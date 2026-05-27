ઘર સુધી પહોંચતા પાણીનું શુદ્ધિકરણ કેમ થાય છે? ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 2600 કિમી નેટવર્ક અને દર 15 દિવસે થતા 4 રિપોર્ટની અંદરની વાત
શહેરમાં 1.71 લાખ નળ કનેક્શન, અડધા ઇંચના કનેક્શનનો વેરો માત્ર 1500 રૂપિયા, અને નવા ચાર ફિલ્ટર પ્લાન્ટથી 90 MLD પાણીની ક્ષમતા વધશે.
Published : May 27, 2026 at 2:20 PM IST
ભાવનગર : પાણી એ જીવનનો આધાર છે. શહેરોમાં ઘર સુધી પાણી પહોંચાડવા માટે ડેમ અને તળાવ જેવા સ્ત્રોતો પર નિર્ભર રહેવું પડે છે. પરંતુ ડેમ અને તળાવનું પાણી સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ ન હોવાથી રોગો થવાની શક્યતા રહે છે. આ કારણે મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીની ગુણવત્તા તપાસવા માટે દર 15 દિવસે 4 પ્રકારના રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે ખૂબ જ જરૂરી છે.
શહેરમાં પાણીના કનેક્શનની વિગત
ભાવનગર શહેરની વસ્તી અંદાજે સાત લાખથી વધુ છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના નાગરિકો માટે ઘરે-ઘરે પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. વોટર વર્ક્સ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં પાણીના કનેક્શનની સંખ્યા 1.71 લાખ છે, જેમાં રહેણાંક અને વ્યાપારી બંને પ્રકારના કનેક્શનનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત, શહેરમાં 350 જેટલા વોટર મીટર કનેક્શન અપાયેલા છે, જેમાં ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી કનેક્શન મીટર પર આપવામાં આવ્યા છે.
પાણીનો વેરો અને નવા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ
મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણી વેરામાં અડધો ઇંચના નળ કનેક્શન માટે 1500 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. તેનાથી મોટા કનેક્શન અથવા વ્યાપારી કનેક્શન માટે અલગ-અલગ દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં શહેરમાં પાંચ ફિલ્ટર પ્લાન્ટ કાર્યરત છે, જ્યારે ચાર નવા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બની રહ્યા છે, જેની 70 થી 80 ટકા કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ પ્લાન્ટ આ વર્ષના અંતે કાર્યરત કરી દેવામાં આવશે, જેથી આગામી દિવસોમાં 90 MLD (મિલિયન લિટર પ્રતિ દિવસ) પાણી વધશે.
પાણી ચકાસણીના સરકરના નિયમ
ગટર અને દૂષિત પાણીની સમસ્યા
શહેરોમાં ગટરનું પાણી કે દૂષિત પાણી આવવાની ફરિયાદો ઉઠતી રહે છે. આ અંગે વોટર વર્ક્સ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે ભાવનગરમાં પાણીની લગભગ 10,000 વાલ્વ અને 2500 થી 2600 કિલોમીટરનું નેટવર્ક આવેલું છે. પાણીની લાઈનની બાજુમાં ડ્રેનેજ હોય અથવા આસપાસના ઘરોમાં ડ્રેનેજ હોય તો ફરિયાદો આવતી હોય છે. જ્યારે આ પ્રકારની ફરિયાદ આવે તો ફિલ્ટર પ્લાન્ટ મારફતે પાણીના ટેન્કરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.
હવે મહાનગરપાલિકાના રીપોર્ટમાં શુ
પાણીના સ્ત્રોત અને ફિલ્ટર પ્લાન્ટ
ફિલ્ટર પ્લાન્ટ વિભાગના અધિકારી ભાવેશભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર શહેરના પાંચ ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાંથી તખ્તેશ્વર ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટમાં શેત્રુંજી ડેમનું પાણી આવે છે. તરસમીયા ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટમાં મહી નદીનું પાણી આવે છે. નીલમબાગ અને ચિત્રા ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટમાં બોરતળાવનું પાણી આવે છે, જેને ફિલ્ટર કરીને દરેક વિસ્તારમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે. નારી ફિલ્ટરેશન પ્લાન્ટમાં ખોડિયાર ડેમનું પાણી આવે છે.
મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીની ગુણવત્તા તપાસવા માટે દર 15 દિવસે 4 પ્રકારના રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમાં પાણીની રાસાયણિક, જૈવિક, ભૌતિક અને સૂક્ષ્મજીવાણુઓની તપાસ કરવામાં આવે છે. આ રિપોર્ટ ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે અશુદ્ધ પાણીથી અનેક રોગો થવાની શક્યતા રહે છે. શુદ્ધ પાણી જ મનુષ્યને નિરોગી રાખે છે.
આ પણ વાંચો...