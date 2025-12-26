ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટીકના વેચાણ પર કાર્યવાહી, જાણો વેપારીઓએ શું કહ્યું?
ભાવનગરમાં પ્રતિબંધ પ્લાસ્ટિકનું ઉત્પાદન પર દુકાનદાર અને વેપારીઓ શું કહી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...
Published : December 26, 2025 at 2:11 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં પ્રતિબંધ પ્લાસ્ટિકનું ઉત્પાદન પણ થાય છે, દુકાનદારથી લઈને લોકોના ઘર સુધી ઝબલાઓ પહોંચી રહ્યા છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ દુકાનદાર પાસેથી ઝબલાઓ પકડ્યા છે, તેનું ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે? મહાનગર પાલીકાને તે ઝડપવામાં જોઈતી સફળતા નહિ મળતી હોવાની શહેરમાં ચર્ચા છે.
પ્લાસ્ટિક પર્યાવરણનું દુશ્મન છે, ત્યારે આજે પણ લોકો પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા કેટલાક માઇક્રોન પ્લાસ્ટિક ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો હોવા છતાં પણ તેનો ઉપયોગ બજારોમાં થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને ઝભલા જેને લઈને ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પગલાં પણ ભરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ વેપારીઓમાં પ્રશ્ન ઊભો થયો છે, કે દુકાનદાર પાસે જબલા ક્યાથી પહોંચે છે. તેનું ઉત્પાદન કોણ કરે છે, તંત્ર કશું કેમ કરતું નથી. માત્ર દુકાનદાર જ દંડિત કેમ? ત્યારે ભાવનગરના દુકાનદાર અને વેપારીઓ શું કહી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...
મોંઘવારીમાં ઝભલાનાં દંડનો માર સામે વિકલ્પ આપો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ઝબલાને પગલે ડ્રાઇવ યોજીને દંડ વસુલી રહી છે, ત્યારે પાન માવાની દુકાન ચલાવતા યોગેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં માર્કેટમાં નાના-મોટા સામાન લેવા જાવ એટલે જબલામાં આવે છે. આ જબલાનું ઉત્પાદન ક્યાંથી થાય છે તે સરકાર પણ નથી જાણતી. સરકારને દંડ લેવાનો નિયમ છે, તો સરકારે સોલ્યુશન કાઢવું જોઈએ. મારો અભિપ્રાય છે કે નાના વેપારીને દંડ ભરવો પડે છે, તે મોંઘવારીની દ્રષ્ટિએ કષ્ટ પડે છે.
આ સરકારની મોંઘવારી પણ જેવી તેવી નથી. સરકારના પગાર ઓછા અને નાના વેપારીઓને દંડ કરે છે. શાકભાજીથી લઈને બધા વેપારીઓ ઝબલાનો ઉપયોગ કરે છે, પણ તેનું ઉત્પાદન ક્યાંથી થાય છે. વ્યાપારી તો ઉત્પાદન કરતા નથી, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરે છે તો મારો અભિપ્રાય છે, કે વર્ષો પહેલા કાગળની કોથળીઓ આવતી હતી, તેને ફરી અમલમાં આવે.
બજારમાં વેપારીઓનું પાલન સાથે સલાહ
ભાવનગરની વોરા બજારમાં વેપારી એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અમે તો સરકારના નિયમ મુજબ પ્રતિબંધિત ઝબલાનો ઉપયોગ વેપારીઓ કરતા નથી. મારું માનવું છે કે જ્યાં ઉપયોગ થતો હોય ત્યાં વેપારી કરતા ઉત્પાદન કરતા લોકો સામે પગલાં લેવા જોઈએ તો સારું. વિકલ્પ બધા હોય છે, તમારે વાપરવી છે પ્રતિબંધિત વસ્તુ તો, સરકાર સરકારનું કામ કરે છે. એક છે, તંત્ર જ્યાંથી ઝબલાનું ઉત્પાદન થતું હોય ત્યાં ધ્યાન દે તો ઘર્ષણ થવાનું નથી. બીજું સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે તો તેનો ઉપયોગ શા માટે કરીએ. જો ઉપયોગ કરશું જ નહીં તો પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થશે જ નહીં.
મનપાએ કરેલી કાર્યવાહીને અને ઉત્પાદન પગલે શું કહ્યું
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સોલિડ વેસ્ટ વિભાગ દ્વારા 19 તારીખના રોજ શરૂ થયેલી ઝબલા ડ્રાઈવને લઈને અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્લાસ્ટિક ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. કચરો ઉત્પન્ન થતો હોય ત્યાં કાર્યવાહી કરાઇ રહી છે. 19 તારીખે ડ્રાઇવ કરી 29 લોકો પાસેથી 67,050ની પેનલ્ટી, 20 તારીખે 141 લોકો પાસેથી 40 હજારની પેનલ્ટી લેવાય છે. કંસારાને કાંઠે ન્યુસન્સ કરતા 22 તારીખે 30 લોકો પાસેથી 8,500નો દંડ લેવાયો હતો. શહેરમાં કોઈ ઉત્પાદન કરતું હશે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક તો ત્યાં કાર્યવાહી અને ઉત્પાદક સામે જીપીસીબીના સાથે રાખી કાર્યવાહી કરશું.
