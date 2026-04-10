ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં 13 વોર્ડમાં 834 ફોર્મ ઉપડ્યાં, 78 ફોર્મ ભરાયાં
ભાવનગર મહાપાલિકાની 52 બેઠકો માટે આવતીકાલે ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ, ભાજપ મોડી રાતે નામ જાહેર કરશે. 10 તારીખે સૌથી વધુ 21 ફોર્મ બોરતળાવ વોર્ડમાં ભરાયાં.
Published : April 10, 2026 at 9:11 PM IST
ભાવનગર: મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટેની ચૂંટણીને પગલે ફોર્મ ઉપાડવાની અને ભરવાની પ્રક્રિયા જોરશોરથી ચાલી રહી છે. 10 તારીખના રોજ કુલ 834 ફોર્મ ઉપડ્યાં છે, જેમાંથી 78 ફોર્મ ભરાયા છે. કોંગ્રેસે આજથી 'શ્રી ગણેશ' કરી 25 ઉમેદવારોના ફોર્મ ભર્યા છે, જ્યારે ભાજપ હજુ ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયામાં જોડાયો નથી.
આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડમાં ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. 11 તારીખ (આવતીકાલે) ફોર્મ ભરીને આપવાનો છેલ્લો દિવસ છે. 10 તારીખના રોજ શહેરના 13 વોર્ડમાં ફોર્મ ઉપાડવાની અને ભરવાની પ્રક્રિયા થઈ. કોંગ્રેસ દ્વારા શ્રી ગણેશ કરાયા છે, પરંતુ ભાજપ તરફથી હજુ કોઈ ફોર્મ ભરવાની ગતિવિધિ હાથ ધરાઈ નથી.
કોંગ્રેસે કર્યા શ્રી ગણેશ, ભાજપ ક્યારે કરશે?
ભાવનગર શહેરમાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા ભીડભંજન મહાદેવના દર્શન કરીને 25 જેટલા ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ ભાજપમાંથી હજુ સુધી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ નથી. સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે કે મોડી રાત સુધીમાં પ્રદેશમાંથી નામ જાહેર થયા બાદ 11 તારીખના રોજ છેલ્લા દિવસે 52 બેઠકો માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
વોર્ડ મુજબ ફોર્મ ઉપડ્યાં અને ભરાયાં
|વોર્ડ નં.
|વોર્ડનું નામ
|ભરાયેલા ફોર્મ
|ઉપડેલા ફોર્મ
|1
|ચિત્રા ફુલસર
|82
|–
|2
|કુંભારવાડા
|7
|–
|3
|વડવા બ
|2
|–
|વોર્ડ નંબર 1,2 અને 3 ના કુલ
|–
|261
|4
|કરચલિયા પરા
|3
|–
|5
|ઉત્તર કૃષ્ણનગર રુવા
|7
|–
|6
|પીરછલ્લા
|0
|–
|વોર્ડ નંબર 4,5 અને 6 નો કુલ
|–
|208
|7
|તખતેશ્વર
|2
|70
|8
|વડવા અ
|1
|23
|9
|બોરતળાવ
|21
|62
|10
|કાળિયાબીડ સીદસર
|6
|33
|11
|દક્ષિણ સરદારનગર (અધેવાડા)
|6
|69
|12
|ઉત્તર સરદારનગર (તરસમિયા)
|3
|44
|13
|ઘોઘાસર્કલ અકવાડા
|6
|64
|કુલ (13 વોર્ડ)
|78
|834
વોર્ડ પ્રમાણે ફોર્મ ભરવાની કચેરીઓ
ચૂંટણી પંચ દ્વારા ફોર્મ વિતરણ અને સ્વીકાર માટે 4 કચેરીઓને કામગીરી સોંપવામાં આવી છે:
- પ્રાંત અધિકારીની કચેરી
- સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને મૂલ્યાંકન તંત્ર, બહુમાળી ભવન (નાયબ કલેક્ટરની કચેરી)
- જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીની કચેરી
- જિલ્લા આયોજન અધિકારીની કચેરી
વોર્ડ નંબર 1 થી 3 અને 7 થી 13 માટે કલેક્ટર કચેરીમાં ફોર્મ વિતરણ અને સ્વીકાર થશે. જ્યારે વોર્ડ નંબર 4, 5 અને 6 માટે બહુમાળી ભવન બિલ્ડિંગમાં પ્રક્રિયા રાખવામાં આવી છે.
