચાર દિવસથી ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે ઘરવીહોણા લોકો માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાં આવેલા છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં બનેલા શેલ્ટર હોમમાં લોકો લાભ પણ લઈ રહ્યા છે. જો કે કેટલાક શેલ્ટર હોમનો લાભ લેનારા લોકો પાસેથી કેટલાક ખોટી રીતે પણ લાભ લેતા હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. આમ છતાં સારી વ્યવસ્થા સાથે શેલ્ટર હોમનો લાભ લોકો લઈ રહ્યા છે.
શહેરમાં કેટલા શેલ્ટર હોમ મહાનગરપાલિકાના
ભાવનગર શહેરમાં શેલ્ટર હોમનું સંચાલન કરતા અધિકારી દેવાંગીબેને જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તક કુલ પાંચ સેન્ટર છે. તેમાં એક શિવાજી સર્કલ શોપિંગ સેન્ટરમાં, બીજું સરદારનગર શોપિંગ સેન્ટરમાં, ત્રીજું સુભાષનગર શોપિંગ સેન્ટરમાં છે. જ્યારે નવા બે બનેલા છે તેમાં એક વિકાસ વર્તુળ પાસે, ચોથુ ગંગાજળીયા તળાવમાં બનાવેલું છે જ્યારે પાંચમું શેલ્ટર જનતા તાવડા રેલવે સ્ટેશન પાસે બનાવેલું છે.
શેલ્ટર હોમમાં કેવી છે વ્યવસ્થાઓ
શેલ્ટર હોમની વ્યવસ્થાને પગલે અધિકારી દેવાંગીબેને જણાવ્યું હતું કે, બધી જગ્યાએ આપણે બેડ, પથારી, ઓશીકા, ઓઢવાના બ્લેન્કેટ બધી વ્યવસ્થા કરી છે. પ્રાથમિક સુવિધા બધી ઉપલબ્ધ છે. હાલ સેન્ટરમાં કુલ 450 લોકો લાભ લઇ રહ્યા છે. આપણે કિચન આપ્યું છે, ગેસની લાઈન અને ગેસના ચૂલા અને વાસણો પણ આપ્યા છે. દાખલા તરીકે સરદારનગર, સુભાષનગરમાં જે મજૂર લોકો રહે છે એ પોતાની રીતે કરિયાણું લાવીને રસોઈ બનાવીને રહે છે.
લાભાર્થીઓને કેટલાક આક્ષેપ સામે આવ્યા
ભાવનગર ગંગાજળિયા તળાવમાં આવેલા વિકાસ વર્તુળ પાસેના શેલ્ટર હોમની ETV ભારતે મુલાકાત લીધી ત્યારે ત્યાં લાભ લેનારા ચંદ્રસિંહ જોરુભા જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકારે જે વ્યવસ્થા કરી છે આમ તો સારી વ્યવસ્થા કહેવાય. પરંતુ ઘણી ખોટી વ્યક્તિઓ એવી હોય છે જે ખોટા લાભ લઈ જાય છે. ત્યારે મારો મંતવ્ય એવો છે કે તેને લઈને થોડા ધારા ધોરણો બનાવવા જોઈએ. મારા ઘરની જેમ રહું છું ઉંમરલાયક છું 65 વર્ષનો છું. ત્યારે મને એમ લાગે છે મારે મહિને 3,000 જેવી ભાડાની રકમ બચી રહી છે અને હવે આનંદપૂર્વક જીવવાની પ્રેરણા મળી છે.
કેન્સરના દર્દીઓના સગાને લાભ
ગંગાજળિયા શેલ્ટર સેન્ટર હોમમાં વધુ એક લાભાર્થી પરસોતમભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, સેલ્ટર હોમમાં ઘર જેવું લાગે છે અને દરેક પ્રકારના લાભ અને વ્યવસ્થાઓ છે. પથારી વગેરે છે. હું રાજકોટ રહેતો હતો. બે વર્ષથી અહીંયા આવ્યો છું. ત્યારે વધુ એક લાભાર્થી ગોપાલભાઈ ગોંડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે મહુવાથી અહીંયા કેન્સરને પગલે એચસીજીમાં સારવાર કરાવીએ છીએ. જો કે સેન્ટરમાં રહેવાની વ્યવસ્થા સારી છે. વોશરૂમ બધી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવેલી છે.
