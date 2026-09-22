ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ લાખોનો ભંગાર વેચવા કાઢ્યો, 4 વિભાગમાં થશે ભારે કમાણી
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં ચાર વિભાગના અડધા કરોડ જેટલા ભંગારને વેચવા માટે મંજૂરી મળી છે.
Published : September 22, 2026 at 7:07 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચાર જેટલા વિભાગમાં લાંબા સમયથી પડેલા ભંગારના નિકાલ માટેની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં ચાર વિભાગના અડધા કરોડ જેટલા ભંગારને વેચવા માટે મંજૂરી મળી છે. જેને પગલે હવે સ્ટેન્ડિંગમાંથી સામાન્ય સભામાં અંતિમ મંજૂરી મળવા પાત્ર થશે. જો કે આ ચાર વિભાગના કેવા પ્રકારનો અને કેટલો ભંગાર છે તે ચાલો જાણીએ.
ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગમાં ભંગારને મંજૂરી
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગ અંતર્ગત રહેલા ભંગારને વેચવા મંજૂરી અપાય છે. સામાન્ય સભામાં ઠરાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. જેમાં વાહનો ક્ષતિગ્રસ્ત થયા હોય તેના સ્પેરપાર્ટસ જેમ કે ટાયર,ટ્યુબ, રેડીએટર, જમ્પર, કાસ્ટ આયર્ન,પ્લાસ્ટિક અને પીવીસીનો ભંગાર સામેલ છે. જેના માટે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા કરતા સાત જેટલી એજન્સીઓએ લાભ લીધો હતો. જે પૈકી બીજા પ્રયત્નોમાં ત્રણ એજન્સી અને અંતમાં નૂર એન્ટરપ્રાઇઝને 92,047ની કિંમત સાથે નક્કી કરાયું છે.
રોશની વિભાગ અને ગાર્ડન વિભાગમાં મંજૂરી
મહાનગરપાલિકાના ગાર્ડન વિભાગમાં રહેલા એમ.એસ ભંગાર, CI ભંગાર, GI નો ભંગાર અને પ્લાસ્ટિક ભંગાર એકત્રિત થયો હતો. જેને પગલે ટેન્ડરિંગ કરતા ચાર એજન્સીઓએ ભાગ લીધો હતો. જે પૈકી મહાશક્તિ વેસ્ટ પેપર સપ્લાયર્સ એન્ડ સ્ક્રેપ ટ્રેડર્સને 1,36,785 ની કિંમતમાં અપાયો છે. જ્યારે રોશની વિભાગમાં રહેલા વિવિધ અલગ અલગ પ્રકારના ભંગારને પગલે ટેન્ડરિંગમાં છ જેટલી એજન્સીઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં વિનાયક એન્ટરપ્રાઇઝને અંતમાં 11,63,807 માં ભંગાર વેચાયો છે.
મહાનગરપાલિકાના વોટરવર્કસ વિભાગમાં પણ ભંગાર વેચવાની મંજૂરી મળી છે ત્યારે તેમાં જોઈએ તો શેત્રુંજી પંપિંગ સેન્ટર ઉપર, તખ્તેશ્વર, બાલયોગીનગર ESR અને ચિત્રા ફિલ્ટરમાં રહેલા ભંગારને પગલે બે એજન્સીઓએ ભાગ લીધો હતો. જેમાંથી શુભમ એન્ટરપ્રાઇઝને 41,88,150 માં ભંગાર આપી દેવાનો છે. જેમાં જોઈએ તો લોખંડના પાઇપ, સ્લૂસવાલ, એરવાલ, લોખંડની પ્લેટો, તૂટેલા જોઈન્ટ, ડંકી, ડંકીના રોડ, હેન્ડલ, સિલિન્ડર, નટ બોલ, કીરોડ, એમએસની પાઇપની પ્લેટ, તૂટેલા પાઇપ જેવા ભંગારનો સમાવેશ થાય છે.
સ્ટેન્ડિંગ ગમે તે બાદ સામાન્ય સભામાં મળશે અંતિમ મંજૂરી
માનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય સભામાં ચાર વિભાગના ભંગારની વેચવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જેમાં અગાઉ સ્ટેન્ડિંગમાં પસાર થયા બાદ સામાન્ય સભામાં ગઈ છે. જેમાં ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગ, ગાર્ડન વિભાગ, વોટરવર્ક વિભાગ અને રોશની વિભાગ સામેલ છે. ચારેય વિભાગના મળીને 45.54 લાખના ભંગારના નિકાલની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
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