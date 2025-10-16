ભેળસેળિયા વેપારીઓ પર ભાવનગર મનપાનો સપાટો, ખાદ્ય તેલના સેમ્પલ લઈ સ્ટોક સીઝ કર્યો
ભાવનગર શહેરમાં અગાઉ પોલીસ ટીમે નકલી અને ભેળસેળવાળા ખાદ્યપદાર્થો પકડ્યા હતા, જે બાદ હવે મહાનગરપાલિકા ટીમે પણ કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 16, 2025 at 11:00 AM IST
ભાવનગર : દિવાળીના તહેવાર નજીક આવી રહ્યા છે, અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાવનગરમાં ભેળસેળયુક્ત ખાદ્યચીજો અને નકલી માવાનો વેપલો પકડાઈ રહ્યો છે. જેને લઈને હવે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ સફાળું જાગ્યું છે. હાલમાં જ મહાનગરપાલિકાની ટીમે કેટલાક ખાદ્યતેલના ડબ્બા, મીઠાઈ, ફરસાણ અને માવાના સેમ્પલ લીધા અને સિઝ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ટીમનો સપાટો
હાલમાં જ ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની ટીમે એલિયા ઓઇલ ડેપોના ગોડાઉનમાં તપાસ હાથ ધરી છે. અમીપરા રોડ પર આવેલા ગોડાઉનમાંથી તેલના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે, સાથે જ 50 જેટલા ડબ્બાઓ સિઝ પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ ડબ્બાઓની કુલ કિંમત 1.08 લાખ રૂપિયા છે.
આ કાર્યવાહી બાદ ભાવનગર શહેરના સત્યનારાયણ રોડ પર આવેલા દેવ સેલ્સ એજન્સીમાં પણ તપાસ કરી કૈલાશપતિ રીફાઇન્ડ કોટનશીડ ઓઈલના નમૂના લીધા હતા. આ ઉપરાંત રૂપિયા 1.62 લાખ કિંમતના 75 જેટલા ડબ્બા સીઝ પણ કરવામાં આવ્યા હતા.
ભેળસેળિયા તેલના ડબ્બા સીઝ કર્યા : છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરમાં LCB અને SOG પોલીસની ટીમ નકલી માવો અને ભેળસેળવાળા ઘીના ડબ્બા ઝડપી રહી છે. હવે મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે શહેરમાં ખાદ્યચીજોને લઈને તપાસ હાથ ધરી છે. હાલમાં મનપાની ટીમે એલિયા ઓઇલ ડેપોમાંથી 50 ડબ્બા અને દેવ સેલ્સ એજન્સીમાંથી 75 ડબ્બા મળીને તેલના કુલ 125 ડબ્બા સીઝ કરી અને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
મીઠાઈ, ફરસાણ અને માવાના પણ સેમ્પલ લેવાયા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે સેમ્પલ લઈને સરકારી લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલી આપ્યા છે. રીપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ શકે તેમ છે. આ સાથે આરોગ્ય વિભાગની ટીમે શહેરમાં વિવિધ સ્થળો પરથી મીઠાઈ, ફરસાણ અને માવાના કુલ 13 જેટલા સેમ્પલ લીધા છે. તેને પણ સરકારી લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આ સાથે વેપારીઓને સ્વચ્છતા જાળવવા અનુરોધ કરાયો છે.
