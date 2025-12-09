ETV Bharat / state

એર ક્લીન પ્રોજેક્ટનો ખુદ છેદ ઉડાડતી ભાવનગર મનપા: રસ્તાની કામગીરીમાં નાખેલી ધૂળે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી ઉભી કરી

ભાવનગર શહેરમાં દેસાઈનગરથી લઈને બોરતળાવ સુધીના રોડ ઉપર રોડની કામગીરીને અંતે ધૂળ નાખવામાં આવી હતી.

ભાવનગરમાં ધૂળથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી
ભાવનગરમાં ધૂળથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં એર ક્લીન પ્રોગ્રામને લઈને મહાનગરપાલિકા દ્વારા આગામી દિવસોમાં કરોડોના ખર્ચે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. ત્યારે બીજી બાજુ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી શંકાના દાયરામાં આવી જાય છે. રોડ બને ત્યારે અને રોડ બની ગયા બાદ જે ધૂળ ઉડે છે તેને કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધા ચેડા થતા હોય તેવું લાગે છે. જો કે આ ધૂળને પગલે નાગરિકોએ શું કહ્યું અને અધિકારી શું કહે છે.

રોડ બન્યા બાદ નાખેલી ધૂળે પરેશાન કર્યા
ભાવનગર શહેરમાં દેસાઈનગરથી લઈને બોરતળાવ સુધીના રોડ ઉપર રોડની કામગીરીને અંતે ધૂળ નાખવામાં આવી હતી. જેને પગલે સમગ્ર વિસ્તાર ધુમ્મસમાં ફેરવાઈ ગયો હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળતી હતી.

ભાવનગરમાં ધૂળથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી (ETV Bharat Gujarat)

ત્યારે ભાવનગરના નાગરિક શરમણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ ક્લીન કાર્યક્રમ થોડો કહેવાય. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. માસ્ક નથી તો રૂમાલ આડા રાખવા પડે છે.

જ્યારે ત્યાં દુકાન ધરાવતા કિશોરભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, આ દિવસે ના થવું જોઈએ. રાત્રે થવું જોઈએ. અમારી દુકાનો ભરાઈ જાય છે. અકસ્માતની પણ સંભાવના રહે છે.

અન્ય નાગરિક દિલીપભાઈએ કહ્યું હતું કે, ધૂળમાં કાંઈ દેખાતું નથી શું કરવું. બીજા બધા આવે જાય છે આટલી બધી ધૂળ નાખવી ના જોઈએ અથવા સાફ કરાવી લેવી જોઈએ.

ભાવનગરમાં ધૂળથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી
ભાવનગરમાં ધૂળથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી (ETV Bharat Gujarat)

શરદી ઉધરસના વાયરામાં વધુ નુકશાનકારક
રોડ ઉપર નાખવામાં આવેલી ધૂળને પગલે રમેશભાઈ નામના શખ્સે જણાવ્યું હતું કે, ધૂળ ઉડે છે. રાત્રે કામ કરતા હોય તો સારું. આ દિવસે બધાના શ્વાસમાં જાય. અમસ્તા પણ રોગચાળો શરદી-ઉધરસનો છે. આમ પણ લોકો માંદા પડે છે. તંત્ર એ સમજવું જોઈએ કે આ કામ રાત્રે કરે તો ઘણું સારું. લોકોને તકલીફ પડે દુકાનોમાં માલ સામાન બગડે. તંત્રએ આ બાબતને ધ્યાને લઈને સમજવું જોઈએ. રોડ સંપૂર્ણ તૈયાર થઈ ગયા બાદ તેના ઉપર જે ધૂળ નાખવામાં આવે છે. જેને કારણે જ્યાં પણ ડામર રોડ બને છે ત્યાં આ સમસ્યા સર્જાય છે.

શહેરમાં કેટલા રોડનું કામ અને તંત્રનો જવાબ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગના અધિકારી હિતેશ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશનની લિમિટ પ્રમાણે અત્યારે આરસીસી હોય, પેવર રોડ હોય, રોડ બાજુમાં સિવિલ વર્ક હોય, પેવર બ્લોક મળીને કુલ 40 થી 50 જેટલા કામ ચાલુ છે. રોડ બનાવી દીધા પછી તેને ફાઇનલ લેયર લાગી જાય પછી તેને સ્ટોમ ડસ્ટ કરતા હોય છીએ. પ્રથમ વખત કરીએ ત્યારે ધૂળ ઉડતી હોય છે પછી સાફ કરાવી દઈએ છીએ. આવા પ્રશ્નોની અનેક ફરિયાદો આવતી હોય છે પછી ઓછી ધૂળ ઉડે તેવી અમે કોશિશ કરશું.

ભાવનગરમાં ધૂળથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી
ભાવનગરમાં ધૂળથી શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી (ETV Bharat Gujarat)

એર કિલિંગ પ્રોજેક્ટને પગલે માત્ર કોશિશ

રોડ વિભાગના અધિકારી હિતેશ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે એર ક્લીનને પગલે દિશા નિર્દેશમાં એવું છે કે એર પોલ્યુશનને પગલે વિવિધ વિભાગોને કામગીરી સોંપવામાં આવેલી છે. રોડ વિભાગને સંબંધી કામગીરી છે તેમાં માટે શિફ્ટિંગ થતી હોય ત્યાં ધૂળ ન ઉડે અને ઢાંકીને લઈ જાય તેવી સૂચનાઓ અમે આપેલી છે. જોકે રોડની કામગીરીમાં પ્રથમ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે ત્યારે પણ ધૂળ ઉડવાની સમસ્યા હોય છે અને રોડ સંપૂર્ણ પૂરો થઈ ગયા બાદ પણ ડસ્ટ નાખવામાં આવે ત્યારે સમસ્યા હોય છે જેનો ઉકેલ નથી.

ત્યારે સવાલ ઉભો એક જ થાય છે કે એર ક્લિનિંગની મહાનગરપાલિકાની કામગીરી કેટલા અંશે સફળ થશે. હાલ તો બાંધકામ ક્ષેત્રના 44 જેટલા લોકોને મહાનગરપાલિકાએ ધૂળ ઉડવાને પગલે નોટિસો આપીને દંડ ઝિંક્યો છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા ખુદ ધૂળ ઉડાડીને આરોગ્ય સાથે ચેડા કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમરેલી: કરિયાણા ગામે રત્નકલાકારોનો હલ્લાબોલ, સ્કૂલ ફી મુદ્દે ખાનગી શાળા પર કર્યા ગંભીર આક્ષેપ
  2. અંકલેશ્વર બન્યું ફિલ્મ સિટી: મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ “આદ્રિશ્ય”ના શૂટ માટે મુંબઈથી ટીમ આવી

TAGGED:

BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR MUNICIPALITY CORPORATION
DUST POLLUTION
BHAVNAGAR POLLUTION
BHAVNAGAR POLLUTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.