ETV Bharat / state

ભેળસેળિયા વેપારીઓ પર ભાવનગર મનપાનો સપાટો, ખાદ્ય તેલના સેમ્પલ લઈ સ્ટોક સીઝ કર્યો

ભાવનગર શહેરમાં અગાઉ પોલીસ ટીમે નકલી અને ભેળસેળવાળા ખાદ્યપદાર્થો પકડ્યા હતા, જે બાદ હવે મહાનગરપાલિકા ટીમે પણ કાર્યવાહી કરી છે.

ખાદ્ય તેલના સેમ્પલ લઈ સ્ટોક સીઝ
ખાદ્ય તેલના સેમ્પલ લઈ સ્ટોક સીઝ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : દિવાળીના તહેવાર નજીક આવી રહ્યા છે, અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાવનગરમાં ભેળસેળયુક્ત ખાદ્યચીજો અને નકલી માવાનો વેપલો પકડાઈ રહ્યો છે. જેને લઈને હવે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ સફાળું જાગ્યું છે. હાલમાં જ મહાનગરપાલિકાની ટીમે કેટલાક ખાદ્યતેલના ડબ્બા, મીઠાઈ, ફરસાણ અને માવાના સેમ્પલ લીધા અને સિઝ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ટીમનો સપાટો

હાલમાં જ ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની ટીમે એલિયા ઓઇલ ડેપોના ગોડાઉનમાં તપાસ હાથ ધરી છે. અમીપરા રોડ પર આવેલા ગોડાઉનમાંથી તેલના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે, સાથે જ 50 જેટલા ડબ્બાઓ સિઝ પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ ડબ્બાઓની કુલ કિંમત 1.08 લાખ રૂપિયા છે.

આ કાર્યવાહી બાદ ભાવનગર શહેરના સત્યનારાયણ રોડ પર આવેલા દેવ સેલ્સ એજન્સીમાં પણ તપાસ કરી કૈલાશપતિ રીફાઇન્ડ કોટનશીડ ઓઈલના નમૂના લીધા હતા. આ ઉપરાંત રૂપિયા 1.62 લાખ કિંમતના 75 જેટલા ડબ્બા સીઝ પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

અમારા સમાચાર વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ભેળસેળિયા તેલના ડબ્બા સીઝ કર્યા : છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરમાં LCB અને SOG પોલીસની ટીમ નકલી માવો અને ભેળસેળવાળા ઘીના ડબ્બા ઝડપી રહી છે. હવે મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે શહેરમાં ખાદ્યચીજોને લઈને તપાસ હાથ ધરી છે. હાલમાં મનપાની ટીમે એલિયા ઓઇલ ડેપોમાંથી 50 ડબ્બા અને દેવ સેલ્સ એજન્સીમાંથી 75 ડબ્બા મળીને તેલના કુલ 125 ડબ્બા સીઝ કરી અને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મીઠાઈ, ફરસાણ અને માવાના પણ સેમ્પલ લેવાયા

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે સેમ્પલ લઈને સરકારી લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલી આપ્યા છે. રીપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ શકે તેમ છે. આ સાથે આરોગ્ય વિભાગની ટીમે શહેરમાં વિવિધ સ્થળો પરથી મીઠાઈ, ફરસાણ અને માવાના કુલ 13 જેટલા સેમ્પલ લીધા છે. તેને પણ સરકારી લેબોરેટરીમાં તપાસ અર્થે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આ સાથે વેપારીઓને સ્વચ્છતા જાળવવા અનુરોધ કરાયો છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
BHAVNAGAR HEALTH DEPARTMENT
ADULTERATED EDIBLE OIL STOCK SEIZED
KAILASHPATI REFINED COTTONSEED OILૉ
ADULTERATED OIL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.