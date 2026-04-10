ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 13 વોર્ડમાં 834 ફોર્મ ઉપડ્યાં, 78 ફોર્મ ભરાયાં

ભાવનગર મહાપાલિકાની 52 બેઠકો માટે આવતીકાલે ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ, ભાજપ મોડી રાતે નામ જાહેર કરશે. 10 તારીખે સૌથી વધુ 21 ફોર્મ બોરતળાવ વોર્ડમાં ભરાયાં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 9:11 PM IST

ભાવનગર: મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટેની ચૂંટણીને પગલે ફોર્મ ઉપાડવાની અને ભરવાની પ્રક્રિયા જોરશોરથી ચાલી રહી છે. 10 તારીખના રોજ કુલ 834 ફોર્મ ઉપડ્યાં છે, જેમાંથી 78 ફોર્મ ભરાયા છે. કોંગ્રેસે આજથી 'શ્રી ગણેશ' કરી 25 ઉમેદવારોના ફોર્મ ભર્યા છે, જ્યારે ભાજપ હજુ ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયામાં જોડાયો નથી.

આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડમાં ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. 11 તારીખ (આવતીકાલે) ફોર્મ ભરીને આપવાનો છેલ્લો દિવસ છે. 10 તારીખના રોજ શહેરના 13 વોર્ડમાં ફોર્મ ઉપાડવાની અને ભરવાની પ્રક્રિયા થઈ. કોંગ્રેસ દ્વારા શ્રી ગણેશ કરાયા છે, પરંતુ ભાજપ તરફથી હજુ કોઈ ફોર્મ ભરવાની ગતિવિધિ હાથ ધરાઈ નથી.

કોંગ્રેસે કર્યા શ્રી ગણેશ, ભાજપ ક્યારે કરશે?

ભાવનગર શહેરમાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા ભીડભંજન મહાદેવના દર્શન કરીને 25 જેટલા ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ ભાજપમાંથી હજુ સુધી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ નથી. સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે કે મોડી રાત સુધીમાં પ્રદેશમાંથી નામ જાહેર થયા બાદ 11 તારીખના રોજ છેલ્લા દિવસે 52 બેઠકો માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

વોર્ડ મુજબ ફોર્મ ઉપડ્યાં અને ભરાયાં

વોર્ડ નં. વોર્ડનું નામ ભરાયેલા ફોર્મઉપડેલા ફોર્મ
1ચિત્રા ફુલસર82
2કુંભારવાડા7
3વડવા બ2
વોર્ડ નંબર 1,2 અને 3 ના કુલ261
4કરચલિયા પરા3
5ઉત્તર કૃષ્ણનગર રુવા7
6પીરછલ્લા0
વોર્ડ નંબર 4,5 અને 6 નો કુલ208
7તખતેશ્વર270
8વડવા અ123
9બોરતળાવ2162
10કાળિયાબીડ સીદસર633
11દક્ષિણ સરદારનગર (અધેવાડા)669
12ઉત્તર સરદારનગર (તરસમિયા)344
13ઘોઘાસર્કલ અકવાડા664
કુલ (13 વોર્ડ) 78834

વોર્ડ પ્રમાણે ફોર્મ ભરવાની કચેરીઓ

ચૂંટણી પંચ દ્વારા ફોર્મ વિતરણ અને સ્વીકાર માટે 4 કચેરીઓને કામગીરી સોંપવામાં આવી છે:

  • પ્રાંત અધિકારીની કચેરી
  • સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને મૂલ્યાંકન તંત્ર, બહુમાળી ભવન (નાયબ કલેક્ટરની કચેરી)
  • જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીની કચેરી
  • જિલ્લા આયોજન અધિકારીની કચેરી

વોર્ડ નંબર 1 થી 3 અને 7 થી 13 માટે કલેક્ટર કચેરીમાં ફોર્મ વિતરણ અને સ્વીકાર થશે. જ્યારે વોર્ડ નંબર 4, 5 અને 6 માટે બહુમાળી ભવન બિલ્ડિંગમાં પ્રક્રિયા રાખવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: કોંગ્રેસે 7 મહાનગરપાલિકા માટે 243 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, જુઓ આખુ લિસ્ટ
  2. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી: કોંગ્રેસે ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો, પૂર્વ ભાજપ નગરસેવીકા કોંગ્રેસમાં જોડાયા 2 કલાકમાં ભાજપમાં પાછા ફર્યા

