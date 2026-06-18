ભાવનગર: બાંધકામ કરનારા શહેરમાં જ્યાં ત્યા ખરાબો કે કાટમાળ નાખશે તો દંડાશે, પોલીસ ફરિયાદ સહિતની થઈ શકે છે કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરમાં બાંધકામ કરનારા જ્યાં ત્યા ખરાબો કે કાટમાળ નાખશે તો કેની સામે મહાનગર પાલિકાનું તંત્ર કડક કાર્યવાહી કરશે. જાણો શું છે સમગ્ર
Published : June 18, 2026 at 6:25 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સોલીડવેસ્ટ વિભાગ,ટાઉન ડેવલોપમેન્ટ વિભાગ દ્વારા શહેરમાં બાંધકામ સ્થળોએથી નીકળતો ખરાબો જ્યાંત્યા નાખવો નહિ તેવી તાકીદ કરવામાં આવી છે. મનપા હવે CCTV દ્વારા નજર રાખશે. જો કે ખરાબો નાખવા એક નિશ્ચિત સ્થળ બનાવાયું છે.
ભાવનગર શહેરમાં થતા બાંધકામોને પગલે નીકળતા ખરાબો જેને વેસ્ટ કહેવામાં આવે છે, તેને જ્યાં ત્યાં ફેંકવામાં આવશે તો મહાનગરપાલિકા દ્વારા કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. મહાનગરપાલિકાએ જ્યાં ત્યાં સી એન્ડ ડી વેસ્ટ ફેંકનાર સામે પોલીસ ફરિયાદ સહિતની કાર્યવાહીની તૈયારી દર્શાવી છે. જો કે શહેરમાં એકમાત્ર હાલ સી એન્ડ ડી વેસ્ટ નાખવા માટેનું સ્થળ છે. આગામી દિવસોમાં નવા સ્થળો ઊભા થશે.
C એન્ડ D વેસ્ટને લઇ નાગરીકોને સૂચના
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વિભાગ સહિત ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગ દ્વારા શહેરમાં થતા બાંધકામના સ્થળો ઉપરથી નીકળતો કાટમાળ કે ખરાબો જ્યાં ત્યાં નહીં ફેકવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં કોઈ પણ બાંધકામ ચાલતું હોય તો તેનો ખરાબો કે જે કાટમાળ જે કહેવાય છે તે લોકો જ્યાં ત્યાં નાખી દેતા હોય છે. હાલમાં ઘણા લોકો દ્વારા બોરતળાવના પાછળના ખાલી ભાગે નાખ્યો છે. આથી સમગ્ર શહેરને જનતાને સૂચના આપવામાં આવી છે.
ખરાબાને લઇને મહાનગરપાલિકા કરશે કડક કાર્યવાહી
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા સીસીટીવી અને ચોકીદાર બોરતળાવ ખાતે રાખવામાં આવેલા છે. આ સાથે પોલીસના નેત્રમ સીસીટીવી કેમેરા થી પણ શહેરમાં નજર રાખવામાં આવશે. જો કોઈ જ્યાં ત્યા ખરાબો કે કાટમાળ નાખશે, તો તેની સામે પોલીસ કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે. આથી લોકોને રૂવાપરી ખાતે નિશ્ચિત કરાયેલા C એન્ડ D સેન્ટરના સ્થળ ઉપર ખરાબો કે કાટમાળમાં નાખવા માટે સૂચન છે.
આગામી દિવસોમાં નવા થશે સ્થળ તૈયાર
ભાવનગર શહેરમાં એકમાત્ર રૂવાપરી ખાતે સી એન ડી વેસ્ટ માટેનું સેન્ટર હોય તો લોકોને વાહનનું ભાડું આર્થિક બોઝ વધારશે ત્યારે સોલિડ વેસ્ટ અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, આપણે આગામી દિવસોમાં સી એન ડી વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટની કામગીરી હાલ ચાલુ છે, જે નારી ગામ નજીક થઈ રહી છે. આગામી દિવસોમાં તે તૈયાર થઈ જશે. આ સાથે શહેરમાં અનેક સ્થળો ઉપર જગ્યાઓ વેરીફાઈ કરીને બાદમાં ખરાબા અને કાટમાળ નાખવા માટેની જગ્યાઓ નક્કી કરવામાં આવશે.