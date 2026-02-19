ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ 20 મિલકતોને સીલ કરી, શું છે કારણ?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ વેરો ના ભરનાર એકમો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી સીલ મારવાની કામગીરી શરૂ કરી છે.
Published : February 19, 2026 at 8:43 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ વેરો વસુલવા માટે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વેરો ભરવા માટે અનેક અપીલ છતા પણ વેરો ના ભરતા એકમો સામે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકાએ નામચીન પેઢી સહિત કુલ 20 મિલકતોને સીલ કરી છે. મહાનગરપાલિકાએ અત્યાર સુધી 159.77 કરોડનો વેરો વસૂલ્યો છે.
કરદાતાઓએ કેટલો વેરો ભર્યો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ કરદાતાઓને વેરો ભરવા માટે અપીલો કર્યા બાદ પણ વેરો નહિ ભરનાર સામે હવે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. મહાનગરપાલિકાએ 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ 1.98 કરોડની આવક સાથે કુલ 159.77 કરોડની આવક પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. મહાનગરપાલિકાના કુલ 3.10 લાખ જેટલા કારદાતાઓ છે તે પૈકી 1.92 લાખ કરદાતાઓએ વેરો ભરપાઈ કર્યો છે.
નામચીન પેઢીને પણ માર્યા સીલ
ભાવનગર શહેરમાં નામચીન પેઢીઓ સામે પણ મહાનગરપાલિકાએ હવે બાકી વેરાને લઈને બાયો ચડાવી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ રીકવરી ટીમ દ્વારા શહેરમાં કુલ 20 મિલકતો સામે સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકાએ ઘોઘા સર્કલમાં આવેલી ક્રેવ ઇટેબલ નામની બચુભાઇ દુધવાળાની દુકાનને સીલ માર્યું હતું. પેઢીના કુલ 19.97 લાઝ મિલકત વેરો બાકી હોવાથી સીલ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.
બાકી કરદાતાઓ માટે બાકી સમય
ભાવનગર મહનગરપાલિકા દ્વારા બાકી કરદાતાઓ માટે પણ અનુરોધ કર્યો છે. વર્ષ 2025/26ના વેરાની ભરપાઈ કરવા માટે માર્ચ મહિનો છેલ્લો છે ત્યારે દોઢ માસ જેવો સમય બાકી હોવાથી મહાનગરપાલિકાએ અનુરોધ કરી ભરપાઈ વેરો કરવા જણાવ્યું છે.
