ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની અનામત બેઠકમાં વધારો, સંખ્યા વોર્ડ પ્રમાણે અને બેઠકો વિશે જાણો

અનુસૂચિત જાતિ અને OBC બેઠકોમાં ફેરફાર થયો છે. આ સાથે ભાજપ કોંગ્રેસ શુ કહે છે ચાલો જાણીએ.

પછાતવર્ગની બેઠકોમાં ફેરફાર થયો છે. આ સાથે ભાજપ કોંગ્રેસ શુ કહે છે
પછાતવર્ગની બેઠકોમાં ફેરફાર થયો છે. આ સાથે ભાજપ કોંગ્રેસ શુ કહે છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 4:49 PM IST

ભાવનગર : ગુજરાત ચૂંટણી આયોગ દ્વારા ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકોને પગલે અનામત બેઠકો OBCની જાહેર કરવામાં આવી છે. જો કે ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે આવનારી ચૂંટણીમાં OBCની બેઠકોમાં વધારો થયો છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકાની કુલ કેટલી બેઠકો અને અનામતમાં કુલ કેટલી બેઠકો થાય છે, તેમજ અનુસૂચિત જાતિ મા વર્ગની સીટની સંખ્યા કેટલી છે તે જાણીએ.

અનામત વધારાની જાહેર થઈ બેઠક

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણી શાખાના અધિકારી ધવલભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ ગાંધીનગર દ્વારા 28/10/2025ના રોજ મહાનગરપાલિકાની અનામત સીટોની ફાળવણીનો આદેશ કરાયો છે. જેમાં ગત ચૂંટણી 2020માં યોજાયેલી તેમાં ઓબીસીની 10 સીટો નક્કી થઈ હતી, તે આ વર્ષે 14 સીટો નક્કી કરવામાં આવી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સરેરાશ વસ્તીની સંખ્યા 6.50 લાખ થવા જાય છે અને 13 વોર્ડ નક્કી થયેલ છે અને દરેક વોર્ડમાં અંદાજિત 50,000ની વસ્તી છે, કુલ 52 બેઠકો નક્કી કરાયેલી છે. જેમાં મહિલાઓ માટે 50 ટકા અનામત એટલે 26 બેઠકો અનામત છે. આ સિવાય નવા નોટિફિકેશન માટે અનુસૂચિત માટે ત્રણ બેઠક અનામત જાહેર કરાયેલ છે, એમ કુલ 52માંથી 35 બેઠક અનામત જાહેર કરાયેલી છે.

કુમાર શાહ, પ્રમુખ, શહેર ભાજપ, ભાવનગર
ભાજપે આપ્યો આવકાર બેઠકોને પગલે

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે જાહેર કરેલા નવા નોટીફિકેશનના પગલે શહેર ભાજપ પ્રમુખ કુમાર શાહે જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્યના ચૂંટણી પંચ દ્વારા ટોટલ 14 બક્ષીપંચ એટલે જેમાં 3 SC માટેની એમ કુલ 17 અને 26 સ્ત્રી અનામત જે કુલ 35 અનામત જાહેર કરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગુજરાત સરકારે દ્વારા 27 ટકા ઓબીસી બિલ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે, તે મુજબ 27 ટકા અનામત બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે. ભાજપનો કાર્યકર લોકોની વચ્ચે રહીને હર હંમેશ ઉપયોગી બની રહ્યો છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં અનામત બેઠકમાં વધારો
મનોહરસિંહ ગોહિલ, પ્રમુખ, શહેર કોંગ્રેસ,ભાવનગર
કોંગ્રેસે ચૂંટણીને પંચને કર્યો ટાર્ગેટ

ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોહરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "ખાસ કરીને રાજ્યના ચૂંટણી પંચે નોટીફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. 13 વોર્ડની અંદર 35 ટકા અનામત અને 17 જનરલ છે. ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન હોય ત્યારે ચૂંટણી પંચ તેને ફાયદા થાય તેવું કામ કરી રહ્યું હોય છે. કોંગ્રેસ હર હંમેશ તૈયાર છે. કોઈપણ સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ લડવા તૈયાર છે. સીમાંકન પણ ભાજપને ફાયદો થાય તેમ ગોઠવવામાં આવ્યું છે. આમ છતાં કોંગ્રેસ તૈયાર છે. જે કરવું હોય તે આ વખતે કરી લે કોંગ્રેસ સત્તા ઉપર બેઠશે.

કુલ વોર્ડ કુલ વસ્તી વોર્ડની OBC/SC વસ્તી કુલ ટકાવારી
વોર્ડ 1 ચિત્રા ફુલસર નારી 501402545250.76 ટકા
વોર્ડ 2 કુંભારવાડા 49512 40603 82.01 ટકા
વોર્ડ 3 વડવા બ 45425 26914 59.25 ટકા
વોર્ડ 4 કરચલિયા પરા 4993139998 80.11 ટકા
વોર્ડ 5 ઉત્તર કૃષ્ણનગર રુવા 54165 29551 54.56 ટકા
વોર્ડ 6 પીરછલ્લા 51917 16474 31.73 ટકા
વોર્ડ 7 તખતેશ્વર 46632 21403 45.90 ટકા
વોર્ડ 8 વડવા અ 45127 16912 37.48 ટકા
વોર્ડ 9 બોરતળાવ 51372 22903 44.58 ટકા
વોર્ડ 10 કાળિયાબીડ, સીદસર અધેવાડા48603 18330 37.71 ટકા
વોર્ડ 11 દક્ષિણ સરદારનગર અધેવાડા 49548 27345 55.19 ટકા
વોર્ડ 12 ઉત્તર સરદારનગર તરસમિયા 53034 29581 55.78 ટકા
વોર્ડ 13 54020 37331 69.11 ટકા

