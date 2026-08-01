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લાખોનો ખર્ચ કરવા છતા ભાવનગરમાં ભરાતું વરસાદી પાણી, કેટલાક વિસ્તારમાં તો મોટરથી કાઢવું પડે પાણી

ભાવનગર શહેરમાં ભારે વરસાદ કે સામાન્ય વરસાદમાં પાણી ભરાવવાને લઈને મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગ દ્વારા લાખો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવે છે. તેમ છતાં પાણી ભરાઈ રહે છે.

લાખોનો ખર્ચ કરવા છતા ભાવનગરમાં ભરાતું વરસાદી પાણી
લાખોનો ખર્ચ કરવા છતા ભાવનગરમાં ભરાતું વરસાદી પાણી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 9:10 AM IST

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ભાવનગર: રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે શુક્રવારનો દિવસ વીતી ગયો છે. ત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ વરસાદમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાને લઈને કેટલાક પોઈન્ટ શોધીને કાર્યવાહી થઈ છે.

હાલમાં ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગની ટીમો ખડે પગે તૈયાર રાખવામાં આવી છે. આમ છતાં પણ કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જે આ પાણી ભરાય તો વિકલ્પ શોધવામાં આવી રહ્યું છે.

ભાવનગરમાં વરસાદી પાણી ભરાવવાને લઈને મનપાની કામગીરી (Etv Bharat Gujarat)

પ્રિ-મોન્સુનને લઈને ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે સ્થિતિ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન.વી.વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રિમોન્સૂનના ભાગરૂપે મહાનગરપાલિકાના વિભાગ દ્વારા 13 વોર્ડ 13 ટીમો મૂકવામાં આવી છે. કોન્ટ્રાક્ટરની જે ટીમો અલગ-અલગ કામ કરે છે તેમાં સ્ટોર્મની સફાઈ કરાઈ છે. ચોકપ થઈ ગઈ હોય તેને ખુલી કરવામાં આવી રહી છે. ગયા વખતની વાત કરીએ તો વરસાદ 10.15 વાગે શરૂ થયો અને સાંજે 4.00 વાગ્યા સુધી પડ્યો હતો. જેમાં ઇન્ટેન્સિટીથી પાણી ભેગું થતું હોય પણ એક કલાકમાં બધા જ પાણીનો નિકાલ થઈ ગયો હતો.

લાખોનો ખર્ચ કરવા છતા ભાવનગરમાં ભરાતું વરસાદી પાણી
લાખોનો ખર્ચ કરવા છતા ભાવનગરમાં ભરાતું વરસાદી પાણી (Etv Bharat Gujarat)

કેટલાક વિસ્તારમાં પાણી કાઢવા મોટર જ મૂકવી પડે

ભાવનગર શહેરના કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે, જે હાલ ચોમાસામાં થોડો વરસાદ કે વધુ વરસાદ આવે પાણી ભરાવાની સમસ્યા યથાવત રહે છે. ત્યારે હાલમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે ડ્રેનેજ વિભાગના અધિકારી એન.વી.વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, શહેરના અમુક જે પોશનો વિસ્તારો હોય છે, જેમ કે કુંભારવાડામાં શીતળા માતાજીના મંદિર પાસે બાથાભાઈ ચોક વિસ્તાર છે, તેમજ કરચલીયા પરાનો કેટલોક ભાગ છે. અલકા ટોકીઝ પાસેનો ભાગ છે. સાગવાડીમાં કાળિયાબીડ વિસ્તારનો ભાગ છે, ત્યાં અમારે મોટર મૂકીને પાણી ખાલી કરવામાં આવે છે.

વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે મનપાની કામગીરી પર સવાલ
વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે મનપાની કામગીરી પર સવાલ (Etv Bharat Gujarat)

ભારે વરસાદ પગલે ટીમો કરી દેવાઈ છે તૈનાત

બે દિવસની ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાય છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના વિભાગના અધિકારી એન.વી.વઢવાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારે વરસાદને પગલે અમે 13 વોર્ડમાં 13 ટીમો કાર્યરત છે. આ સાથે જે નોડલ ઓફિસર છે, તેને સ્ટેન્ડ બાય રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જે વરસાદમાં ઇંનલેટમાં કચરો ભરાયો હોય તેને સાફ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે.

મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગની ટીમો ખડે પગે તૈયાર રહે છે
મહાનગરપાલિકાના ડ્રેનેજ વિભાગની ટીમો ખડે પગે તૈયાર રહે છે (Etv Bharat Gujarat)

આ સાથે અમારા સફાઈ કામદાર કર્મચારીઓ અને સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવ્યા છે. જોકે, જેસીબી પણ અમે તૈયારીમાં રાખ્યું છે. પ્રિમોન્સુન કામગીરી માટે આ વર્ષે 70 લાખ જેવો ખર્ચ પ્રાથમિક માંડવામાં આવ્યો હતો. તેનાથી વધુ પણ ખર્ચ થઈ શકે છે અને 27 લોગીંગ પોઇન્ટ પૈકી 12 જેટલા લોગીંગ પોઈન્ટ સોલ્વ કરવામાં આવ્યા હતા.

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