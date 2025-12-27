ભાવનગરમાં વિકાસના કામોની વણઝાર ! 47.37 કરોડના 17 કામો થકી શહેરનો કરાશે વિકાસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વર્ષની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક વર્ષના અંતિમ દિવસે યોજાશે. જેમાં 47.37 કરોડના કામ હાથ ઉપર લેવામાં આવશે.
Published : December 27, 2025 at 1:22 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વર્ષ 2025ની અંતિમ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. 31 તારીખના યોજનારી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં 54 જેટલા એજન્ડાઓ લેવા આવનાર છે જેમાં વિકાસના કામો 17 જેટલા હાથ ઉપર લેવામાં આવ્યા છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં પાણી અને પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં પણ રાખવામાં આવ્યું છે તેને લઈને પણ એજન્ડાઓ મુકાયેલા છે.
અંતિમ બેઠકમાં વિકાસના કયા કામોનો સમાવેશ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન દ્વારા જાહેર થયેલી યાદી પ્રમાણે 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બુધવારના અંતિમ વર્ષની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે. જેમાં 17 જેટલા વિકાસના કામો છે. જેમાં પેવર બ્લોક સહિત વિવિધ કામોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
કુલ 45,37,24,270ના વિકાસના કામો
જેમાં સૌથી મોટા તરીકે જોઈએ તો આઉટડોર ડિજિટલ ડિસ્પ્લે બોર્ડ અને પબ્લિક એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ લગાવવા માટે 6,43,50,000 નું કામ તેમજ જનરેટ થતા કન્ટ્રક્શન અને ડિમોલિશન વેસ્ટના પ્રોસેસિંગ 50 TPD પ્લાન્ટ બનાવવાનું તથા પાંચ વર્ષ ઓપરેશન અને મેન્ટેનન્સનું કામ 18,36,35,152 તેમજ અકવાડા ટીપી વિસ્તારમાં 1.50 એમ.એલ કેપેસિટીના ESR અને 2.0 એમ એલ કેપેસિટીના સંપ માટે 9,47,0,857 સહિત વિવિધ કામો સાથે કુલ 45,37,24,270 ના કામો હાથ ઉપર લેવામાં આવશે.
એજન્ડાઓ 54 તેમાં ઈકો ફ્રેન્ડલી થેલીની ફ્રી વિતરણ
31 ડિસેમ્બરે યોજાનારી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં વિકાસના કામોની સાથે અન્ય એજન્ડાઓ પણ હાથ ઉપર લેવામાં આવ્યા છે . જેમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્લાસ્ટિક સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ઇકો ફ્રેન્ડલી થેલી આશરે 10,000 નંગ છપાવવામાં આવશે બંને બાજુ છાપ કામવાળી ઇકો ફ્રેન્ડલી થેલીને લોકોને મફતમાં વિતરણ કરવા માટે 2,14,997ના ખર્ચેનું ટેન્ડર રજૂ કરવામાં આવનાર છે. જે કામને પણ મંજૂરી માટે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મૂકવામાં આવ્યુ છે. આ થેલી 21.50 પૈસામાં તૈયાર થનાર છે.
પાણી વેરો વધારવા દરખાસ્ત મુકાઈ
મહાનગરપાલિકાના વોટરવર્કસ વિભાગ દ્વારા પણ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં દરખાસ્ત મુકવામાં આવી છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 8.15ની કિંમતે હજાર લિટર પાણી થાય છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા વર્ષે 56.50 કરોડ ખર્ચ કરે છે તેની સામે પાણીનો વેરો વાર્ષિક 1500 રૂપિયા હોય જેને પગલે આવક 25.50 કરોડ થવા જાય છે, જેનો સીધો તફાવત રૂપે મહાનગરપાલિકાના વર્ષ 31 કરોડનું ભારણ વધી રહ્યું છે. આથી વેરો 2950 રૂપિયા કરવામાં આવે તેવી દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમા દરખાસ્ત મંજૂર થાય છે કે કેમ ?