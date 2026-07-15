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ભાવનગર મનપા તળાવ સફાઈ માટે ખરીદશે 5.58 કરોડનું મશીન, ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ સાથે જાણો કોણે આપી FDની સલાહ?

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તક આવેલા તળાવોની કાયાપલટ કરવા અને તેને વનસ્પતિ મુક્ત કરવા માટે શાસક પક્ષ કરોડો રૂપિયાનું અદ્યતન મશીન ખરીદવા જઈ રહ્યો છે.

ભાવનગર મનપા તળાવ સફાઈ માટે ખરીદશે 5.58 કરોડનું મશીન
ભાવનગર મનપા તળાવ સફાઈ માટે ખરીદશે 5.58 કરોડનું મશીન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 8:30 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તક આવેલા તળાવોની કાયાપલટ કરવા અને તેને વનસ્પતિ મુક્ત કરવા માટે શાસક પક્ષ કરોડો રૂપિયાનું અદ્યતન મશીન ખરીદવા જઈ રહ્યો છે. મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 5.58 કરોડના મશીન ખરીદીના ઠરાવને મંજૂરી મળતા જ વિપક્ષે શાસકો અને અધિકારીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. વિપક્ષે તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે, આટલા રૂપિયાની FD (Fixed Deposit) કરાવી લો તો પણ તેના વ્યાજમાંથી તળાવો સાફ થઈ જાય!

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા સફાઇ પાછળ કરોડો ખર્ચશે

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં તળાવ અને સાફ કરવા માટેના મશીન ખરીદીના ઠરાવને મંજુર કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, એક વિકસતા ભારતને વિકસતી ટેકનોલોજી છે તેમ બીજા શહેરોમાં ટેકનોલોજીના સહારે તળાવો સાફ કરવામાં આવતા હોય છે ત્યારે આપણે વર્કરો દ્વારા વનસ્પતિઓને કઢાવતા હોય જેમાં તેના જીવને જોખમ રહેતું હોય છે. આપણે પણ હવે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સાફ-સફાઈ કરશું જેમાં આપણે 5.58 કરોડનું એક મશીન ખરીદવા જઈ રહ્યા છીએ જે તળાવના બ્યુટીફિકેશનના ધ્યાનમાં લઈને ખરીદી કરવાનું છે.

ભાવનગર મનપા તળાવ સફાઈ માટે ખરીદશે 5.58 કરોડનું મશીન (ETV Bharat Gujarat)

વિપક્ષે કર્યા આકરા પ્રહારો

મહાનગરપાલિકાના શાસકો દ્વારા મશીન ખરીદવાને લઈને વિપક્ષમાં રહેલા કોંગ્રેસના નગરસેવક કિશન મેરે જણાવ્યું હતું કે, પહેલેથી જ મહાનગરપાલિકાનો વહીવટ ખાડે ગયેલો હોય ત્યારે હાલમાં મહાનગરપાલિકા પાંચ કરોડના ખર્ચે આ મશીન ખરીદવાની વાત કરી રહી છે. મારું કહેવું છે કે FD કરાવી નાખો તેના વ્યાજથી તળાવ સાફ થઈ જશે. આ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓને કોન્ટ્રાક્ટરની મિલીભગતથી કોન્ટ્રાક્ટરને સીધો લાભ આપવા માટે આ પ્રકારના કામો બહાર પાડવામાં આવે છે. કોન્ટ્રાક્ટરને ઓપરેશનલ મેન્ટેનન્સ સાથે આ કામ આપી દેવામાં આવે છે.

ભાવનગરમાં તળાવની સફાઇ માટે મનપા કરોડો ખર્ચશે
ભાવનગરમાં તળાવની સફાઇ માટે મનપા કરોડો ખર્ચશે (ETV Bharat Gujarat)
તળાવોની કાયાપલટ કરવા અને તેને વનસ્પતિ મુક્ત કરવા 5.58 કરોડનું મશીન ખરીદાશે
તળાવોની કાયાપલટ કરવા અને તેને વનસ્પતિ મુક્ત કરવા 5.58 કરોડનું મશીન ખરીદાશે (ETV Bharat Gujarat)

મહાનગરપાલિકાના તળાવો અને ખર્ચ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના તળાવને લઈને અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાના હસ્તક 19 જેટલા તળાવ આવેલા છે. જોકે ખર્ચ કરવામાં આવે તેની સાચી રકમ હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી પરંતુ એક કે બે દિવસમાં અમે આપી શકીએ છીએ. તળાવમાં મોટાભાગે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર તળાવમાં રહેલો કચરો અને વનસ્પતિ કાઢવા માટેની કામગીરી આજ દિન સુધી સોંપવામાં આવતી હતી ત્યારે હવે મશીન લાવવાથી ફાયદો જરૂર થશે પરંતુ આ ફાયદો કોને થશે તે જોવાનું રહેશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના હસ્તક 19 જેટલા તળાવ આવેલા છે
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના હસ્તક 19 જેટલા તળાવ આવેલા છે (ETV Bharat Gujarat)

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