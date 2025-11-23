ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં દબાણ હટાવવાની મોટી કાર્યવાહી, મનપાની ટીમે પોલીસ કાફલા સાથે ચલાવ્યું બુલડોઝર

અકવાડા થી લઈને અધેવાડાને જોડવાનો મુખ્ય ટીપી સ્કીમના રસ્તાની ઉપર થયેલા દબાણને પગલે વહેલી સવારથી દબાણ હટાવ પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.

પોલીસ કાફલા સાથે ભાવનગર મનપાની કાર્યવાહી
પોલીસ કાફલા સાથે ભાવનગર મનપાની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 1:26 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : મહાનગરપાલિકા દ્વારા અકવાડા લેક થી લઈને અધેવાડા સુધીના ટીપીના માર્ગમાં મદરેસાના દબાણને પગલે વહેલી સવારે મહાનગરપાલિકા પોલીસ અને દબાણ ટીમ સાથે પહોંચીને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અકવાડા થી લઈને અધેવાડાને જોડવાનો મુખ્ય ટીપી સ્કીમના રસ્તાની ઉપર થયેલા દબાણને પગલે વહેલી સવારથી દબાણ હટાવ પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. અકવાડા ખાતે આવેલા જમીયા અરેબિયા ઈસ્લામિયા દારૂ ઉલુમ મદ્રેસાના થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામના પગલે અગાઉ નોટિસ આપ્યા બાદ સવારથી પોલીસ કાફલા સાથે દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પોલીસ કાફલા સાથે ભાવનગર મનપાની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

દબાણ હટાવવા પહોંચી મહાનગરપાલિકાની ટીમ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારીઓ દબાણ હટાવવા ટીમના અધિકારીઓની સાથે ભાવનગરના કમિશનર નરેન્દ્ર મીના પણ મદ્રેસાના ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવાને પગલે પહોંચ્યા હતા.

અધેવાડા ટીપી રોડ પર મદરેસાનું હટાવ્યું દબાણ
અધેવાડા ટીપી રોડ પર મદરેસાનું હટાવ્યું દબાણ (ETV Bharat Gujarat)

ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારીને સાથે રાખીને પોલીસ કાફલા સાથે મહાનગરપાલિકાએ મદ્રેસાના ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવા ચાર જેસીબી, બે હિતાચી અને ત્રણ જેટલા ડમ્ફરની સાથે પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરી હતી. જો કે અગાઉ નોટિસ આપી હોય, જેને પગલે 24 મીટરના રસ્તામાં થયેલા દબાણને હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.

પોલીસ કાફલા સાથે ભાવનગર મનપાની કાર્યવાહી
પોલીસ કાફલા સાથે ભાવનગર મનપાની કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

ધાર્મિક સ્ટ્રક્ચરને આગાવ નોટીસ આપી

અકવાડાના દારૂલ ઉલુમ મદરેસાની કેટલીક જમીનો દબાણમાં આવતી હોય અને તેના ઉપર થયેલા બાંધકામને પગલે મહાનગરપાલિકાના કમિશનર ડો નરેન્દ્ર મિનાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા અકવાડામાં ટાઉન પ્લાનિંગ નંબર 23 માં જે ટીપી સ્કીમનો રસ્તો છે તે ખોલવા માટે કેટલુ પોસન આવતું હતું તે પોસન દૂર કરવા નોટિસ આપી હતી. તેમાં જે સામાન હોય તે લેવા માટે કહ્યું હતું. આજે તેમને સાથે રાખીને જ કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે જે ધાર્મિક સ્ટ્રકચર છે તેને નુકસાન નથી કરતા જે રસ્તો ખુલ્લો થાય અને ઝડપથી બને તેમ કામગીરી કરાઈ રહી છે.

અધેવાડા ટીપી રોડ પર મદરેસાનું હટાવ્યું દબાણ
અધેવાડા ટીપી રોડ પર મદરેસાનું હટાવ્યું દબાણ (ETV Bharat Gujarat)

1500 ચો.મી રસ્તાને ખુલ્લો કરવામાં આવ્યો

મહાનગરપાલિકાના ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગે દબાણ હટાવ ટીમને સાથે રાખીને મદરેસામાં આવેલા 6 ફ્લેટ, હોસ્ટેલના છ થી આઠ રૂમ જે દબાણમાં આવતા હતા, તેને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા મદરેસાના સત્તાધીશોને સાથે રાખીને કરી હતી.

અધેવાડા ટીપી રોડ પર મદરેસાનું હટાવ્યું દબાણ
અધેવાડા ટીપી રોડ પર મદરેસાનું હટાવ્યું દબાણ (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગરના કમિશનર નરેન્દ્ર મિનાએ જણાવ્યું હતું કે જે રસ્તો છે કે 200 મીટર બાકી હતો અને 1500 ચોરસ મીટર જમીનમાંથી બાંધકામ હટાવવાની કામગીરી ચાલુ કરી છે એટલે કે 200 મીટર જેટલી જમીન ખુલી કરવામાં આવી છે. આ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વહેલી સવારથી દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. BLOના આપઘાતના ઘેરા પ્રત્યાઘાત: શિક્ષક સંઘે કહ્યું, 'BLO પર તંત્ર દબાણ કરશે તો લડી લઈશું...'
  2. અંકલેશ્વરમાં મૌલવીએ લગ્નની લાલચ આપી હિંદુ મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યુ, ધર્માતરણનું પણ કરતો હતો દબાણ
Last Updated : November 23, 2025 at 1:32 PM IST

TAGGED:

ADHEWADA TP ROAD
BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
BHAVNAGAR DEMOLETION
BHAVNAGAR NEWS
ADHEWADA TP ROAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.