કાન કપાયેલા શ્વાન જોઈ અચરજ ન પામતા ! ભાવનગર મનપાએ 5 વર્ષમાં 3 કરોડનો શ્વાન માટે કર્યો ખર્ચ

શ્વાનના ખસીકરણ પાછળ ભાવનગર મહાનગર પાલિકાએ 5 વર્ષમાં 3 કરોડનો ખર્ચ કર્યો છે. આ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી છે, કોર્પોરેશનના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારીએ...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 1:51 PM IST

1 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં શ્વાનોની વધતી સંખ્યાને લઈને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ABC પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કાર્યક્રમ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. ભાવનગર શહેરમાં ખસીકરણ થયેલા શ્વાનને પગલે ખર્ચ પણ કરોડોમાં પહોંચી ગયો છે.

જો કે રસ્તામાં જાહેરમાં તમને શ્વાનના કાન કપાયેલા મળે તો નવાઈ પામતા નહીં. ચાલો જોઈએ મહાનગરપાલિકા ABC પ્રોજેક્ટર અંતર્ગત કેટલો ખર્ચ કર્યો છે અને કેટલું ખસીકરણ થયું છે ?

2020માં શરૂ થયો પ્રોજેક્ટ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષ 2020-21 દરમિયાન એનીમલ રુલ્સ મુજબ ખસીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી.

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 27,000 જેટલા શ્વાનોનું ખસીકરણ

ABC પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં શહેરમાં 27,000 જેટલા શ્વાનોનું ખસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

શ્વાન કરડવાના કેસો વધતા ખસીકરણ વધ્યું

ભાવનગર શહેરમાં શેરીએ શેરીએ શ્વાન જોવા મળતા હોય છે. ત્યારે શ્વાન કરડવાની ઘટનાઓ પણ વધી હતી. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જોવા જઈએ તો વર્ષ 2023-24 દરમિયાન 6,112 શ્વાનનું ખસીકરણ કરાયું હતું, જેનો ખર્ચ 61.12 લાખ રૂપિયા જેવો થવા જાય છે. જ્યારે વર્ષ 2024-25 દરમિયાન 3,558 શ્વાનનું ખસીકરણ કરવામાં આવ્યું જેનો ખર્ચ 42.34 લાખ રૂપિયા થયો અને 2025-26 દરમિયાન હાલ સુધીમાં 4,997 શ્વાનોનું ખસીકરણ થયું જેનો ખર્ચ 78 લાખ રૂપિયા થયો છે.

કાન કાપેલા જોવા મળે તો નવાઈ પામતા નહીં

'ભાવનગર શહેરમાં અંદાજિત 45 થી 50,000 શ્વાન સંખ્યા હોવાનું અનુમાન છે, તેમાં આપણે ABC પ્રોજેક્ટમાં લઈ જઈએ છીએ, અને ખસીકરણ રસીકરણ કરીને તેને છોડતા પહેલા હડકવાની રસી પણ આપીએ છીએ. જો કે આપણે શ્વાનના કાન V શેપમાં કટ કરીએ છીએ જેથી કરીને સ્પષ્ટ થઈ શકે કે આ શ્વાનનું ખસીકરણ રસીકરણ થઈ ગયું છે.' હિતેશ સવાણી, અધિકારી, પશુ નિયંત્રણ વિભાગ, ભાવનગર મહાનગર પાલિકા

