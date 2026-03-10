ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ એક્શનમાં, ઉમેદવારો માટે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરી

ભાવનગર શહેરમાં કોંગ્રેસની સેન્સની પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સર્કિટ હાઉસ ખાતે પ્રદેશમાંથી હરીભાઈ ભરવાડ સેન્સ લેવા પોહચ્યા હતા.

સેન્સ પ્રક્રિયા માટે કોંગ્રેસની બેઠક
સેન્સ પ્રક્રિયા માટે કોંગ્રેસની બેઠક (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 5 વર્ષનું શાસન પૂર્ણ થતાં જ હવે આગામી દિવસોમાં કોઈ પણ સમયે ચૂંટણી જાહેર થઈ શકે છે. આને લઈને રાજકીય પક્ષો વોર્ડ દીઠ ઉમેદવારોની શોધમાં લાગી ગયા છે. ભાવનગર શહેરમાં 13 વોર્ડ છે અને ત્યાં ઉમેદવારી માટે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે આગળ વધીને શહેરના 13 વોર્ડમાં સેન્સ (ઉમેદવારીની દાવેદારી) લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસના હરિભાઈ ભરવાડ ખાસ ભાવનગર આવી પહોંચ્યા હતા અને સર્કિટ હાઉસ ખાતે ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે ઉત્સુક લોકોની દાવેદારી સ્વીકારી હતી. દરેક વોર્ડમાં ઓછામાં ઓછા 20 થી 25 લોકોએ દાવેદારી નોંધાવી છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ (Etv Bharat Gujarat)

"કોંગ્રેસને 30 વર્ષથી શાસન નથી મળ્યું છતાં એક વોર્ડમાં આટલા બધા લોકો ટિકિટ માગે છે, તે બતાવે છે કે પાર્ટીમાં ખૂબ ઉત્સાહ છે. અમે આ ઉત્સાહને કન્વર્ટ કરી શકીએ તો 30 વર્ષનું શાસન પલટી શકીએ છીએ." - હરિભાઈ ભરવાડ, નિરીક્ષક, પ્રદેશ કોંગ્રેસ,ભાવનગર.

કોંગ્રેસ માટે મુખ્ય મુદ્દાઓ

કોંગ્રેસ માટે મુખ્ય મુદ્દાઓ સફાઈ, વીજળી અને પાણી છે. હરિભાઈ ભરવાડે કહ્યું કે, "30 વર્ષથી શાસનમાં હોવા છતાં આ મુદ્દાઓ હજુ અટકેલા છે. શાસક પક્ષને લાગે છે કે કામ કરીએ કે ના કરીએ વોટ મળી જશે, પરંતુ આ વખતે પ્રજા તેમને ખોટી પાડશે." આ ચૂંટણી પહેલાં જ કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની શોધ શરૂ કરી છે, જે પાર્ટી માટે સારો સંકેત છે.

કોંગ્રેસ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂં
કોંગ્રેસ દ્વારા સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂં (Etv Bharat Gujarat)

આમ આદમી પાર્ટીને લઈને પણ તૈયાર

સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના મહિલા મોરચાની 2 મહિલા કાર્યકરો અને તેમના 100 જેટલા સમર્થકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. હરિભાઈ ભરવાડે કહ્યું કે, "જેને અડચણરૂપ થવું હોય તે આવે, આ ચૂંટણીનું રણમેદાન છે અને અમારે જીતવું છે."

"દરેક વોર્ડમાં સારા ઉમેદવાર શોધીશું અને પ્રદેશમાંથી કોઈ માથું નહીં મારે તેવી બાંહેધરી મળી છે. કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ છે અને અમે કોંગ્રેસની સત્તા લાવવા માટે તૈયાર છીએ." - મનોહરસિંહ ગોહિલ, ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ.

આ તૈયારીઓથી ભાવનગરમાં ચૂંટણીનું વાતાવરણ ગરમ થઈ રહ્યું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ઉમેદવારીનો ઉત્સાહ અને અન્ય પાર્ટીઓમાંથી જોડાણથી પાર્ટીને મજબૂતી મળી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા 'સેવાસેતુ' કાર્યક્રમ, વિપક્ષના આકરા શબ્દોમાં પ્રહારો
  2. ભાવનગરમાં 795 KMની ડ્રેનેજ લાઈન, 4 STP પ્લાન્ટ છતાં ગઢેચી-કંસારા વિસ્તારમાં ગંદા પાણીની સમસ્યા, નવા પ્લાન્ટથી ઉકેલાશે?

TAGGED:

BHAVNAGAR MUNICIPAL ELECTION
CONGRESS CANDIDATE SURVEY
HARIBHAI BHARWAD BHAVNAGAR
AAP JOINING CONGRESS
BMC ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.