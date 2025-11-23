ભાવનગરમાં દબાણ હટાવવાની મોટી કાર્યવાહી, મનપાની ટીમે પોલીસ કાફલા સાથે ચલાવ્યું બુલડોઝર
અકવાડા થી લઈને અધેવાડાને જોડવાનો મુખ્ય ટીપી સ્કીમના રસ્તાની ઉપર થયેલા દબાણને પગલે વહેલી સવારથી દબાણ હટાવ પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.
Published : November 23, 2025 at 1:26 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 1:32 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકા દ્વારા અકવાડા લેક થી લઈને અધેવાડા સુધીના ટીપીના માર્ગમાં મદરેસાના દબાણને પગલે વહેલી સવારે મહાનગરપાલિકા પોલીસ અને દબાણ ટીમ સાથે પહોંચીને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અકવાડા થી લઈને અધેવાડાને જોડવાનો મુખ્ય ટીપી સ્કીમના રસ્તાની ઉપર થયેલા દબાણને પગલે વહેલી સવારથી દબાણ હટાવ પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. અકવાડા ખાતે આવેલા જમીયા અરેબિયા ઈસ્લામિયા દારૂ ઉલુમ મદ્રેસાના થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામના પગલે અગાઉ નોટિસ આપ્યા બાદ સવારથી પોલીસ કાફલા સાથે દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
દબાણ હટાવવા પહોંચી મહાનગરપાલિકાની ટીમ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારીઓ દબાણ હટાવવા ટીમના અધિકારીઓની સાથે ભાવનગરના કમિશનર નરેન્દ્ર મીના પણ મદ્રેસાના ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવાને પગલે પહોંચ્યા હતા.
ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારીને સાથે રાખીને પોલીસ કાફલા સાથે મહાનગરપાલિકાએ મદ્રેસાના ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવા ચાર જેસીબી, બે હિતાચી અને ત્રણ જેટલા ડમ્ફરની સાથે પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરી હતી. જો કે અગાઉ નોટિસ આપી હોય, જેને પગલે 24 મીટરના રસ્તામાં થયેલા દબાણને હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.
ધાર્મિક સ્ટ્રક્ચરને આગાવ નોટીસ આપી
અકવાડાના દારૂલ ઉલુમ મદરેસાની કેટલીક જમીનો દબાણમાં આવતી હોય અને તેના ઉપર થયેલા બાંધકામને પગલે મહાનગરપાલિકાના કમિશનર ડો નરેન્દ્ર મિનાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અકવાડામાં ટાઉન પ્લાનિંગ નંબર 23 માં જે ટીપી સ્કીમનો રસ્તો છે તે ખોલવા માટે કેટલુ પોસન આવતું હતું તે પોસન દૂર કરવા નોટિસ આપી હતી. તેમાં જે સામાન હોય તે લેવા માટે કહ્યું હતું. આજે તેમને સાથે રાખીને જ કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે જે ધાર્મિક સ્ટ્રકચર છે તેને નુકસાન નથી કરતા જે રસ્તો ખુલ્લો થાય અને ઝડપથી બને તેમ કામગીરી કરાઈ રહી છે.
1500 ચો.મી રસ્તાને ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો
મહાનગરપાલિકાના ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગે દબાણ હટાવ ટીમને સાથે રાખીને મદરેસામાં આવેલા 6 ફ્લેટ, હોસ્ટેલના છ થી આઠ રૂમ જે દબાણમાં આવતા હતા, તેને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા મદરેસાના સત્તાધીશોને સાથે રાખીને કરી હતી.
ભાવનગરના કમિશનર નરેન્દ્ર મિનાએ જણાવ્યું હતું કે જે રસ્તો છે કે 200 મીટર બાકી હતો અને 1500 ચોરસ મીટર જમીનમાંથી બાંધકામ હટાવવાની કામગીરી ચાલુ કરી છે એટલે કે 200 મીટર જેટલી જમીન ખુલી કરવામાં આવી છે. આ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વહેલી સવારથી દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.
આ પણ વાંચો...