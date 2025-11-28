ETV Bharat / state

ભાવનગર મનપા સ્માર્ટ બની: વોટ્સએપ ચેટબોટ તમારી ફરિયાદ લેશે, ટેક્સ પણ ભરી શકાશે, એક મેસેજથી મળશે સેવા

ભાવનગરવાસીઓ હવે આંગળીના ટેરવે પોતાના મોબાઈલ મારફત વોટ્સએપ જેવા માધ્યમથી મહાનગરપાલિકાની કેટલીક સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકશે.

ભાવનગર મનપાએ વોટ્સએપ ચેટબોટ સેવા શરૂ કરી
ભાવનગર મનપાએ વોટ્સએપ ચેટબોટ સેવા શરૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 28, 2025 at 7:15 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક વોટ્સએપ ચેટબોટ સર્વિસનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ સેવા ભાવનગર શહેરના નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. ભાવનગરવાસીઓ હવે આંગળીના ટેરવે પોતાના મોબાઈલ મારફત વોટ્સએપ જેવા માધ્યમથી મહાનગરપાલિકાની કેટલીક સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકશે. આખરે શું છે આ ચેટબોટ સર્વિસ.

ETV ભારતની ટીમ વોટ્સએપ ચેટબોટ વિશે માહિતી માટે મહાનગરપાલિકાના કોમ્પ્યુટર વિભાગના અધિકારી અરવિંદભાઈ મેર પાસે પહોંચી હતી. અરવિંદભાઈ પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે આખરે વોટ્સએપ ચેટબોટ સર્વિસ છે શું અને તેના દ્વારા લોકોને કેવા પ્રકારની સુવિધાઓ મળશે.

ભાવનગર મનપાએ વોટ્સએપ ચેટબોટ સેવા શરૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)

ETVનો સવાલ, વોટ્સએપ ચેટબોટ સર્વિસ શું છે?
ત્યારે કોમ્પ્યુટર વિભાગના અધિકારી અરવિંદભાઈ મેરે જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક ચેટબોટ સર્વિસ શરૂ કરવામાં આવી છે. એટલે નાગરિકોને વિનંતી છે કે વોટ્સએપ મારફતે લોકો તેનો લાભ લઈ શકે. ચેટબોટમાં મહાનગરપાલિકાની 10 થી 12 સેવા આવરી લેવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકા 9409600032 નામનો એક વોટ્સએપ નંબર શેર કરવામાં આવ્યો છે. આ નંબર ઉપર કોઈપણ નાગરિક દ્વારા HI કે HELLO લખીને લાભ લઇ શકે છે.

વોટ્સએપના ચેટબોટ સર્વિસમાં કેવા પ્રકારની સર્વિસ આપવામાં આવી છે?
વોટ્સએપ ચેટબોટ સર્વિસ ચાલુ કરશો અને Hi લખીને સેન્ડ કરશો એટલે એક મેનુ આવશે. તેમાંથી 10 થી 12 સર્વિસનો એક લિસ્ટ ખુલશે, જેવું કે પ્રોપર્ટી ટેક્સ, પ્રોફેશનલ ટેક્સ, વ્હીકલ ટેક્સ, નિયર બાય લોકેશન, ન્યુઝ એન્ડ અપડેટ, ટેન્ડર, રિક્રુટમેન્ટ તેમાંથી કોઈ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો એટલે તેને લગતી પેટા સર્વિસનું લિસ્ટ ખુલશે.

તેનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકાય અને પેટા વિભાગ કેવા પ્રકારના?
ધારો કે પ્રોપર્ટી ટેક્સ સિલેક્ટ કરો છો તો તેમાં તેની કેટલી રકમ બાકી છે તો તે પણ જાણી શકાશે અને જો વેરો ભરવાનો બાકી હોય તો એમાં લિંક આપવામાં આવશે અને તેમાંથી પણ વેરો ભરી શકાશે અને વેરો ભરાઈ ગયો હોય તો રીસિપ્ટ પણ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. આમ દરેક સેવાઓના પેટા સર્વિસ સાથે વોટ્સએપ ચેટબોટ સર્વિસ શરૂ કરાય છે.

ભાવનગર મનપાએ વોટ્સએપ ચેટબોટ સેવા શરૂ કરી
ભાવનગર મનપાએ વોટ્સએપ ચેટબોટ સેવા શરૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)

વોટ્સએપ ચેટબોટ મારફત ફરિયાદો થઈ શકે છે?
આ અંગે અધિકારી અરવિંદભાઈ મેરે જણાવ્યું હતું કે હા, ફરિયાદોનો પણ સમાવેશ કરાયો છે જે વિશેષતા છે. હાલ આપણી સીઆરએમએસ પોર્ટલ ફરિયાદ ચાલું છે તો વોટ્સએપ ચેટબોટને સીઆરએમએસ સાથે કનેક્ટ કરાયું છે. એટલે વોટ્સએપ ચેટબોટ મારફત સીએઆરએસએમએસ મારફત ફરિયાદ જે તે વિભાગમાં જશે અને તેનો સોલ્વ કરશે અને સોલ્વ કરેલી ફરિયાદનું સ્ટેટસ પણ વોટ્સએપ પર નાગરિક જાણી શકશે.

સંપાદકની પસંદ

