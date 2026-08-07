ભાવનગર મનપાનો કડક નિર્ણય: નોંધણી વગરના પશુ હંમેશા માટે થશે જપ્ત
નોંધણી વગરના અને આરએફઆઈડી ચીપ કે ટેગ વગરના પશુ પકડાયા બાદ કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડવામાં આવશે નહીં.
Published : August 7, 2026 at 8:17 PM IST
ભાવનગર: જાહેર રસ્તા ઉપર પોતાના પશુઓને ખુલ્લામાં મુકતા પશુપાલકોએ હવે ચેતી જવું પડશે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કડક હાથે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકાના એક નિર્ણયથી પશુપાલકનું પશુ નોંધણી વગરનું ઝડપાયા બાદ તેને ભૂલી જવાનું રહેશે કારણ કે મહાનગરપાલિકા હવે પરત કરશે નહીં.
ભાવનગર શહેરમાં જાહેર રસ્તા ઉપર રખડતા ઢોરને પગલે મહાનગરપાલિકાએ સખતી વાપરી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઢોર પકડવામાં આવ્યા બાદ દંડ લઈને તેને છોડવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ એક એવો નિર્ણય થયો છે જેમાં કોઈ વિકલ્પ નથી. મહાનગરપાલિકાના આ નિર્ણયથી પશુપાલકોમાં ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. મહાનગરપાલિકા છેલ્લા ચાર દિવસથી કડકાઈથી અમલવારી કરીને ઢોર ઝડપી રહી છે.
ભાવનગર શહેરમાં નોંધણી વાળા ઢોર
ભાવનગર શહેરમાં જાહેર રસ્તા ઉપર ઢોરની સમસ્યા સૌ કોઈ માટે માથાના દુખાવા સમાન છે. ત્યારે પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકાના ચોપડે 4,700 આસપાસ નોંધાયેલા પશુઓ છે. પરંતુ છેલ્લા ચાર દિવસ પહેલાં કડક અમલવારી શરૂ કરવામાં આવી છે. સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ પશુ ત્રાસ અંગેના નિયમો 2020થી પાલન કરાવીએ છીએ. એક ઢોરની નોંધણી કરાવતા હોય તેવા પશુપાલકો પાસે અન્ય પણ ઢોર હોય જેની નોંધણી ન થઈ હોય તેવું સામે આવ્યું છે. જેને પગલે હવે કડકાઈથી કામ લેવામાં આવી રહ્યું છે.
નોંધણી વગરના ઢોર પકડ્યા બાદ કોઈ રીતે છૂટશે નહીં
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે હવે અમે પોલીસી મુજબ જે પશુ માલિકો છે તેમના ફરજિયાત લાયસન્સ નોંધણી કરાવી લેવાનું રહેશે. જે નોંધણી વગરના પશુ પકડવામાં આવશે, જેને આરએફઆઈડીની ચીપ ન હોય, ટેગ ના હોય તેને ઝડપી લીધા બાદ કોઈ પણ સંજોગોમાં તેને છોડવામાં આવશે નહીં. એટલે નોંધણી વગરના પશુ ઝડપાયા બાદ પશુપાલક નોંધણી કરાવવા જાય તો તેને તેનું પશુ પરત મળશે નહીં. આમ કડક રીતે અમલવારી શરૂ કરાય છે.
ચાર દિવસમાં પકડેલા પશુ નોંધણી વગરના
મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ઘણા દિવસથી ઢોર પકડવાની કામગીરી કરાઈ રહી છે. હાલમાં છેલ્લા ચાર દિવસમાં 100 જેટલા ઢોર પકડવામાં આવ્યા છે. ત્યારે 100માંથી એક ઢોર નોંધણી વાળું આવતાં તેનો દંડ લઈને છોડી મૂકવામાં આવ્યું છે. જ્યારે 99 જેટલા ઢોરમાં નોંધણી નથી જેને છોડાવવા માટે અત્યાર સુધીમાં 20થી વધુ પશુપાલકો આવી ચૂક્યા છે. પરંતુ નિયમ પ્રમાણે હવે છોડવાના રહેશે નહીં. આથી જે પશુપાલકોના નોંધણી વગરના પશુ હોય તેઓ નોંધણી કરાવી લે. નોંધણી માટે 1000 જેવી કિંમત થઈ રહી છે.
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